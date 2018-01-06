Sáng nào giặt quần cho chồng cũng thấy dính đầy thứ này và sự thật khiến vợ choáng váng

Tâm sự gia đình 06/01/2018 09:45

Dạo gần đây tôi bắt đầu thấy chồng mình lạ, cứ sáng dậy là anh lao vào nhà tắm hì hục giặt quần áo. Nghĩ chồng sợ mình vất vả nên mới thế, thế nhưng 1 lần tôi lật tấm chăn lên thấy rõ chồng mình quần ướt hết...

Tôi và Tuấn yêu nhau hơn 4 năm thì đi đến kết hôn, ai nhìn vào cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi cũng đều ngưỡng mộ. Bản thân tôi cũng thấy mình may mắn khi cưới được người đàn ông như Tuấn. Sau nửa năm hưởng đời sống vợ chồng son thì thì tôi mang bầu, biết mình sắp lên chức mẹ tôi hạnh phúc vô cùng. Với nhiều người phụ nữ khi mang bầu thì ai cũng sợ rằng chồng sẽ ra ngoài gái gú, thế nhưng tôi luôn tin tưởng chồng mình nên chẳng lo sợ điều gì cả. Thêm nữa là biết vợ mang bầu vất vả nên chồng tôi yêu thương và chiều chuộng tôi vô cùng.

Sau 9 tháng 10 ngày mang nặng thì tôi cũng sinh được cho chồng một cậu con trai kháu khỉnh. Cứ tưởng sinh xong thì chuyện vợ chồng sẽ lại mặn nồng như trước, thế nhưng cái điều tôi không ngờ đó là sau sinh kinh nguyệt của tôi thất thường, đã vậy cộng với việc ngực xệ bụng rạn nên tôi cũng ngại ân ái. Lấy cớ ở cữ sau sinh tôi cố gắng tập thể dục để lấy lại vóc dáng. Chồng tôi cứ nghĩ sau sinh tôi chán chuyện ấy nên anh quát.

Sáng nào giặt quần cho chồng cũng thấy dính đầy thứ này và sự thật khiến vợ choáng váng - Ảnh 1
Bản thân tôi cũng thấy mình may mắn khi cưới được người đàn ông như Tuấn  Ảnh minh họa: Internet

- Trước mang thai thì không nói, giờ sinh xong rồi em lại "cấm vận" anh đấy hả? Anh là chồng em cũng là đàn ông mà đàn ông thì có nhu cầu cao, em không phục vụ được anh thì anh đi gái đừng trách.

- Em cũng muốn lắm...nhưng mà sinh xong cơ thể xấu, "phần dưới" giờ anh nhìn thế nào cũng mất hứng.

- Anh mặc kệ...

Thật tình đúng là khi đó ân ái nhưng tôi chẳng hề có tý cảm xúc nào luôn. Có lẽ chồng cũng hiểu được nỗi lòng của tôi nên từ sau hôm đó anh không đòi hỏi nữa. Nhân cơ hội đó tôi cũng tranh thủ tập yoga để lấy lại vóc dáng...

Ấy thế nhưng dạo gần đây tôi bắt đầu thấy chồng mình lạ, cứ sáng dậy là anh lao vào nhà tắm hì hục giặt quần áo. Nghĩ chồng sợ mình vất vả nên mới thế, thế nhưng 1 lần tôi lật tấm chăn lên thấy rõ chồng mình quần lót ướt hết ( chồng tôi có thói quen chỉ mặc quần lót khi đi ngủ )

- Cả đêm ngủ anh làm gì mà quần ướt thế kia? Hay là lén lút với cô nào hả?_ Tôi hỏi bóng gió.

- Vớ vẫn, anh ngủ với em cả đêm thì ngoại tình với cô nào được. Tại anh bị "mộng du" nên mới thế. Em đừng có mà nghĩ linh tinh.

Sáng nào giặt quần cho chồng cũng thấy dính đầy thứ này và sự thật khiến vợ choáng váng - Ảnh 2
Cả đêm ngủ anh làm gì mà quần ướt thế kia? Hay là lén lút với cô nào hả?  Ảnh minh họa: Internet

Thấy chồng nói với ánh mắt liếc lên liếc xuống như vậy tôi không khỏi nghi ngờ, 1, 2 lần anh bị mộng du tôi còn tin. Chứ sáng nào quần lót cũng ướt sũng thì chắc chắn có gì uẩn khuất, thế rồi ngày hôm đó khi tôi thấy chồng lén lút uống vỉ thuốc gì đó. Tôi lao đến giật lấy thì choáng váng khi đó là thuốc trị chứng tiểu không tự chủ được.

- Anh..anh bị...

- Xấu hổ chết đi được, em có cần phải hét to thế không hả? Hàng xóm nghe được thì anh không dám ra đường. Anh bị yếu thận đi vệ sinh không tự chủ được nên lâu nay chuyện "chăn gối" mới trục trặc. Bác sỹ nói uống thuốc thời gian là khỏi...đến lúc đó rồi anh sẽ bù đắp cho em nhé. Chứ không phải anh chê em sau sinh xập xệ này nọ đâu. 

Nghe chồng nói câu đó thì tôi bật khóc, ngay hôm đó tôi lên mạng xem cách chữa bệnh đi tiểu không tự chủ được để giúp chồng mau khỏe lại. Thế mới nói trước khi nghi ngờ điều gì thì nhất định phải tìm hiểu thật rõ nguyên nhân kẻo một phút nông nối mà tan nát gia đình.

Chu kỳ kinh nguyệt có 4 ngày mà nửa tháng vợ vẫn chưa chịu tân hôn và lý do khiến chồng ngất lịm

Chu kỳ kinh nguyệt có 4 ngày mà nửa tháng vợ vẫn chưa chịu tân hôn và lý do khiến chồng ngất lịm

Cứ tưởng 4 ngày là hết chu kỳ đến tháng của Liên nên đêm đó Khánh hí hửng chờ vợ ân ái, thế nhưng Liên lại kêu bị rong kinh vẫn chưa tân hôn được.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ giặt quần cho chồng bí mật của chồng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Lý Nhược Đồng tái hiện nét đẹp Tiểu Long Nữ, khán giả bồi hồi nhớ 'Thần điêu đại hiệp'

Sao quốc tế 57 phút trước
Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Hai người mất tích sau khi một chiếc trực thăng chở 7 hành khách rơi xuống hồ

Video 57 phút trước
Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Sự thật đằng sau chuyến thăm vợ cũ của người chồng sau bi kịch hôn nhân đổ vỡ

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Từ phát ngôn của Phạm Băng Băng, tranh luận về AI và tương lai nghề diễn nóng trở lại

Sao quốc tế 1 giờ 30 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, ngũ hành tương sinh, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp 'hưởng trọn lộc trời', tiền vào như nước, phúc lộc không bao giờ vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 1 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống