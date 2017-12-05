Đàn ông ngoại tình như món đồ hết hạn, vứt không nổi thì chỉ có hại mình

Yêu - Hôn nhân 05/12/2017 06:30

Duyên hết phận cùng, người ta cố mấy cũng không gian hạn nổi. Lòng dạ đàn ông hết hạn, sắc son cạn kiệt, cũng là hết cách. Giữ mãi những thứ hết hạn, vốn chỉ có hại mình, được gì đâu.

Thủy chung ở đời này, hạn định là bao nhiêu?

Người ta liệu có đo lường được thủy chung ở đời này? Khi ta yêu một món đồ, thời hạn là bao lâu. Khi ta thích một nơi chốn, sẽ đến khi nào? Và khi ta nên duyên kết phận với một người, đảm bảo được không một câu trọn đời? Thật ra, thói quen còn có thể bỏ, sở thích có thể thay, vật đổi sao dời, lòng người cũng nào bền vững nổi. Thủy chung ở đời này, hạn định khó lòng định hết. Mới mẻ thôi thúc, cám dỗ lên ngôi, quay lưng đi thế là cạn một chữ vợ chồng.  Trên thế gian này, vốn đâu có gì là mãi mãi, chỉ là vì điều gì mà người ta giữ gìn. Đến một lúc, giữ không nổi, kìm không đặng, duyên hết phận tan, người thân rồi cũng hóa lạ. Người bên bạn hôm nay, ngày sau vẫn ôm ấp kẻ khác. Người là chồng bạn bây giờ, mai vẫn là đàn ông của thiên hạ. Quan trọng hơn hết, đã không đúng người thì chính là sẽ có lúc tận cùng của đau khổ. Vì vậy đừng dại nghĩ hạn định thủy chung ở đời là vô hạn nếu đó chưa phải là người xứng đáng dành cho bạn. Đã không nổi thì chung, thì đừng tiếc...

Đàn ông ngoại tình như món đồ hết hạn, vứt không nổi thì chỉ có hại mình - Ảnh 1
Đừng dại nghĩ hạn định thủy chung ở đời là vô hạn nếu đó chưa phải là người xứng đáng dành cho bạn. 

Người ta ngoại tình, chỉ vì người ta muốn

Có người từng hỏi tôi, rốt cuộc là vì sao người ta lại ngoại tình? Ngay cả khi họ có vợ đẹp, con ngoan, mọi điều đều như hoàn mỹ, họ vẫn chọn ngoại tình. Lúc nào cũng vậy, người ta luôn có quá nhiều lý do cho sự lầm đường lạc lối của mình, như để chuộc tội, cũng như bao biện cho chính kiêu hãnh của mình. Nhưng thật ra, người ta ngoại tình, chỉ vì người ta muốn. Không ai dụ dỗ nổi một người đủ trường thành đã có gia đình, cũng không ai ngu dại tới mức ngả vào lòng kẻ không dung túng cho thứ tình yêu sai trái này. Trừ khi họ muốn bội bạc, trừ khi họ chấp nhận lạc đường, chỉ vậy thôi. Cũng đừng hỏi vì sao đang tâm bỏ hết nghĩa tình, làm sao nhẫn tâm bội nghĩa sắc son. Đàn ông cạn tình, đàn ông hết nghĩa rồi thì điều gì mà không thể làm, thế nào mà không dám bỏ. Đến lúc đó, đừng hỏi tại sao, chỉ cần hỏi bạn thân, có đáng để tiếp tục nữa không, có đủ sức để dung túng nữa?  

Đàn ông ngoại tình như món đồ hết hạn, vứt không nổi thì chỉ có hại mình - Ảnh 2
Đến lúc đó, đừng hỏi tại sao, chỉ cần hỏi bạn thân, có đáng để tiếp tục nữa không, có đủ sức để dung túng nữa? - Ảnh minh họa: Internet

Trái tim đàn ông ngoại tình, tìm được gì ở nơi đó?

Nhiều người vợ, luôn cố gắng nhìn xem bên trong trái tim người chồng ngoại tình của mình rốt cuộc có những gì? Họ bằng lòng rút lòng thứ tha, chỉ để có thể một lần nhìn rõ, lòng chồng mình có còn vợ con hay không. Nói là họ cố chấp cũng đúng, mà gọi là bất chấp cũng không sai. Đàn bà mà, nhiều người phải tìm cho ra một câu trả lời mới bằng được. Nhưng đáng tiếc, may mắn không dành hết cho đàn bà. Trái tim nhiều kẻ ngoại tình lại như quả hành tây. Đàn bà dốc lòng rơi nước mắt bốc từng lớp. Vậy mà đến cuối cùng lại phát hiện hành tây không có tim, cũng như lòng đàn ông ngoại tình đã không còn vợ con. Thế là bi thương, là đau đến thấu tim gan. Thật ra, lòng dạ đàn ông ngoại tình sao mà trọn vẹn nổi cho vợ con lần nữa. Còn chút ít nghĩa, vài tấc tình thì đã là may, mà đã hết sạch thì đành chịu, cả đời là hết thuốc chữa. Đàn bà có chồng ngoại tình, vì vậy mà đong đếm thứ tha cho đáng, đừng phí phạm lòng dạ vì một trái tim đã không nổi sắt son…

Đến lúc lại phát hiện, đàn ông ngoại tình như món đồ hết hạn, vứt không nổi thì chỉ có hại mình

Thứ gì trên thế gian này cũng có thời hạn sử dụng, nhân duyên cũng vậy, đàn ông cũng thế. Duyên hết phận cùng, người ta cố mấy cũng không gian hạn nổi. Lòng dạ đàn ông hết hạn, sắc son cạn kiệt, cũng là hết cách. Giữ mãi những thứ hết hạn, vốn chỉ có hại mình, được gì đâu. Lúc đó, nhẫn tâm mà vứt, tuyệt tình mà bỏ, thế nào cũng là phải kết thúc. Đừng trông mong làm gì lòng dạ của kẻ muốn đi, bồi thế nào cũng không đủ, đắp ra sao cũng không nổi. Người không tiếc, mình lại đau, một đời vốn không đủ sức níu kéo.

Đàn bà lấy phải chồng vô tâm, một đời như bát nước hất đi

Đàn bà lấy phải chồng vô tâm, một đời như bát nước hất đi

Chị dần nhận ra, đợi chờ của chị sẽ đến lúc vô vọng, vô tâm nên anh rồi cũng vô phương. Đàn ông vô tâm rồi, đàn bà sẽ vô vọng. Chị chịu thua, chấp nhận thua, thắng làm gì mà cả đời hiu quạnh, thắng làm chi khi anh chưa từng đủ lòng đủ dạ

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