Kiểu tóc mái thưa ở giữa, nghe có vẻ lạ nhưng lại là xu hướng HOT nhất năm 2018

Thời trang 15/01/2018 17:06

Đã bao giờ bạn nghe đến kiểu tóc mái thưa ở giữa chưa? Nếu chưa, hãy tham khảo các gợi ý về kiểu tóc này dưới đây, chắc chắn bạn sẽ đi cắt ngay lập tức.

Vì chỉ có phần tóc ngay trung tâm trán được cắt ngắn đi và xõa lưa thưa phía trước nên mới có tên gọi tóc mái thưa ở giữa. Đây là một thể biến tấu của tóc mái thưa và được xem là xu hướng hot nhất trong năm 2018. 

Kiểu tóc dài xoăn nhẹ và mái thưa ở giữa

Tóc mái thưa ở giữa vốn đã mang nét đẹp nhẹ nhàng, nữ tính nên khi kết hợp với kiểu uốn xoăn nhẹ sẽ tạo nên tổng thể vô cùng thùy mị và trong sáng.

Kiểu tóc mái thưa ở giữa, nghe có vẻ lạ nhưng lại là xu hướng HOT nhất năm 2018 - Ảnh 1
Tóc uốn xoăn nhẹ thêm phần nữ tính khi kết hợp với mái thưa ở giữa. Khi cắt kiểu tóc này, khuôn mặt của bạn sẽ trở nên nhỏ nhắn và xinh xắn hơn rất nhiều - Ảnh: Internet
Kiểu tóc mái thưa ở giữa, nghe có vẻ lạ nhưng lại là xu hướng HOT nhất năm 2018 - Ảnh 2
Những sợi tóc lưa thưa ở giữa trán giúp bạn gái trong gợi cảm một cách tự nhiên - Ảnh: Internet
Kiểu tóc mái thưa ở giữa, nghe có vẻ lạ nhưng lại là xu hướng HOT nhất năm 2018 - Ảnh 3
Chi Pu trông như thiếu nữ 18 khi cắt kiểu tóc mái thưa ở giữa và uốn xoăn nhẹ này - Ảnh: Internet
Kiểu tóc mái thưa ở giữa, nghe có vẻ lạ nhưng lại là xu hướng HOT nhất năm 2018 - Ảnh 4
Bạn chuộng phong cách Hàn Quốc, hãy nhuộm cho mái tóc thưa ở giữa này màu nâu vàng mật ong - Ảnh: Internet

Kiểu tóc ngắn và mái thưa ở giữa

Tóc mái thưa ở giữa kết hợp với tóc ngắn vừa mang nét trẻ trung, năng động vừa có nét nữ tính, thùy mị.

Kiểu tóc mái thưa ở giữa, nghe có vẻ lạ nhưng lại là xu hướng HOT nhất năm 2018 - Ảnh 5
Mái thưa ở giữa kết hợp với kiểu tóc ngắn duỗi cúp đuôi - Ảnh: Internet
Kiểu tóc mái thưa ở giữa, nghe có vẻ lạ nhưng lại là xu hướng HOT nhất năm 2018 - Ảnh 6
Chuẩn style Hàn Quốc với tóc ngắn uốn nhẹ và mái lưa thưa ở giữa trán - Ảnh: Internet
Kiểu tóc mái thưa ở giữa, nghe có vẻ lạ nhưng lại là xu hướng HOT nhất năm 2018 - Ảnh 7
Tóc ngắn thẳng tự nhiên và mái thưa ở giữa cũng là sự kết hợp tuyệt vời - Ảnh: Internet
Kiểu tóc mái thưa ở giữa, nghe có vẻ lạ nhưng lại là xu hướng HOT nhất năm 2018 - Ảnh 8
Với kiểu mái thưa ở giữa này, các đường nét trên khuôn mặt của bạn gái sẽ trở nên sáng và đáng yêu hơn rất nhiều - Ảnh: Internet
Kiểu tóc mái thưa ở giữa, nghe có vẻ lạ nhưng lại là xu hướng HOT nhất năm 2018 - Ảnh 9
Để trở nên cá tính hơn, hãy kết hợp mái thưa ở giữa với kiểu tóc ngắn uốn xoăn nhẹ - Ảnh: Internet

Kiểu tóc thẳng tự nhiên và mái thưa ở giữa

Đây là sự kết hợp mang đến vẻ đẹp nữ tính, thùy mị và thanh khiết nhất. Không cần tạo kiểu, cắt tỉa cầu kỳ, tóc thẳng tự nhiên kết hợp cùng mái thưa ở giữa khiến bạn gái trở nên trong sáng và dịu dàng. 

Kiểu tóc mái thưa ở giữa, nghe có vẻ lạ nhưng lại là xu hướng HOT nhất năm 2018 - Ảnh 10
Tóc cắt tầng tỉa layer thẳng tự nhiên kết hợp với mái thưa ở giữa - Ảnh: Internet
Kiểu tóc mái thưa ở giữa, nghe có vẻ lạ nhưng lại là xu hướng HOT nhất năm 2018 - Ảnh 11
Khi để kiểu tóc mái thưa ở giữa thẳng tự nhiên này, bạn gái sẽ trông nữ tính, trong sáng hết nấc - Ảnh: Internet
Kiểu tóc mái thưa ở giữa, nghe có vẻ lạ nhưng lại là xu hướng HOT nhất năm 2018 - Ảnh 12
Khi cắt tóc mái thưa ở giữa, Song Hye Kyo trông trẻ trung hơn tuổi thật rất nhiều - Ảnh: Internet
Kiểu tóc mái thưa ở giữa, nghe có vẻ lạ nhưng lại là xu hướng HOT nhất năm 2018 - Ảnh 13
Vẻ đẹp thùy mị và thanh khiết khi cắt tóc mái thưa ở giữa duỗi thẳng tự nhiên - Ảnh: Internet

Với những ưu điểm mang đến cho phái đẹp, kiểu tóc mái thưa ở giữa đáng trở thành xu hướng hot trong năm 2018 này. Và nếu muốn trở nên trẻ trung, nữ tính hơn, kiểu tóc mái này là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn. 

Dù mặt bánh bao, vuông hay dài cũng xinh hết nấc với 5 kiểu tóc mái đang làm mưa làm gió giới trẻ hiện nay

Dù mặt bánh bao, vuông hay dài cũng xinh hết nấc với 5 kiểu tóc mái đang làm mưa làm gió giới trẻ hiện nay

Chẳng cần trang điểm bạn cũng đẹp hoàn hảo khiến người yêu chẳng thể nhận ra nếu sở hữu 1 trong 5 kiểu tóc mái siêu hot này.

Xem thêm
Từ khóa:   kiểu tóc mái thưa ở giữa tóc mái thưa tóc mái thưa hàn quốc kiểu tóc

TIN MỚI NHẤT

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 21 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 36 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 39 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 1 giờ 6 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt

Lý do minh tinh Trung Quốc mê mẩn các thiết kế của NTK Việt