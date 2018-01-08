4 kiểu chồng không đáng để đàn bà tận tụy, khổ sở hy sinh cả đời!

Phụ nữ yêu 08/01/2018 06:30

Đây là những kiểu đàn ông phụ nữ càng hy sinh khổ đau nhiều, càng chỉ nhận lại ê chề tủi hổ!

Chồng vô trách nhiệm

Phụ nữ có giỏi giang xinh đẹp thế nào thì khi lấy chồng cũng là để tìm người nương tựa một đời. Nhưng nếu không may lại chọn lầm một người đàn ông chuyện gì cũng bảo khó, thế nào cũng không cùng vợ gánh vác trách nhiệm thì cả đời là bất hạnh. Lúc này, phụ nữ sẽ phải tự thân gánh gồng gia đình, trở thành trụ cột chính. Mà phụ nữ, có bản lĩnh thế nào cũng không đủ sức đảm đương hết vai trò của đàn ông trong gia đình.

Đàn bà lấy chồng nếu không thể sung sướng quá thì cũng đừng khiến mình khổ sở mải miết. Và một trong những cái khổ sở ấy chính là lấy phải người chồng phũ bỏ trách nhiệm với vợ con.

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Một trong những khổ sở ở đàn bà chính là lấy phải người chồng phũ bỏ trách nhiệm với vợ con - Ảnh minh họa: Internet

Chồng bảo thủ, gia trưởng

Người chồng thế này không khi nào chịu tiếp thu ý kiến của người khác, ngay cả từ vợ con. Họ luôn thấy mình đúng và nếu có sai thì chắc chắn là bạn chứ không phải là họ. Họ kiểm soát mọi chuyện trong nhà, luôn muốn bạn làm theo ý họ dù là chuyện nhỏ nhất. Ở với người chồng thế này, ngoài ức chế và bất công ra thì cũng là mỏi mệt chấp nhận và chịu đựng. Nếu bạn nghĩ mình có thể chịu cả đời làm gì cũng phải theo ý chồng, lúc nào cũng phải nhận sai thì cứ tiếp tục. Nhưng nếu không thể chịu nổi nữa thì đừng ngần ngại kết thúc. Sống với người không đủ tôn trọng dành cho mình, phụ nữ không bao giờ hạnh phúc được.

Chồng nghiện ngập

Người chồng này có thể nghiện rượu bia, thuốc lá hay những chất kích thích có hại khác. Đàn ông nhậu nhẹt vài bận cho vui thì cũng không sao, nhưng triền miên không dứt lại là nỗi khổ với đàn bà. Đàn ông hút thuốc vài điếu cũng không đáng lo, nhưng lúc nào cũng không rời được điếu thuốc thì hoàn toàn không tốt cho vợ con. Và hơn hết, đàn ông nghiện ma túy hay chất kích thích khác thì càng đem đến cuộc sống tồi tệ cho gia đình. Với những người đàn ông thế này, phụ nữ đừng mong họ sẽ vì mình mà đổi thay. Nếu họ có thể, sẽ không kéo dài không dứt đến nghiêm trọng. Còn bạn, nếu cứ phí thời gian với người chồng thế này, không chỉ bạn khổ mà con cái cũng không thể hạnh phúc. Đàn ông khi đã lấy vợ, vẫn là nên nghĩ trước việc liệu mình có thể đem lại những gì tốt nhất cho vợ hay không, hay chỉ toàn những điều không tốt.

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Với những người đàn ông thế này, phụ nữ đừng mong họ sẽ vì mình mà đổi thay - Ảnh minh họa: Internet

Chồng bạo lực

Phụ nữ chịu gì thì chịu, dại nhất là chịu bạo lực từ chồng. Đàn ông một lần giơ tay đánh vợ, chính là cả đời không thể đổi thay. Bạo lực như thuốc nghiện với đàn ông, một lần thử là không bỏ được. Và phụ nữ nên hiểu với đàn ông bạo hành mình, chỉ có thể bỏ chứ đừng níu kéo. Đừng tin lời anh ta nói sẽ thay đổi, sẽ vì bạn mà tốt hơn. Đàn ông đánh bạn, chính là không bao giờ còn có thể yêu thương và trân trọng bạn nữa. Họ không xứng đáng để bạn hy sinh một đời. Lúc ấy, phụ nữ phải nhớ nhất định phải kết thúc, thế nào cũng phải bỏ cho bằng được!

Chồng ngoại tình nhiều lần

Chồng ngoại tình một lần, tha thứ rồi vẫn có thể trông đợi đổi thay. Nhưng chồng đã lạc đường quá nhiều lần thì vô phương quay về nhà lần nữa. Đừng nghĩ họ sẽ một lòng lần nữa, cũng đừng hy vọng họ sẽ đổi thay. Cũng đừng nghĩ mình gắng gượng vì con, mình cố gắng đợi chờ thêm nữa. Đàn ông ngoại tình nhiều lần chính là phải bỏ. Bạn đợi là bạn phí phạm thời gian. Bạn hy vọng chính là bạn tự khiến mình tổn thương. Buông tay lúc này là lựa chọn duy nhất và tốt nhất.

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