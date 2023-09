Đàn bà 40 hơn thua với ai làm gì, chỉ cần hơn mình của thời non trẻ

Tôi lại chính là dạng phụ nữ luôn nghĩ rằng 40 là một cột mốc đáng để mưu cầu nhiều thứ, nhất là hạnh phúc và niềm vui của chính mình. Tôi của năm 40 không còn những sân si lặt vặt, bồng bột vội vàng thời non trẻ, chỉ dung dị mà say mê, nồng nàn yêu đương chưa dứt.

Nhiều người thường hoang mang khi đến độ tuổi này với vài vết chân chim, đôi nếp nhăn khó chịu. Nhưng tôi lại nghĩ, đàn bà 40 rồi, việc gì phải so mình với xuân thì non trẻ của người khác, cứ phải thấy mình có hơn khi non trẻ không mới là đúng đắn.