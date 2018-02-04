7 bí quyết để phụ nữ lấy lòng người đàn ông của mình

Cho dù bản thân bạn có bận rộn hoặc bạn lười cỡ nào đi chăng nữa thì cũng nên dành thời gian chăm chút cho bản thân. Chàng không thể chấp nhận ở bên một người phụ nữ không biết chăm lo bản thân, không buồn rửa mặt, đầu bù tóc rối. Với người đàn ông, người vợ và gia đình chính là bộ mặt của họ, vì thế một trong những bí quyết yêu tinh tế đó là bạn phải nên luôn tinh tươm, sạch sẽ.

Nếu chàng biết bạn yêu anh ấy cỡ nào, nguyện lòng cùng anh ấy trải qua những khó khăn trong cuộc sống thì chàng sẽ sẵn sàng hi sinh tất cả để vun đắp cho hạnh phúc gia đình. Một người đàn ông đích thực sẽ chẳng bao giờ trốn tránh trách nhiệm với gia đình và vợ con. Phụ nữ à! Đừng sợ bản thân mình bị “mất giá”, hãy luôn cho chàng cảm nhận được rõ ràng nhất tình yêu của bạn trong cả lời nói và hành động nhé!

Hãy cho chàng cảm nhận được tình yêu thương của bạn – Ảnh: Internet

3. Đàn ông cần cái danh của người làm chủ gia đình

Kỳ thực, đàn ông không muốn giành quyền thống trị gì với phụ nữ cả mà đơn giản chàng cần một danh phận. Bạn có thể nhỏ to với chàng lúc chỉ có hai người, chàng có thể giúp bạn chuyện bếp núc khi bạn mệt mỏi. Thế nhưng, khi có người thứ ba, bạn nên tinh tế cho chàng thể hiện như một người chủ của gia đình nhé!

4. Đừng đối đầu với anh ấy khi tức giận

Dù bạn có thấu hiểu anh ấy như thế nào nhưng thực chất những áp lực và khó khăn mà đàn ông phải gánh vác ngoài xã hội chưa hẳn bạn có thể hiểu hết được. Những tâm trạng bực bội có thể theo đàn ông về đến nhà và chàng thường hay nổi nóng một cách vô cớ với bạn.

Những lúc này, bí quyết dành cho bạn đó là đừng đối đầu hơn thua với chàng mà hãy im lặng làm công việc của mình. Hoặc nếu tốt hơn bạn hãy pha cho anh ấy một cốc nước ngọt làm dịu đi cơn bực tức và thậm chí còn làm anh ấy biết hối lỗi vì đã trót mắng bạn đấy.

Đừng đối đầu hơn thua với đàn ông khi họ nóng giận – Ảnh: Internet

5. Đừng mang chồng và gia đình mình ra so sánh với người khác

Đối với nhiều người đàn ông, việc phụ nữ mang chồng và gia đình mình đi so sánh với người khác là việc làm tổn thương lòng tự trọng của chàng một cách nghiêm trọng. Trong mắt chàng khi ấy, bạn đang bày tỏ sự bất mãn với tổ ấm của mình vì thế hãy thận trọng trong lời nói của mình hơn.

6. Có một trái tim vị tha và thấu hiểu những thất bại của đàn ông

Gia đình được xem như là tổ ấm bình yên giúp đàn ông tránh mưa tránh bão. Vì thế, chàng nào cũng hi vọng nơi đây có đủ sự an toàn và bao dung cho mọi thành công cũng như thất bại của mình. Dù bất luận thế nào, hãy luôn dang rộng vòng tay để người đàn ông của bạn luôn thấy bình yên trong cuộc sống này.

7. Phụ nữ cần hiểu đàn ông cũng có lòng đố kị

Nếu chàng cảm thấy không thoải mái về mối quan hệ của bạn và người khác giới hãy chủ động giải thích để chàng hiểu rõ mọi chuyện giúp chấm dứt sự nghi ngờ tích tụ trong lòng chàng. Trong những mối quan hệ xã giao, bạn nên giữ khoảng cách đúng mực để chàng lúc nào cũng an tâm.