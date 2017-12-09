Cưới nhau 4 năm mới có thai, nhưng 1 lần vô tình nghe được những lời mẹ chồng nói với chồng thì con dâu lập tức phá thai

Tâm sự gia đình 09/12/2017 14:51

Vợ chồng Lam lấy nhau về đã 4 năm, nhưng không hiểu sao làm cách nào vẫn không thể mang thai. Lúc đầu, cô còn tự an ủi con cái là lộc trời cho nên cứ bình tĩnh, nhưng 1 năm, 2 năm rồi 3, 4 năm trôi qua, không ái có thể bình tĩnh được nữa.

Mẹ chồng ở quê bắt xe lên tận nơi để giục vợ chồng Lam đi khám, thế nhưng bác sĩ nói cả 2 đều khỏe mạnh bình thường, có thể là do chưa đến lúc có con mà thôi.

Mặc dù bác sĩ nói chờ thêm 1 thời gian nữa, nhưng mẹ chồng Lam liên tục xỉa xói chỉ trích con dâu, bà thậm chí còn nói thẳng với Lam:

- Chắc chắn là do cô rồi, chắc là gà mái không đẻ được trứng.

Lam nghe thì giận sôi máu nhưng không dám nói lại. Cho đến vài tháng sau, bất ngờ Lam cảm thấy buồn nôn, chóng mặt, lại đã gần 2 tháng chưa có kinh nguyệt, Lam nghi ngờ vội đi mua que thử thai thì tin vui bất ngờ đến.

Nhìn chiếc que thử thai 2 vạch, Lam như vỡ òa trong sung sướng. Nhưng khi đó đang ở công ty, cô quyết định chưa thông báo vội cho chồng mà muốn gây cho anh sự ngạc nhiên.

Tối hôm đó, Lam tan ca xong về qua chợ mua thứ gì thật ngon để liên hoan. 7 giờ tối cô mới về đến nhà. Nhưng khi vừa dắt tới cửa, bất ngờ nghe tiếng mẹ chồng và chồng đang to tiếng.

Lam rón rén bước vào ngóng xem là chuyện gì thì nghe mẹ chồng nói:

- Mày sợ gì nó mà không bỏ, cái thứ không đẻ được, 4 năm trời rồi là quá đủ. Nay con bồ mày nó có thai tới tận nhà tìm mẹ nhờ phân xử. Mẹ đã nói mày phải bỏ vợ cưới con bé kia cho mẹ. Nói 1 là 1 mày đừng có cãi nữa.

Cưới nhau 4 năm mới có thai, nhưng 1 lần vô tình nghe được những lời mẹ chồng nói với chồng thì con dâu lập tức phá thai - Ảnh 1
Cô đã nghe hết mọi chuyện rồi thì tôi cũng không cần nói lại nữa nhỉ, cô hãy buông tha cho con trai tôi đi - Ảnh: Internet

Nghe thấy những lời đó, Lam như sốc ngất, cô phải bịt chặt miệng để không á lên. Chồng Lam gãi đầu gãi tai đáp lời mẹ:

- Mẹ ạ..Con làm sao có thể làm như thế được. Lam là người con yêu, con không muốn bỏ cô ấy. Hôm đó mẹ đã chuốc rượu say rồi đẩy con vào phòng cô gái kia con mới mắc bẫy 2 người thôi. Còn con không bao giờ phản bội vợ con đâu.

Mẹ anh đánh luôn vào đầu con trai:

- Mày ngu lắm con ạ, mày là trưởng nam, không có con để cả dòng họ, làng xóm nó cười cho thúi mỗi à? Mày phải bỏ con vợ vô sinh cho tao, đứa nào đẻ được con thì đứa đó là con dâu tao nghe rõ chưa.

Chồng Lam bối rối :

- Con sẽ có trách nhiệm với mẹ con cô ta, còn vợ con…con nhất định không bỏ đâu, mẹ đừng ép con. Tất cả cũng là tại mẹ.

Lam suy sụp, cô bật khóc thật to khiến mẹ chồng và chồng giật mình chạy ra. Trông thấy vợ đang ngồi sụp dưới đất, chồng Lam vội đỡ cô dậy còn mẹ chồng thì mặt vẫn dửng dưng:

- Cô đã nghe hết mọi chuyện rồi thì tôi cũng không cần nói lại nữa nhỉ, cô hãy buông tha cho con trai tôi đi.

Lam gạt nước mắt đứng lên:

- Mẹ..mẹ đã phá vỡ hạnh phúc của 1 gia đình.

Cô nói rồi ném que thử thai 2 vạch ra:

- Tôi đã có thai rồi. Các người xem đi.

Mẹ chồng và chồng Lam giật mình nhìn nhau, chồng cô liên tục xin lỗi nhưng Lam nói:

- Tôi sẽ phá cái thai này. Tôi sẽ phá.

Mẹ chồng bây giờ mới vội vã kéo con dâu lại. Nhưng Lam quá đau khổ và mệt mỏi vì bà, còn chồng cô, tuy chỉ là bị ép nhưng dù sao lỗi lầm cũng là do anh ta gây ra, Lam sẽ không thể tha thứ cho bất kỳ ai.

Vợ ĐỪNG DẠI làm điều này nếu không muốn ép chồng ra ngoài TÒM TÈM của lạ!

Vợ ĐỪNG DẠI làm điều này nếu không muốn ép chồng ra ngoài TÒM TÈM của lạ!

Chị em cứ thấy chồng bỏ qua vài lần mà lấn lướt miết thì cũng sẽ có lúc chồng không chịu nổi nữa mà tòm tèm của lạ thôi!

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Từ khóa:   mẹ chồng nàng dâu mẹ chồng hôn nhân

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