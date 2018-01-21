7 loại đàn ông tuyệt đối không được cưới, lấy rồi coi như hủy hoại 1 đời

Phụ nữ yêu 21/01/2018 09:03

Dẫu biết rằng ai cũng có ước muốn được kết hôn với người mình yêu thương và xây dựng 1 gia đình hạnh phúc. Thế nhưng lấy chồng là 1 việc vô cùng quan trọng, vì thế thà không lấy còn hơn lấy nhầm 7 loại đàn ông sau đây.

21/01/2018 09:05Đàn ông vũ phu, gia trưởng

Kiểu đàn ông này thường nhiều ở thời xưa, thế nhưng ngay trong thời hiện đại vẫn có rất rất nhiều người như thế. Họ luôn giữ quan điểm "trọng nam khinh nữ", chồng nói 1 thì vợ không được nói 2. Thậm chí nếu không vừa ý họ, họ sẵn sàng động tay động chân với vợ con. Lấy người đàn ông này về, 1 là người vợ phải cực kỳ cam chịu, 2 là sẽ chia tay sớm trong đau khổ.

Đàn ông lười nhác

Đi làm về chỉ biết ngồi chơi, xem ti vi, không bao giờ động tay đến việc nhà… là biểu hiện tiêu biểu của một chàng lười biếng. Mẫu đàn ông này không chịu làm bất cứ việc gì mà chỉ đợi sự cung phụng từ người khác. Nếu sau này bạn không muốn phải gánh vác tất cả mọi chuyện gia đình kể cả chuyện giáo dục con cái thì đừng bao giờ chọn đối tượng này làm chồng, bởi khi ấy bạn sẽ không khác gì người giúp việc của anh ta đâu.

7 loại đàn ông tuyệt đối không được cưới, lấy rồi coi như hủy hoại 1 đời - Ảnh 1

Đi làm về chỉ biết ngồi chơi, xem ti vi, không bao giờ động tay đến việc nhà-Ảnh Internet

Đàn ông bám váy mẹ

Nếu bạn lấy phải anh chàng này, cuộc sống hôn nhân của bạn sẽ luôn có sự can thiệp đáng sợ của bà mẹ chồng. Bạn sẽ không được tự do làm những điều mình muốn và quan trọng là không bao giờ nhận được sự ủng hộ từ phía chồng bởi với anh ta, mẹ là người ra quyết định, mọi lời nói của mẹ luôn đúng. Nếu mẹ chồng bạn tốt, là một người hiền lành và biết suy nghĩ cho con dâu thì không có gì đáng lo ngại, nhưng ngược lại bạn sẽ phải chịu đựng kiếp nàng dâu khổ cực đó.

Đàn ông có quá nhiều thú vui

Khi còn đang yêu, một người đàn ông thích thể thao, bia rượu,… hay đủ các loại hình, thú vui khác sẽ khiến anh ta trở nên hấp dẫn và đầy nam tính. Nhưng chắc chắn, nếu anh ta vẫn giữ những thú vui và đam mê này khi là chồng, anh ta sẽ không thể làm tròn vai trò người chồng vì quá nhiều bận rộn.

Đàn ông trăng hoa

Đương nhiên đã yêu nhau thì luôn muốn sở hữu, một người đàn ông trăng hoa luôn đem đến cho bạn cảm giác bất an vì những cô gái vây quanh. Và đương nhiên làm gì có ai sống hạnh phúc được khi trong lòng luôn nơm nớp lo sợ.

7 loại đàn ông tuyệt đối không được cưới, lấy rồi coi như hủy hoại 1 đời - Ảnh 2

Anh ta thích khoe khoang, thích sĩ diện hão? -Ảnh Internet

Đàn ông luôn khiến bạn khóc

Nếu những khi bạn khóc, nguyên nhân đều là vì anh ta, thì nhất định phải xem lại bạn có nên cưới anh ta làm chồng không. Vì người đàn ông tốt là người làm nhòe son môi chứ không phải làm ướt marcara của phụ nữ.

Cuối cùng là người đàn ông hay "nổ"

Anh ta thích khoe khoang, thích sĩ diện hão? Nếu thế bạn cần chỉnh đốn lại ngay. Nếu không được thì nên cắt đứt mối quan hệ bởi những người như thế không bao giờ xem trọng vợ con hơn những thứ khiến anh ta thỏa mãn, vui sướng. 

Tóm lại, chồng con chứ không phải mớ rau ngoài chợ, bảo lấy là lấy. Chồng là người phải sống với mình cả đời, nhất định phải chọn lựa kỹ càng chứ đừng dại dột mà hủy hoại cả cuộc đời.

Cưới được vợ giàu đặt 300 mâm cỗ ở khách sạn 5 sao nhưng không ai tới và lý do khiến chàng trai sợ hãi

Cưới được vợ giàu đặt 300 mâm cỗ ở khách sạn 5 sao nhưng không ai tới và lý do khiến chàng trai sợ hãi

Ngày cưới của Kiên và cô gái giàu có cũng diễn ra, ngày hôm đó gia đình Kiên đặt 300 mâm cỗ ở khách sạn cao cấp nhất. Cứ tưởng mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, nào ngờ sát giờ cử hành hôn lễ mà không thấy bóng dáng một vị khách nào.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn ông tình yêu chồng con

TIN MỚI NHẤT

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 8 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 36 phút trước
Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Video 1 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Ngoại tình 1 giờ 36 phút trước
Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Video 2 giờ 6 phút trước
Trương Nghệ Mưu lập đội ngũ AI làm phim, điện ảnh bước vào kỷ nguyên mới?

Trương Nghệ Mưu lập đội ngũ AI làm phim, điện ảnh bước vào kỷ nguyên mới?

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau âm thanh bất thường qua điện thoại và hình ảnh phía sau lưng bố chồng

Sự thật đằng sau âm thanh bất thường qua điện thoại và hình ảnh phía sau lưng bố chồng

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 3 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này