6 mẫu đàn ông xứng đáng để phụ nữ trao thân gửi phận một đời

Đàn ông thế này thường mang hơi hướng truyền thống cổ xưa. Nhưng thật ra, trong đời sống hiện tại, kiểu đàn ông như thế vẫn luôn còn. Ở họ không còn chỉ là giỏi văn giỏi võ mà luôn rất tinh tươm, tao nhã từ hình thức tới tâm hồn.

Đàn ông kiểu này không quan tâm đến những chuyện không đáng, rất giỏi “làm trò” khiến bạn giận dỗi. Nhưng một khi bạn bị ai bắt nạt, anh ấy luôn bảo vệ bạn đến cùng. Anh ấy không giỏi nói lời ngọt ngào, cũng không mấy “ngôn tình” nhưng luôn âm thầm làm chuyện ý nghĩa vì bạn. Đây sẽ là người đàn ông luôn cho bạn cảm giác an toàn, dù là ở đâu, thế nào, bạn đều có thể tin tưởng và cậy dựa.

Họ điềm đạm kiên định, luôn tạo không khí vui vẻ khi bạn muốn. Anh ấy sẽ là người đàn ông yên lặng bên bạn uống tách trà nóng trong tư thế sang trạng, trang nhã. Anh ấy cũng có thể kể bạn nghe về những tri thức uyên thâm bạn chưa từng biết, từ tốn nhưng đầy thần thái quý tộc. Người đàn ông này cứ như thế mà khiến bạn lưu luyến mãi về sau. Gặp được người đàn ông như thế, bình yên thưởng nguyệt, uống trà cũng đã thấy đời hạnh phúc và an yên vô cùng.

Trai tân

Nếu có được người đàn ông chưa từng vướng bận chuyện ái ân trước đó,đôi khi cũng là một điều may mắn với nhiều phụ nữ. Vì với họ, bạn sẽ là người phụ nữ đầu tiên, là người cùng anh ấy biết sự thăng hoa trong cảm xúc đẹp đẽ đến nhường nào. Nếu bạn ở bên một người đàn ông thế này, anh ấy sẽ không để tâm đến những nhược điểm trên cơ thể bạn. Hơn nữa, anh ấy sẽ càng yêu thương và trân trọng, chăm sóc bạn. Tình yêu của anh ấy trưởng thành, chững chạc nhưng sẽ đôi khi “làm nũng” như một đứa trẻ. Nếu bạn muốn yêu một chàng trai có phần trẻ con, để bạn trở thành người phụ nữ mạnh mẽ dẫn dắt thì hãy chọn người đàn ông thế này.

Đàn ông nho nhã nhưng hơi “ngốc”

Với phụ nữ, đây là kiểu đàn ông không giỏi giang, cũng không khiến phụ nữ an tâm nhưng lại rất thu hút. Phụ nữ cần có sự kiên nhẫn nhất định với kiểu đàn ông này. Họ có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu, sẵn sàng cháy hết với tình yêu nhưng lại không giỏi thể hiện.

Đàn ông thế này có lẽ không mấy lãng mạn, cũng khiến phụ nữ thấy khó hiểu nhưng họ luôn chân thành, cũng rất chung thủy trong tình cảm. Họ có thể cả đời chỉ yêu duy nhất một người.

Nếu bạn nghèo, anh ấy sẵn sàng bước vào thế giới của bạn. Nếu bạn giàu, anh ấy cũng cố gắng hết mình để xứng đơi với bạn. Vì dù trong công việc hay tình cảm anh ấy không bao giờ có ý nghĩa bỏ cuộc, chỉ cố gắng đối đầu đến cùng. Anh ấy không giỏi nói vài câu ngọt ngào hay pha trò thú vị nhưng chắc chắn sẽ luôn làm điều khiến bạn vui vẻ hơn. Anh ấy trầm lặng ít giao tiếp, nhưng khi ở bên bạn lại rất ấm áp. Nếu có được người đàn ông này bên cạnh, hãy thấy mình may mắn nhé!

Họ có niềm tin mãnh liệt vào tình yêu, sẵn sàng cháy hết với tình yêu nhưng lại không giỏi thể hiện - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông “công tử”

Đàn ông “công tử” thế này thường được chiều chuộng, sống thoải mái từ nhỏ, thích là trung tâm của vũ trụ. Anh ấy thường khó tiếp thu ý kiến của người khác, nhưng cũng rất độc lập, cá tính. Anh ấy dễ thành công, vì luôn cố gắng chứng minh cho bằng được cái tôi và khả năng của mình. Nếu bạn có thể là người phụ nữ anh ấy chọn, sẽ đôi khi thấy anh ấy rất “bá đạo” nhưng cũng rất chân thành, yêu rồi sẽ hết mình, và luôn đủ sức lo cho người yêu không thiếu gì.

Đàn ông trọng tình nghĩa

Người đàn ông này luôn xem tình nghĩa là trên hết. Dù bạn là ai, trong tình huống thế nào, một khi anh ấy lựa chọn bạn, chính là một đời. Anh ấy sẽ không vì bất cứ điều gì mà bỏ rơi bạn. Anh ấy cũng rất chung thủy, cả đời cũng chỉ có mình bạn.