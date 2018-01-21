7 loại đàn ông tuyệt đối không được cưới, lấy rồi coi như hủy hoại 1 đời

Kiểu đàn ông này thường nhiều ở thời xưa, thế nhưng ngay trong thời hiện đại vẫn có rất rất nhiều người như thế. Họ luôn giữ quan điểm "trọng nam khinh nữ", chồng nói 1 thì vợ không được nói 2. Thậm chí nếu không vừa ý họ, họ sẵn sàng động tay động chân với vợ con. Lấy người đàn ông này về, 1 là người vợ phải cực kỳ cam chịu, 2 là sẽ chia tay sớm trong đau khổ.

Đi làm về chỉ biết ngồi chơi, xem ti vi, không bao giờ động tay đến việc nhà… là biểu hiện tiêu biểu của một chàng lười biếng. Mẫu đàn ông này không chịu làm bất cứ việc gì mà chỉ đợi sự cung phụng từ người khác. Nếu sau này bạn không muốn phải gánh vác tất cả mọi chuyện gia đình kể cả chuyện giáo dục con cái thì đừng bao giờ chọn đối tượng này làm chồng, bởi khi ấy bạn sẽ không khác gì người giúp việc của anh ta đâu.

Đi làm về chỉ biết ngồi chơi, xem ti vi, không bao giờ động tay đến việc nhà-Ảnh Internet

Đàn ông bám váy mẹ

Nếu bạn lấy phải anh chàng này, cuộc sống hôn nhân của bạn sẽ luôn có sự can thiệp đáng sợ của bà mẹ chồng. Bạn sẽ không được tự do làm những điều mình muốn và quan trọng là không bao giờ nhận được sự ủng hộ từ phía chồng bởi với anh ta, mẹ là người ra quyết định, mọi lời nói của mẹ luôn đúng. Nếu mẹ chồng bạn tốt, là một người hiền lành và biết suy nghĩ cho con dâu thì không có gì đáng lo ngại, nhưng ngược lại bạn sẽ phải chịu đựng kiếp nàng dâu khổ cực đó.

Đàn ông có quá nhiều thú vui

Khi còn đang yêu, một người đàn ông thích thể thao, bia rượu,… hay đủ các loại hình, thú vui khác sẽ khiến anh ta trở nên hấp dẫn và đầy nam tính. Nhưng chắc chắn, nếu anh ta vẫn giữ những thú vui và đam mê này khi là chồng, anh ta sẽ không thể làm tròn vai trò người chồng vì quá nhiều bận rộn.

Đàn ông trăng hoa

Đương nhiên đã yêu nhau thì luôn muốn sở hữu, một người đàn ông trăng hoa luôn đem đến cho bạn cảm giác bất an vì những cô gái vây quanh. Và đương nhiên làm gì có ai sống hạnh phúc được khi trong lòng luôn nơm nớp lo sợ.

Anh ta thích khoe khoang, thích sĩ diện hão? -Ảnh Internet

Đàn ông luôn khiến bạn khóc

Nếu những khi bạn khóc, nguyên nhân đều là vì anh ta, thì nhất định phải xem lại bạn có nên cưới anh ta làm chồng không. Vì người đàn ông tốt là người làm nhòe son môi chứ không phải làm ướt marcara của phụ nữ.

Cuối cùng là người đàn ông hay "nổ"

Anh ta thích khoe khoang, thích sĩ diện hão? Nếu thế bạn cần chỉnh đốn lại ngay. Nếu không được thì nên cắt đứt mối quan hệ bởi những người như thế không bao giờ xem trọng vợ con hơn những thứ khiến anh ta thỏa mãn, vui sướng.

Tóm lại, chồng con chứ không phải mớ rau ngoài chợ, bảo lấy là lấy. Chồng là người phải sống với mình cả đời, nhất định phải chọn lựa kỹ càng chứ đừng dại dột mà hủy hoại cả cuộc đời.