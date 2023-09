Dụ hoặc của đàn bà dở dang...

Đàn bà từng dở dang vốn có cuộc đời không mấy dễ dàng. Mạnh mẽ dư thừa thì tổn thương cũng chồng chất. Thế gian có ca ngợi họ kiên cường thì họ cũng chỉ dám nhận mình là những kẻ kém vận may. Vì vốn dĩ, đàn bà nào mong mình đổ vỡ để mạnh mẽ đâu, đàn bà nào lại không muốn có điểm tựa mà yếu ớt một đời. Quẩn quanh vài lần thương tổn rồi cũng phải tự mình lớn lên với đời.

Nhưng cũng chính từ những năm tháng dang dở đó mà đàn bà một lần đò lại càng đậm đà bản lĩnh và dẻo dai. Họ bản lĩnh, cũng vì những ngày tháng chỉ có thể dựa vào chính mình. Họ kiên cường, cũng do còn có người họ phải bảo vệ. Họ tinh tế nhạy cảm, cũng từ những tổn thương đã thành sẹo đã lâu. Họ từ đó mà khiến người ta day dứt, vừa thấy thương không đủ, lại khó lòng bảo vệ. Đàn ông vì vậy mà say, do đó mà chối làm sao nổi mùi vị của dở dang mặn mà