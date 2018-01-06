Phương và Khôi kết hôn đến nay đã được 5 năm, với nhiều người nhìn ngoài ai cũng nghĩ rằng Phương sướng khi cưới được ông chồng giỏi giang lại thành đạt. Đúng thật thì Phương luôn thấy mình may mắn nhưng đó là trước kia, còn kể từ khi cô sinh đứa con thứ 2 ra thì suốt ngày Phương phải gánh chịu những lời chửi bới đay nghiến của chồng. Nguyên nhân là Khôi vốn tính gia trưởng, anh chỉ muốn đứa con trai nối dõi tông đường. Còn đằng này thì Phương chỉ đẻ được con gái nên nhận sự nghẻ lạnh của chồng.

Phương không chịu bỏ thai vì đó là đứa con của cô, kết quả là mang thai chịu bao khổ sở. Dù đau ốm thì Khôi cũng không quan tâm, ngày Phương trở dạ cô cũng phải tự xách làn đi đẻ còn Khôi chỉ ném cho 500 ngàn đi taxi.

- Phá thai đi...nhà tôi chỉ cần con trai thôi. Cô về làm vợ tôi thì phải làm theo những lời tôi nói.

Phá thai đi...nhà tôi chỉ cần con trai thôi. Cô về làm vợ tôi thì phải làm theo những lời tôi nói. Ảnh minh họa: Internet

- Muốn sướng thì phải đẻ được con trai, còn chỉ biết đẻ "vịt giời" thì còn lâu thằng nay mới quan tâm

Phương chỉ biết bật khóc trước những câu nói ấy của chồng, và rồi cô phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Với nhiều người phụ nữ rơi vào hoàn cảnh của Phương khi có chồng gái gú thì ngay lập tức đánh ghen kinh hoàng. Nhưng với Phương cô lại không dám làm thế, hơn ai hết cô còn yêu Khôi và muốn bảo vệ gia đình nhỏ của mình.

Ấy thế nhưng với cô bồ của Khôi thì lại không nghĩ vậy, không cam tâm làm kẻ thứ 3 mãi nên ngày hôm đó cô bồ quyết đến nhà giật chồng bằng được. Đến khi ép Phương ký vào đơn ly hôn không được thì cô ta lập tức túm cổ Phương rồi tát cô lia lịa.

- Biết điều thì ly hôn sớm đi rồi tôi sẽ bảo anh Khôi chu cấp cho mẹ con chị một khoản tiền.

- Cô đúng là hèn hạ...cặp kè với đàn ông có vợ không biết xấu hổ sao? Chồng tôi sẽ không bỏ vợ theo gái đâu.

- Vậy thì chị nhầm to rồi. Chị là vợ thật đấy nhưng chị không đẻ được con trai cho anh ấy. Còn tôi thì khác, trong bụng tôi đang mang thai đứa con trai 3 tháng của anh Khôi rồi.

Vừa nói ả bồ vừa đánh Phương, đúng lúc đó thì Khôi về nhà. Thấy anh cô bồ càng được thế vì nghĩ Khôi đang muốn bỏ vợ nên cô ta mặc sức đánh. Thế nhưng lúc đó thấy vợ kéo toạc áo vợ để lộ vết mổ đẻ vừa to vừa dài như con rết trước bụng Phương thì bỗng dưng Khôi tái mặt lao đến. Ai cũng nghĩ chắc là Khôi đánh vợ vì anh chán vợ sẵn rồi, nào ngờ người Khôi đẩy ngã chính là cô bồ của mình.

Cô đúng là hèn hạ...cặp kè với đàn ông có vợ không biết xấu hổ sao? Ảnh minh họa: Internet

- Anh làm gì vậy hả?

- Cô còn dám hỏi à? Ai cho phép cô đến tận nhà tôi đánh vợ tôi hả? Cô điên rồi sao?

- Chẳng phải chính anh muốn bỏ con khọm già này rồi ư? Em đã mang thai con trai cho anh rồi...

- Con trai ư? Là con của cô và thằng khác mà cô dám bắt tôi đổ vỏ à?

- Sao...anh biết...

- Cô nghĩ tôi ngu hay sao mà đi lừa tôi. Cút ngay cho tôi.

Vừa dứt thì cô bồ vắt chân lên cổ mà chạy, còn Khôi thì ôm lấy vợ bật khóc. Bao lâu nay chửi bới đánh đập vợ mà Khôi đau đớn vô cùng, giờ anh mới hiểu vợ mình trước đây cũng xinh đẹp không khác gì hoa hậu. Vì sinh con cho anh và chịu bao đau khổ mới xập xệ như ngày hôm nay, Khôi tự nhủ nhất định sẽ không làm khổ vợ con nữa.