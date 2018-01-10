6 giờ sáng mẹ đã gọi vợ dậy nấu ăn, chồng nói 1 câu khiến từ đó về sau mẹ chồng không hằn học vợ nữa

Tâm sự gia đình 10/01/2018 11:42

Mẹ chồng nàng dâu là câu chuyện muôn thủa mà không có hồi kết. Thế nhưng, những người liên quan trong câu chuyện đó lại không chỉ 2 nhân vật chính ấy mà chính người đàn ông đứng giữa mới phải chịu sức ép nhiều nhất.

Có những người sẽ chọn cách nghe lời mẹ và mắng chửi vợ, ngược lại có những ông chồng rất thấu tình đạt lý khiến vợ và mẹ không còn mâu thuẫn, giúp gia đình hạnh phúc hơn.

Bình là 1 người đàn ông như vậy, thường xuyên phải đi làm xa, anh biết vợ ở nhà cùng mẹ chồng phải chịu rất nhiều ấm ức. Tuy nhiên, cô không bao giờ kể lể than vãn với chồng mà âm thầm chịu đựng 1 mình.

Hôm đó, nhà có giỗ bố, Hùng đang bàn bạc xem ngày mai sẽ cúng giỗ ra sao thì mẹ anh tuyên bố:

- Con dâu mới về phải lo giỗ chạp cho bố chồng chứ còn bàn bạc gì nữa, có 20 mâm cỗ thôi mà còn không làm được thì làm sao xứng đáng làm con dâu trưởng của gia đình, của cả dòng họ?

Bình nói lại thì mẹ anh cáu gắt:

- Mày giờ định cãi mẹ đấy à? Từ ngày có vợ là coi mẹ không ra gì?

Rồi bà quay lên bàn thờ chồng và khóc lóc:

- Ông ơi là ông, ông sống khôn thác thiêng về mà xem con trai ông nó đối xử với tôi ra sao này. Đúng là cái số khổ từ khi về nhà này tôi chưa được 1 ngày sung sướng, giờ đến con cái cũng không nghe lời.

Vợ Hùng thấy mẹ làm ầm lên thì níu áo chồng:

- Thôi, để em làm cho, không sao đâu.

Sáng hôm sau, mẹ Hùng dậy sớm giám sát con dâu đi chợ nấu nướng. Mình cô vật lộn cả buổi với đống đồ ăn ngồn ngột còn Hùng thì bị mẹ ép lên nhà tiếp khách.

Sau khi nấu nướng xong đặt lên bàn cúng đã là 12 giờ, khi đó, khách khứa vừa vào mâm, mẹ Hùng lại luôn miệng gọi con dâu phục vụ.

6 giờ sáng mẹ đã gọi vợ dậy nấu ăn, chồng nói 1 câu khiến từ đó về sau mẹ chồng không hằn học vợ nữa - Ảnh 1

Con dâu đâu, xuống nấu ăn sáng đi - Ảnh Internet

Khoảng 3 giờ chiều, mọi người ăn nhậu xong thì lũ lượt ra về. Hùng đã say khướt, mẹ chồng lôi con dâu ra sân giếng bắt rửa hết 20 mâm bát đũa thì mới được nghỉ ngơi.

Khoảng 10 giờ tối Hùng tỉnh dậy vẫn thấy vợ đang dọn dẹp lúi húi ngoài bếp, anh kéo vợ lên giường thì bất ngờ thấy người cô nóng ran.

May mà khi đó mẹ chồng đã đi ngủ, Hùng ném hết mọi thứ không cho vợ dọn dẹp, anh cả đêm thức trắng chăm sóc vợ.

6 giờ sáng hôm sau, Hùng đang ngủ gật thì nghe tiếng mẹ sang sảng:

- Con dâu đâu, xuống nấu ăn sáng đi, bảnh mắt rồi còn ngủ nữa, đúng là vô phép vô tắc.

Vợ Hùng còn đang mê man chưa tỉnh, Hùng vội vàng chạy xuống ra hiệu cho mẹ nói khẽ.

Mẹ anh quát lên:

- Vợ mày đâu? Đừng chiều lắm sinh hư, gọi nó dậy ngay đi.

- Kìa mẹ, ăn sáng thì ra mua tạm gì về ăn là xong, không thì con sẽ nấu, mẹ cứ nhất thiết ép vợ con đến đường cùng à?

- Mày có biết giờ nó như thế đã là sướng lắm rồi không? Trước kia tao còn khổ gấp trăm ngàn lần nó.

Hùng nắm tay mẹ:

- Con biết mẹ đã từng vất vả nhiều nên giờ mẹ mới đối xử với vợ con như vậy, nhưng mẹ chồng cũng  từng làm dâu, sao mẹ không nghĩ đến lúc  bà nội áp bức, khinh thường mẹ, me đã đau đớn thế nào thì giờ vợ con cũng mệt mỏi đau khổ như thế. Mẹ phải hiểu và thông cảm cho vợ con mới đúng chứ.

Mẹ Hùng nghe vậy thì cúi gằm mặt có vẻ hối lỗi, Hùng mỉm cười:

- Cô ấy đang sốt cao lắm mẹ ạ, để con nấu đồ ăn cho.

Mẹ Hùng không trả lời, từ hôm đó trở đi, bà cũng không bao giờ hằn học con dâu nữa.

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Biết con dâu đang trốn trong nhà tắm, người mẹ chồng gõ cửa rồi đưa bảo bối khó tin thế này cứu nguy cô con dâu trong lúc nguy cấp.

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