Kiểu tóc mái thưa ở giữa, nghe có vẻ lạ nhưng lại là xu hướng HOT nhất năm 2018

Vì chỉ có phần tóc ngay trung tâm trán được cắt ngắn đi và xõa lưa thưa phía trước nên mới có tên gọi tóc mái thưa ở giữa. Đây là một thể biến tấu của tóc mái thưa và được xem là xu hướng hot nhất trong năm 2018.

Kiểu tóc dài xoăn nhẹ và mái thưa ở giữa

Tóc mái thưa ở giữa vốn đã mang nét đẹp nhẹ nhàng, nữ tính nên khi kết hợp với kiểu uốn xoăn nhẹ sẽ tạo nên tổng thể vô cùng thùy mị và trong sáng.