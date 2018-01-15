Kiểu tóc mái thưa ở giữa, nghe có vẻ lạ nhưng lại là xu hướng HOT nhất năm 2018

Đã bao giờ bạn nghe đến kiểu tóc mái thưa ở giữa chưa? Nếu chưa, hãy tham khảo các gợi ý về kiểu tóc này dưới đây, chắc chắn bạn sẽ đi cắt ngay lập tức.
Vì chỉ có phần tóc ngay trung tâm trán được cắt ngắn đi và xõa lưa thưa phía trước nên mới có tên gọi tóc mái thưa ở giữa. Đây là một thể biến tấu của tóc mái thưa và được xem là xu hướng hot nhất trong năm 2018.
Kiểu tóc dài xoăn nhẹ và mái thưa ở giữa
Tóc mái thưa ở giữa vốn đã mang nét đẹp nhẹ nhàng, nữ tính nên khi kết hợp với kiểu uốn xoăn nhẹ sẽ tạo nên tổng thể vô cùng thùy mị và trong sáng.
Kiểu tóc ngắn và mái thưa ở giữa
Tóc mái thưa ở giữa kết hợp với tóc ngắn vừa mang nét trẻ trung, năng động vừa có nét nữ tính, thùy mị.
Kiểu tóc thẳng tự nhiên và mái thưa ở giữa
Đây là sự kết hợp mang đến vẻ đẹp nữ tính, thùy mị và thanh khiết nhất. Không cần tạo kiểu, cắt tỉa cầu kỳ, tóc thẳng tự nhiên kết hợp cùng mái thưa ở giữa khiến bạn gái trở nên trong sáng và dịu dàng.
Với những ưu điểm mang đến cho phái đẹp, kiểu tóc mái thưa ở giữa đáng trở thành xu hướng hot trong năm 2018 này. Và nếu muốn trở nên trẻ trung, nữ tính hơn, kiểu tóc mái này là lựa chọn tuyệt vời dành cho bạn.