Có 4 kiểu hư hỏng của phụ nữ khiến đàn ông không bao giờ có thể khước

Gái hư, một khái niệm khá mơ hồ đối với phụ nữ. Thế nào là hư, hư thế là là đủ để khiến đàn ông có thể đặt tâm trí và để ý đến mình đó lại là hai điều hoàn toàn khác nhau. Gái hư không có nghĩa là phải đi bar, phải ăn chơi đàn đúm. Gái hư vẫn nhẹ nhàng, vẫn quyến rũ theo một cách rất riêng.

Sự khôn ngoan khéo léo của người phụ nữ liệu đã đủ thu hút đàn ông hay chưa? Hay phải chăng chúng ta bất cứ lúc nào cũng có một thắc mắc rằng vì lý gì gái hư lại được đàn ông yêu thích hơn.

Đừng bao giờ áp đặt rằng tất cả mọi người đàn ông trên thế gian này đều sẽ thích, đặc biệt thích một cô gái hiền dịu. Vẫn có rất nhiều người đàn ông thích những cô gái có tính cách mạnh mẽ. Cá tính chính là nét đặc biệt của phụ nữ trong mắt đàn ông.

Hãy biết cách tạo nên khoảng cách khi quen chàng. Đàn ông là những kẻ thích đi chinh phục, càng khó khăn sẽ càng tạo cảm giác muốn theo đuổi bằng được.

Hãy biết cách tạo nên khoảng cách khi quen chàng - Ảnh: Internet

2. Quyến rũ

Phụ nữ quyến rũ nhất là khi biết mình đang có những gì trong tay. Hãy biết cách tận dụng tối đa những gì mình có để có thể khiến chàng siêu lòng trước bạn.

Quyến rũ không phải là cách ăn mặc hở hang, hở vòng này vòng kia mà đôi khi chỉ là một cái nháy mắt tinh nghịch, một cái ôm nồng ấm hay là một nụ hôn ngọt. Những thứ nho nhỏ dành cho chàng khiến nàng luôn quyến rũ chết người.

Bất cứ một người đàn ông nào cũng không thể khước từ trước sự ngọt ngào ấy. Bởi thế mới nói phụ nữ hư nhưng hư đúng cách là vậy.

3. Chia sẻ mong muốn của bản thân

Cánh đàn ông không thông minh như phụ nữ chúng ta nghĩ. Đừng cho rằng chàng là trưởng phòng, là giám đốc thì sẽ hiểu được suy nghĩ của bạn. Nếu có suy nghĩ đó thì bạn hoàn toàn sai rồi.

Đàn ông không đủ nhạy cảm và tinh tế để nhận ra những gì phụ nữ muốn. Bởi vì thế nếu muốn một thứ gì đó hãy chia sẻ với chàng. Kể cả những điều khó nói, bí mật nào đó nho nhỏ vì đó là chuyện tế nhị muốn giữ lại cho riêng mình cũng hãy chia sẻ. Nếu làm được điều đó chàng sẽ cảm thấy mình vô cùng quan trọng trong mắt bạn và khiến bạn an tâm để chia sẻ những điều tuyệt vời ấy cùng nhau.

Đàn ông không đủ nhạy cảm và tinh tế để nhận ra những gì phụ nữ muốn - Ảnh: Internet

4. Trung thực và cuồng nhiệt

Đừng bao giờ nói dối chàng đặc biệt là trong chuyện gần gũi giữa hai người. Nếu như chàng khiến bạn không hài lòng hãy nói cho anh ấy biết. Đó chính là tính cách trung thực khiến chàng biết cách điều chỉnh bản thân để cả hai cùng nhau hạnh phúc.

Phụ nữ phải biết giữ lửa để cuồng nhiệt vừa đủ dành cho chàng. Mỗi khi chàng muốn đừng tỏ ra thờ ơ trước chàng. Nếu bạn không sẵn sàng hãy nhẹ nhàng nói với chàng. Còn một khi đã gần gũi chàng thì hãy cuồng nhiệt, hết mình đừng để chàng thất vọng hay khiến bản thân phải thất vọng vì mình không đủ hết mình.

Đọc xong bài viết này chắc hẳn phụ nữ cũng đã có nhiều cách để giữ người đàn ông của mình ở bên cạnh mình hơn. Phụ nữ hãy hư hỏng đúng cách để khiến đàn ông không thể nào khước từ.