Chính ở độ tuổi này, nhiều người vợ lại thấy cô đơn, đôi khi là tủi hổ, nghĩ rằng chồng dần không còn yêu thương, quan tâm mình như trước.

Kết quả của nhiều nghiên cứu tâm lý học cho thấy đàn ông tầm tuổi 20 thường không có sự ổn định trong cuộc sống tình cảm và tình dục. Và 30 – 35 là độ tuổi dễ khiến phụ nữ ngoại tình nhất. Đàn bà thường có nhiều cơ hội phản bội chồng mình nhất trong độ tuổi này cũng vì những lý do sau: Ở độ tuổi này, đàn bà đã thôi những bận rộn con cái, thư thả và thoải mái hơn trong cuộc sống. Con cái lúc này cũng đã đi học, họ không phải tất bật cả ngày đầu bù tóc rối. Gia đình cũng đã dần ổn định cả về tinh thần và vật chất. Đàn bà bắt đầu cố gắng trong công việc và cả việc tận hưởng cuộc sống. Lúc này, họ dần biết chăm sóc mình, dành thời gian làm đẹp hơn. Đàn bà 30 đến 35 không còn nét non trẻ cuốn hút, nhưng lại mặn mà đầy quyến rũ. Đàn bà tuổi này vì vậy mà cũng dễ lọt vào tầm mắt của đàn ông nhiều độ tuổi khác.

Đàn bà tuổi này vì vậy mà cũng dễ lọt vào tầm mắt của đàn ông nhiều độ tuổi khác - Ảnh minh họa: Internet Lại kể chuyện khi còn yêu nhau, đàn ông nào cũng nồng nhiệt quan tâm và chăm chút người phụ nữ của mình. Những món quà, câu lời ngọt ngào vỗ về, cả những hành động đầy “ngôn tình” thể hiện tình yêu. Nhưng khi đã kết hôn rồi, đàn ông lại mang suy nghĩ “cá cắn câu rồi chẳng cần nhử”, cô ấy là vợ mình rồi thì còn lo gì nữa. Từ đây, đàn ông bớt những nồng nàn cuồng đắm một thời, những yêu thương quan tâm cũng nhạt nhòa hơn. Với đàn ông, đó là sự hiển nhiên, nhưng với phụ nữ lại là sự thiếu thốn khó lòng chấp nhận. Phụ nữ luôn luôn cần sự yêu chiều, quan tâm trong tình yêu. Chưa kể, phụ nữ ngày nay cũng có sự nghiệp và không ít những mối quan hệ trong xã hội như đàn ông. Trong công việc, phụ nữ luôn gặp nhiều đàn ông có cùng đam mê, mục đích và chí hướng với họ. Thậm chí, ở nơi công sở, phụ nữ còn dành nhiều thời gian tâm sự, trò chuyện và chia sẻ với nhiều người đàn ông khác ngoài chồng. Đôi khi, những chàng đồng nghiệp này sẽ còn hiểu rõ những vui buồn trong công việc của phụ nữ hơn cả chồng của họ. Đây cũng là lý do ngoại tình nơi công sở ngày một nhiều.

Đôi khi, những chàng đồng nghiệp này sẽ còn hiểu rõ những vui buồn trong công việc của phụ nữ hơn cả chồng của họ - Ảnh minh họa: Internet Và không như phụ nữ, 30 35 lại là độ tuổi vàng để đàn ông phát triển sự nghiệp, đây cũng là lúc đàn ông dễ vô tâm với vợ con hơn. Chính lúc này, nhiều người vợ lại thấy cô đơn, đôi khi là tủi hổ, nghĩ rằng chồng dần không còn yêu thương, quan tâm mình như trước. Hơn nữa, 30 – 35 là độ tuổi sinh lý nhạy cảm với phụ nữ, tâm tình và tình cảm của phụ nữ lúc này cũng dễ lung lay hơn những độ tuổi khác. Họ dễ buồn, dễ cô đơn, cũng dễ “đổ” trước sự quan tâm của người đàn ông khác. Hơn nữa, lượng hormon ở độ tuổi này tăng đáng kể, phụ nữ sẽ tự thấy mình quyến rũ, và tràn đầy sức sống hơn. Phụ nữ độ tuổi này sẽ chăm chú mình nhiều hơn, biết khiến mình trở nên thu hút mặn mà trong mắt đàn ông hơn. Dù vậy, đây cũng không hẳn là đúng với mọi phụ nữ. Nhiều phụ nữ đến độ tuổi này lại có ham muốn tình dục cao hơn bình thường với chồng mình. Họ như trở mình thành một người phụ nữ có phần “hư” hơn, đầy táo bạo dữ dội. Và với những phụ nữ nhạy cảm thì điều này càng dễ nhận ra.

4 kiểu chồng không đáng để đàn bà tận tụy, khổ sở hy sinh cả đời! Đây là những kiểu đàn ông phụ nữ càng hy sinh khổ đau nhiều, càng chỉ nhận lại ê chề tủi hổ!

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/o-do-tuoi-va-thoi-diem-nao-dan-ba-de-phan-boi-chong-minh-nhat-265747.html