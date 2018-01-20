Nếu muốn hạnh phúc, đừng bỏ qua người đàn ông có 10 biểu hiện này

Ai trong chúng ta cũng đã từng có những lần ngồi kể lể câu chuyện không đầu, không cuối và phần lớn mọi người sẽ không để tâm. Nếu là người lịch sự, họ cũng chỉ gật gù tỏ vẻ đã nghe và cho qua ngay sau đó.

1. Anh ấy lắng nghe những điều bạn nói

Nếu một người đàn ông chịu ngồi nghe bạn nói và đặc biệt là luôn ghi nhớ những câu chuyện nhạt nhẽo của bạn thì có nghĩa là anh ấy rất quan tâm đến bạn. Anh ấy muốn được hiểu thêm về người mình yêu nên sẽ chú ý lắng nghe tất cả những thông tin liên quan đến bạn.

Bạn gặp khó khăn với những món đồ hỏng hóc trong nhà, anh ấy sẽ xuất hiện như ông bụt và cố gắng sắp xếp mọi thứ thay vì để bạn phải tự xoay sở một mình. Đó cũng là một dấu hiện để khẳng định tầm quan trọng của bạn trong lòng anh ấy.

Anh ấy sẽ xuất hiện như một ông bụt giúp bạn tháo gỡ những khó khăn - Ảnh: Internet

3. Anh ấy chịu nhận thua thiệt

Thông thường, bản tính của người đàn ông vốn luôn rất hiếu thắng, nhưng khi yêu họ sẽ thừa nhận mọi lỗi lầm và chịu thua thiệt trước người phụ nữ của họ. Anh ấy làm như vậy là vì muốn bạn được vui và tôn trọng những quan điểm mà bạn đưa ra nếu đó là điều đúng đắn.

4. Anh ấy hỏi ý kiến bạn

Đó cũng là một biểu hiện của sự tôn trọng người phụ nữ. Một ví dụ đơn giản thôi đó là khi mua quần áo, anh ấy sẽ hỏi ý kiến bạn. Điều đó không chỉ chứng tỏ người đàn ông ấy tin tưởng mắt thẩm mĩ của bạn mà còn khẳng định anh ấy thực sự muốn gây ấn tượng với bạn.

5. Anh ấy muốn gặp gia đình bạn

Nếu hai người mới trong giai đoạn yêu đương thì đây cũng là một thước đo quan trọng để đánh giá độ thật lòng của anh ấy. Gặp gỡ gia đình người yêu luôn đi đôi với sự lo lắng và khó khăn nên chỉ những người đàn ông yêu bạn thật sự mới dũng cảm đối mặt với điều đó để trở nên gần gũi với bạn và gia đình bạn hơn.

Khi anh ta cố gắng kết thân với những người thân yêu của bạn thì chứng tỏ anh ấy muốn làm một thành viên trong gia đình với vai trò là chồng bạn.

6. Anh ấy nấu ăn cho bạn

Để khiến bạn vui, anh ấy sẵn sàng vào bếp thì đó thực sự là vì tình yêu. Phần lớn chuyện nấu ăn là không hề dễ dàng đối với người đàn ông nên bạn phải biết anh ấy làm vậy là vì thực sự quan tâm đến bạn mà thôi.

Nấu ăn vụng về nhưng muốn làm người yêu vui là biểu hiện của người đàn ông yêu chân thành - Ảnh: Internet

7. Anh ấy lên kế hoạch cho những buổi hẹn hò

Đàn ông khi yêu thật lòng sẽ tự cảm thấy có trách nhiệm trong mối quan hệ của mình và chuẩn bị trước cho mọi dịp nhằm tạo bất ngờ cho bạn.

8. Trong mắt anh ấy, bạn luôn là người xinh đẹp

Có những ngày bạn cảm thấy mình thật xấu xí với đôi mắt đầy quầng thâm, đôi môi tái nhợt. Nhưng người đàn ông yêu bạn sẽ sẵn sàng khen ngợi bạn và không chỉ vì điều đó mà làm giảm nhiệt tình yêu anh ấy dành cho bạn.

9. Anh ấy cho bạn thấy sự yếu đuối

Đối với tất cả đàn ông, để người khác nhìn thấy sự yếu đuối của mình là điều vô cùng khó khăn. Nếu anh ấy thừa nhận anh ấy đang rất mệt mỏi với bạn thì chứng tỏ anh ấy thực sự yêu bạn. Và điều quan trọng hơn là anh ấy sẽ không sợ phải thú nhận rằng điểm yếu của anh ấy là sợ mất bạn.

10. Anh ấy tự hào về bạn

Thay vì ganh tị hay cạnh tranh với người phụ nữ của mình, người đàn ông yêu bạn thật lòng sẽ luôn coi những thành tựu của bạn như thành tựu của mình. Chàng còn có thể làm những điều mà người khác cho là ngốc nghếch nhưng đối với chàng đó lại chính là tình yêu.

Vì thế, nếu bạn muốn hạnh phúc cả đời thì đừng nên bỏ qua người đàn ông với những biểu hiện trên đây nhé!