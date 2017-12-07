Đàn bà 40 hơn thua với ai làm gì, chỉ cần hơn mình của thời non trẻ

Nhiều người thường hoang mang khi đến độ tuổi này với vài vết chân chim, đôi nếp nhăn khó chịu. Nhưng tôi lại nghĩ, đàn bà 40 rồi, việc gì phải so mình với xuân thì non trẻ của người khác, cứ phải thấy mình có hơn khi non trẻ không mới là đúng đắn.

Tôi lại chính là dạng phụ nữ luôn nghĩ rằng 40 là một cột mốc đáng để mưu cầu nhiều thứ, nhất là hạnh phúc và niềm vui của chính mình. Tôi của năm 40 không còn những sân si lặt vặt, bồng bột vội vàng thời non trẻ, chỉ dung dị mà say mê, nồng nàn yêu đương chưa dứt.

Đàn bà 40 hơn tuổi xuân thì một mái ấm đủ đầy, một chồng để thương, vài con để yêu chiều. Và nếu không thể hơn một gia đình đủ đầy thì cũng vẫn hơn bản thân đủ bản lĩnh, kiên cường và giàu kinh nghiệm với cuộc đời. Không còn tháng năm chẳng rõ mình phải làm gì cho đúng, đi thế nào cho ra đường phải lối, giờ thì đã đủ tự tin và độc lập, nhấc chân lên đã biết mình phải rẽ hướng nào. Vốn dĩ, tuổi trẻ đã qua, ta có thế nào cũng không thể được ta của năm 40 như thế này.

Đàn bà 40 hơn tuổi xuân thì một danh xưng làm mẹ. Người ta có thể không lựa chọn làm mẹ, nhưng làm mẹ là một nghĩa vụ thiêng liêng hơn bao giờ hết. Đã làm mẹ rồi sẽ biết tận tụy, hiểu hy sinh và học cả thấu hiểu. Và dù đó là bà mẹ có chồng ở bên hay phải một mình nuôi con thì đều giống nhau. Bởi con chính là món quà đẹp đẽ nhất của đàn bà, và làm mẹ là thứ hạnh phúc khó nói hết bằng lời với đàn bà.

Đàn bà 40 hơn tuổi xuân thì một trái tim biết đủ, thương vừa nhưng vẫn dư thừa hạnh phúc. Thôi những non nớt mộng mơ, đàn bà 40 hiểu tình yêu là thực tế, tình yêu phải là hành động. Không còn mưu cầu những son trẻ mộng mơ, đàn bà 40 hiểu đàn ông muốn gì, cần gỉ và mình phải làm gì để bảo vệ hạnh phúc.

Đàn bà 40 hơn tuổi xuân thì những thủng thẳng nghĩ suy, bình thản đầy tinh ý hay sự nồng đượm đầy mê hoặc trong yêu đương. Và cũng có khi chỉ đến 40 đàn bà mới va phải tình yêu của đời mình, mối nhân lớn nhất và sau cùng nhất. Tình yêu của đàn bà 40 từ tốn nhưng không thiếu dữ dội, hờ hững như đầy lưu luyến, không là đầu tiên nhưng sẽ là tận cùng của duyên phận.

Đàn bà 40 hơn tuổi xuân thì những thành công đã từng phải trả giá bằng nghị lực và cố gắng bao năm tháng non dại. Đàn bà tuổi này đã có chút vị trí, tiền không thiếu, đủ để xinh đẹp, đủ để phù phiếm và đủ để thấy an yên. Giờ đã có thể tự tay tặng mình món quà thuở son trẻ đã mong đàn ông tặng mình. Đàn bà 40 đủ tiền để không ở bên ai vì tiền và rời xa ai cũng vì tiền. Trút bỏ hết những non trẻ một thời, đàn bà 40 khoác lớp áo sang trọng và quý phái, nhẹ nhàng nhưng đầy sắc sảo, từ tốn từng bước đi, vậy mà ai cũng phải ngước nhìn.

Đàn bà 40, như chất rượu quý ủ bao năm dài vẫn nồng vị thơm, dậy mê hoặc đến say lòng người khó dứt. Đàn bà 40 không phải là cứ sống khi đã có tuổi, càng không chỉ an yên khi qua hết sóng gió đã từng. Đàn bà 40 là lại hồ hởi với một chặng đường mới, lại tiếp nối những thứ tuổi trẻ đã từng làm không nổi, cứ vậy mà cố sống đủ, ráng tận hưởng cho đầy. Cũng chính vì vậy mà mỗi đàn bà khi bước sang 40 đều nuông chiều mình một sở thích, có giản dị như đọc sách, du lịch, cũng có phù phiếm như cuồng trang sức, mê làm đẹp. Lại có người vẫn dư thừa bản lĩnh, dốc hết cho sự nghiệp. Cũng có người 40 vẫn là mê mẩn với yêu đương nghĩa tình. Và cũng như không gì vội vã, chẳng phải quá hấp tấp. Không đèo bồng thị phi, không gò bó gông xiềng của định kiến xã hội, thích gì cũng được, đam mê gì cũng không sao, đàn bà 40 có thể hạnh phúc là được. Và đàn bà 40, có thể hơn mình của năm tháng son trẻ, là được…