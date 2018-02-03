3 điều khiến phụ nữ tổn thương nhất, đàn ông tốt thì sẽ không bao giờ làm

Ai cũng có lòng tự trọng của mình, đặc biệt là phụ nữ thường rất dễ tổn thương và đau khổ. Một người bình thường khiến họ mất mặt ở nơi công cộng đã khiến phụ nữ cảm thấy không thể chịu đựng được, huống hồ là người đàn ông mà mình yêu thương nhất.

Một người đàn ông biết yêu thương và quan tâm tới cảm giác của người vợ thì tuyệt đối sẽ cho cô ấy nở mày nở mặt trước mặt người khác.

Khi đó, cảm giác đau đớn sẽ càng tăng lên nhiều hơn. Cũng từ đó, tình cảm vợ chồng sẽ không còn như xưa, người phụ nữ có thể sợ nhưng không nể và không còn yêu thương nữa.

Có thể nói đàn ông rất yêu thể diện, nhưng phụ nữ còn yêu nó hơn nữa, 1 người đàn ông không coi vợ ra gì thì đó chính là người đàn ông tồi tệ nhất.

Có thể nói đàn ông rất yêu thể diện, nhưng phụ nữ còn yêu nó hơn nữa - Ảnh Internet - Ảnh minh họa

Chê vợ không biết kiếm tiền

Nhiều người đàn ông khi yêu sẽ nói anh sẽ chăm sóc, lo lắng cho em cả đời. Nhưng khi cưới về rồi thì họ lại khó chịu khi vợ chỉ biết ăn bám, hoặc kiếm được ít tiền. Họ lại không hề biết vợ vì dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, quán xuyến vun vén xây đắp gia đình mà không tập nhiều vào sự nghiệp, công việc được.

Không ít ông chồng lấy lý do đó ra để nhục mạ chê bôi vợ, thậm chí coi thường vợ. Họ luôn muốn vợ đảm đang việc nhà, nhưng lại có thể vừa kiếm ra tiền. Thực sự quá ích kỷ. Một người chồng tốt sẽ không bao giờ chê vợ kiếm ít tiền, bản thân anh ta phải nỗ lực làm việc để có thể cho vợ cuộc sống tốt đẹp nhất có thể.

Vì thế mới nói, người phụ nữ dù có lấy chồng giàu đến đâu vẫn cần có 1 công việc kiếm ra tiền để độ lập.

Bênh mẹ mà khiến vợ chịu ấm ức

Quan hệ mẹ chồng nàng dâu từ xưa đến nay luôn là vấn đề rất lớn, nhưng quan hệ đó tốt lên hay xấu đi phụ thuộc rất nhiều vào cách giải quyết của người đàn ông đứng giữa. Nếu là 1 ông chồng tốt, thì đương nhiên sẽ tìm cách giải quyết ổn thỏa những mâu thuẫn của mẹ và vợ.

Có thể trước mặt mẹ thì xoa dịu bà, nhưng sau đó phải ôm vợ vỗ về và giải thích cho vợ hiểu. Đó mới là người có tâm thực sự với gia đình.

Có nhiều người đàn ông dù trong hoàn cảnh nào cũng bênh mẹ chằm chặp và chửi vợ như tát nước. Bởi vì đối với họ đứng về phe mẹ mới là có hiếu.

Nhưng sự thật thì có hiếu phải là xây dựng được gia đình êm ấm hạnh phúc để cả nhà cùng chung sống hòa thuận.

Nếu chồng bạn đã từng làm 1 trong những hành động kia thì quả thật rất đáng sợ, vì làm 1 nam nhi đại trượng phu, nhất định phải trân trọng yêu quý vợ. Và những gia đình hạnh phúc luôn không tồn tại người đàn ông có 3 hành động trên kia.