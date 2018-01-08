Đàn bà hay khổ sở bởi đơn giản họ hiểu biết quá nhiều nên đàn ông ỷ lại và thản nhiên để cho đàn bà phải tự làm lấy mọi thứ.

Phụ nữ cứ than phiền rằng mình bị đàn ông đối xử tệ bạc, đơn giản chị em bị đối xử như vậy là do chính chúng ta mà ra. Bởi đàn ông nếu thấy đàn bà làm được thì ắt họ sẽ để bạn tự làm còn họ thì thản nhiên ung dung, vô tâm. Đàn bà cái gì cũng nghĩ là mình chịu được, chịu những tổn thương tinh thần, những khó khăn vật chất mà chẳng kêu ca với đàn ông nửa lời. Thế nên đàn ông họ cho rằng sức chịu đựng của bạn là phi thường để rồi thản nhiên mang những khó khăn chồng chất khó khăn để bạn gánh lấy.

Đàn bà cứ tha thứ cho đàn ông hết lần này đến lần khác. Chỉ cần đàn ông xin lỗi, hứa này hứa nọ là đàn bà sẵn sàng tha thứ khiến đàn ông được lần này sẽ có lần khác, thế là cứ thản nhiên phạm lỗi rồi lại xin lỗi, lại hứa để đấy. Để rồi sau bao lần tổn thương, đau đớn vẫn là đàn bà phải chịu đựng hết thảy. Để rồi sau bao lần tổn thương, đau đớn vẫn là đàn bà phải chịu đựng hết thảy - Ảnh minh họa: Internet Phụ nữ phải biết rằng muốn hạnh phúc đôi khi phải tỏ ra “ngu ngơ”, ngốc nghếch, dù có biết cũng nói là không biết. Dù làm được cũng vờ là không làm được. Có như vậy bạn mới có thể được đàn ông giúp đỡ, được đàn ông hỗ trợ. Đàn ông thích giúp đỡ những người phụ nữ hiểu biết ít bởi khi đó họ mới có đất dụng võ, mới thể hiện là người đàn ông am hiểu để giảng giải, hỗ trợ người phụ nữ của mình. Ở bên người phụ nữ mà tầm hiểu biết hạn hẹp sẽ giúp đàn ông tự tin và thể hiện được phong cách, mạnh mẽ, thông minh của mình. Thế nên thà đàn bà giả vờ ngây thơ, khờ khạo một tý nhưng bù lại sẽ được đàn ông quý mến, được đàn ông đỡ chân tay,… chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn hay sao!

Đàn ông vốn sĩ diện của họ cao lắm, họ luôn muốn mình trở thành trụ cột, là “cánh tay che cả bầu trời” cho người phụ nữ của mình, mang đến sự an toàn cho người phụ nữ mà họ yêu thương. Thế nên phụ nữ dù có là người cá tính hay mạnh mẽ đến đâu thì đôi khi cũng nên tỏ ra yếu đuối mong manh, đừng gồng gánh làm gì. Có như vậy mới là biện pháp tốt để đàn ông được thể hiện mình là một đáng nam nhi thực sự. Phụ nữ dù có là người cá tính hay mạnh mẽ đến đâu thì đôi khi cũng nên tỏ ra yếu đuối mong manh, đừng gồng gánh làm gì - Ảnh minh họa: Internet Dù bạn có sức chịu đựng đến đâu cũng tỏ ra không chịu được để đàn ông thấy rằng bạn thật sự mỏng manh và không thể chịu nổi sự tổn thương nào. Có như vậy đàn ông mới trân trọng, yêu thương bạn và không dám tái phạm những sai lầm. Hãy để đàn ông nhận ra rằng sức chịu đựng của con người chỉ có giới hạn và khi vượt qua giới hạn chắc chắn sẽ “bùng nổ” thì đàn ông khi đó có hối hận cũng không kịp. Hạnh phúc của phụ nữ nằm trong tay mỗi người chứ không có ai có thể quyết định thay bạn. Vì thế hãy nhớ muốn hạnh phúc đàn bà hãy tỏ ra là người thiếu hiểu biết.

Ở độ tuổi và thời điểm nào đàn bà dễ phản bội chồng mình nhất? Chính ở độ tuổi này, nhiều người vợ lại thấy cô đơn, đôi khi là tủi hổ, nghĩ rằng chồng dần không còn yêu thương, quan tâm mình như trước.

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