Phụ nữ sẽ chỉ thất bại ê chề nếu muốn thu hút đàn ông bằng cách này

Yêu - Hôn nhân 07/12/2017 06:30

Sức hút từ việc trở thành một người khác, gò bó mình theo một khuôn khổ nào đó, hết thảy đều là vô ích vơi đàn ông. Phụ nữ chỉ có thể quyến rũ người khác khi là chính mình mà thôi!

Không tự dưng ta có thể thu hút người khác, cũng như mình bị quyến rũ bởi đối phương. Sự thu hút bắt nguồn từ nổi bật, khác biệt và một phần dụng tâm của chúng ta. Nhưng không phải khi ta nghĩ mình quyến rũ khi làm gì thì đối phương đều sẽ bị thu hút. Và có một sự thật rằng, đàn ông sẽ không bao giờ bị thu hút với những hành động mang ý quyến rũ này của phụ nữ

Kiệm lời

Thường thì khi trò chuyện, phụ nữ sẽ được đánh giá là tinh tế và thông minh nếu đủ lắng nghe người đối diện và kiệm lợi đến cuối để đưa quan điểm sau cùng. Nhưng đừng để mình vào thế này khi bạn đang muốn thu hút người khác giới. Đàn ông luôn cảm thấy thân thiết và muốn gần gũi với phụ nữ biết nói chuyện, họ không thích phụ nữ quá im lặng khi mới gặp mặt. Do đó, đừng trở nên quá kiệm lời hay nghiêm túc không cần thiết khi bắt chuyện với đối phương. Phải nhớ, với đàn ông, phụ nữ quyến rũ không phải chỉ để họ nhìn, mà còn có thể cùng họ chia sẻ những sở thích, quan niệm mới mẻ và đầy thú vị. Và họ thật sự cũng muốn có thể hài hước cùng bạn bằng những câu chuyện để thấy nụ cười đầy tỏa nắng của bạn.

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Phải nhớ, với đàn ông, phụ nữ quyến rũ không phải chỉ để họ nhìn, mà còn có thể cùng họ chia sẻ những sở thích, quan niệm mới mẻ và đầy thú vị - Ảnh minh họa: Internet

Giả vờ không đói

Nhiều phụ nữ quan niệm rằng lúc mình ăn uống thường sẽ không xinh đẹp như bình thường. Và cũng không ít phụ nữ vì ăn kiêng giữ dáng mà ngại đụng chạm đến thức ăn. Nhưng đây rõ ràng là điều khiến đàn ông không hề thích. Điều họ muốn là một người phụ nữ có thể sẵn sàng dùng bữa với họ, trò chuyện thoải mái và tự nhiên với họ khi ăn uống. Do đó, hãy ăn uống thật thoải mái, lắm lúc chính sự ngon miệng của bạn lại khiến đàn ông thấy thích thú và càng bị thu hút hơn!

Trang điểm quá đậm

Với phụ nữ, lớp trang điểm cần thiết như một thứ trang sức khiến mình xinh đẹp và tự tin hơn trong mắt người khác. Nhưng với điều kiện là vừa phải, đừng dùng mascara hay son môi quá đậm nếu bạn muốn thu hút ánh nhìn của đàn ông. Đàn ông sẽ chú ý đến phụ nữ trang điểm đậm nhưng chỉ bị thu hút bởi lối trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn xinh đẹp.

Từ bỏ đam mê

Đừng bao giờ để đàn ông nghĩ rằng bạn có thể từ bỏ đam mê và ước mơ của mình vì họ. Phụ nữ cần đàn ông và tình yêu, nhưng không nên cần tới mức từ bỏ điều mình mong muốn. Nếu đó là người đàn ông thật lòng với bạn, họ sẽ cùng bạn thực hiện ước mơ của bạn, càng không bắt bạn phải khó xử lựa chọn họ và điều bạn muốn. Và nếu họ phản đối ước mơ của bạn, hãy từ bỏ anh ta thay vì phản  bội chính mình.

Phụ nữ sẽ chỉ thất bại ê chề nếu muốn thu hút đàn ông bằng cách này - Ảnh 2
Nếu họ phản đối ước mơ của bạn, hãy từ bỏ anh ta thay vì phản  bội chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Và phải nhớ, với đàn ông, phụ nữ quyến rũ nhất chính là chính mình, dám theo đuổi điều mình muốn. Khi bạn từ bỏ chính mình, cũng là lúc bạn không còn chút sức hút gì với đàn ông. Do đó, hãy sống độc lập , có ước mơ và lý tưởng, không cậy dựa bất cứ ai nhé!

Thay đổi sở thích của mình

Phụ nữ hãy tìm người đàn ông phù hợp với mình, hơn chỉ là một người hoàn hảo trong mắt bạn. Đàn ông hoàn hảo tốt thật, nhưng không phù hợp thì cũng bằng không. Nếu để phải giữ một người đàn ông mà từ bỏ sở thích của bạn thì thật không đáng. Bạn là duy nhất, mọi thứ thuộc về bạn cũng đặc biệt như thế. Và cũng chỉ có những điểm riêng biệt đó mới khiến bạn đủ sức giữ trái tim đàn ông. Và sẽ không có chân tình nào bền lâu nổi  trên cơ sở dối lừa cả.

Phụ nữ hãy hiểu, muốn nắm giữ trái tim đàn ông, cứ là mình tốt nhất, là mình thu hút nhất!         

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