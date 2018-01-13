4 điều khôn ngoan vợ nên làm để gái đẹp có 'dâng tận miệng' chồng cũng quyết từ chối để về với vợ

Phụ nữ yêu 13/01/2018 16:44

Nếu bạn làm được 4 việc này mỗi ngày thì đảm bảo chồng bạn sẽ không bao giờ cho phép người thứ 3 xen vào cuộc hôn nhân của mình.

Sau khi lập gia đình, phụ nữ thường có tâm lý chung hết sức nguy hại đó là "Đã là đàn ông thì ai mà chẳng ngoại tình". Tuy nhiên sâu thẳm trong đáy lòng thì các chị em ai cũng mong người chồng của mình sẽ không như vậy mà hoàn toàn một lòng thủy chung với vợ con. Muốn được như vậy thì phụ nữ phải trút bỏ sự an phận đi, thay vào đó nên chủ động bản thân trước, tránh thiệt thòi cho chính mình.

4 việc làm dưới đây dù không to tát, song nếu chị em khôn ngoan biết áp dụng thì dù cho ngoài kia gái đẹp có gạ gẫm thế nào đi chăng nữa thì chồng cũng sẽ quyết từ chối mà về với vợ.

1. Dành tặng chồng một nụ hôn khi anh ấy đi làm về.

Ngay khi chồng vừa rời công ty về nhà, đừng ném cho anh ấy chiếc tạp dề rồi bắt làm hàng loạt công việc: dọn dẹp, nấu nướng...Đúng là thời nay nam nữ bình đẳng như nhau, thế nhưng nếu các bà vợ như thế thì sẽ khiến chồng cực kỳ mệt mỏi và thất vọng.

4 điều khôn ngoan vợ nên làm để gái đẹp có 'dâng tận miệng' chồng cũng quyết từ chối để về với vợ - Ảnh 1
 Hãy dành tặng cho anh ấy một nụ hôn nồng cháy để anh ấy biết bạn yêu anh nhiều thế nào. Ảnh minh họa: Internet

Thay vào đó hãy dành tặng cho anh ấy một nụ hôn nồng cháy, một cốc nước cam rồi nhỏ nhẹ: "Chồng em vất vả rồi". Đảm bảo với những hành động khéo léo đó thì tự khắc anh ấy sẽ muốn cùng bạn vào chuẩn bị bữa cơm tối cho cả gia đình một cách tự nguyện mà chẳng đợi đến lúc bạn giao việc.

2. Luôn khen ngợi chồng.

Không phải chỉ phụ nữ mới thích được khen, bản thân đàn ông cũng rất muốn có được điều đó. Nhất là lời khen đó xuất phát từ chính người bạn đời của mình. Thử nghĩ mà xem, người chồng đi làm vất vả bên ngoài thế mà về nhà lại bị vợ rót vào tai những lời than phiền, ca thán nào là chuyện con cái tiền bạc thì chắc hẳn ông chồng đó chẳng còn thiết tha muốn về nhà. Thế nên tại sao những bà vợ khôn ngoan hãy luôn dành lời khen có cách cho chồng mình, hãy khen anh ấy thật thông minh dù chỉ giải quyết một tình huống nhỏ hay những thành tích ở nơi anh ấy làm việc. Chồng bạn chắc chắn sẽ rất vui mừng khi vợ biết và khen tặng những điểm mạnh của mình.

4 điều khôn ngoan vợ nên làm để gái đẹp có 'dâng tận miệng' chồng cũng quyết từ chối để về với vợ - Ảnh 2
Chồng bạn chắc chắn sẽ rất vui mừng khi vợ biết và khen tặng những điểm mạnh của mình Ảnh minh họa: Internet.

Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra rằng đàn ông rất thích nghe vợ mình khen họ thông minh, vì khi nhận những lời khen đó thì đàn ông làm mọi việc đều đạt kết quả cao hơn. Vậy nên các bà vợ đừng tiếc những lời khen ngợi dành cho chính người chồng của mình.

3. Chủ động trong chuyện chăn gối

Các ông chồng thích đóng vai chính trong chuyện xây dựng kinh tế gia đình. Còn khi đã ở trên giường thì chồng lại không thích thế. Trong thâm tâm các ông chồng luôn muốn vợ làm "gái hư" chiều chuộng hết mình chứ không phải là nằm im như khúc gỗ, thụ động rồi phó mặc hết cho chồng. Chuyện "chăn gối" là cả một nghệ thuật, vậy nên cả hai vợ chồng phải tâm sự những khao khát mong muốn thầm kín của chính mình để đời sống vợ chồng thăng hoa hơn. Vốn dĩ lúc trên giường vợ được tự do bộc lộ bản năng mà chẳng sợ bị phán xét này nọ, vì chính chồng cũng đang mong muốn vợ như thế.

4 điều khôn ngoan vợ nên làm để gái đẹp có 'dâng tận miệng' chồng cũng quyết từ chối để về với vợ - Ảnh 3
Khi đã ở trên giường thì chồng chỉ thích vợ mình chủ động, trở thành "gái hứ" một tý. Ảnh minh họa: Internet

 4. Tin tưởng chồng.

Bất kể chồng đi đâu, vợ cũng tra khảo hỏi cặn kẽ từng chi tiết. Đến khi chồng về nhà thì lại lao vào cởi áo xem có mùi nước hoa hay vết son nào không. Thật ra những cách đó chỉ khiến cho chồng càng chán bạn khi anh ấy cảm thấy ngay cả vợ mình cũng không tin mình. Đàn ông một khi đã nói dối thì có trăm kế ngàn cách để qua mặt phụ nữ. Vậy nên đừng dùng cách đó để tìm kiếm sự thật.

Thêm nữa chồng rất dị ứng với những kiểu ghen tuông mù quáng của vợ, nó khiến anh ấy nghẹt thở. Vậy nên hãy nhỏ nhẹ rồi quan tâm anh ấy, nói với anh ấy rằng mình tin tưởng anh ấy tuyệt đối. Chỉ cần thế thì những lần sao chồng đi đâu anh ấy cũng báo cáo hết cho bạn một cách tình nguyện.

Một người vợ khôn ngoan là luôn biết cách làm cho chồng thấy vui vẻ thoải mái mỗi khi về nhà. Vậy nên phụ nữ bớt ghen tuông mù quáng, hãy luôn tôn trọng và yêu thương chồng. Đảm bảo nếu bạn làm được điều đó thì chồng bạn sẽ không bao giờ cho phép người thứ 3 xen vào cuộc hôn nhân của mình.

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Vậy thì chị nhầm to rồi. Chị là vợ thật đấy nhưng chị không đẻ được con trai cho anh ấy. Còn tôi thì khác, trong bụng tôi đang mang thai đứa con trai 3 tháng của anh Khôi rồi.

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