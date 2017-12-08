Vợ ĐỪNG DẠI làm điều này nếu không muốn ép chồng ra ngoài TÒM TÈM của lạ!

Phụ nữ nào khi làm vợ cũng mong có thể sống thuận hòa với gia đình chồng, nhất là mẹ chồng. Nhưng không phải cứ mong là được, cuộc sống hôn nhân nhiều mệt mỏi, và việc gắn kết với gia đình chồng đôi khi cũng không dễ dàng. Sẽ có lúc mâu thuẩn liên tiếp, nhà cửa rối ren, chồng đôi khi cũng đứng giữa khó xử. Anh ấy sẽ không biết phải làm thế nào cho đúng. Như thể mẹ và vợ đều muốn tốt cho anh ấy, nhưng thật sự là đang làm khó chồng.

Đàn ông thường không nghĩ nhiều và nhớ lâu như phụ nữ. Chuyện nhỏ, họ đều có thể bỏ qua, rồi cũng quên luôn. Nhưng như vậy không có nghĩa là sức chịu đựng của họ dẻo dai hơn phụ nữ, mọi điều đều có giới hạn. Chị em cứ thấy chồng bỏ qua vài lần mà lấn lướt miết thì cũng sẽ có lúc chồng không chịu nổi nữa mà tòm tèm của lạ thôi!

Nhưng phụ nữ phải nhớ rằng đàn ông có thế nào vẫn sẽ trọng mẹ mình hơn. Do đó, dù anh ấy có thương bạn sâu đâm cỡ nào mà bạn không hòa thuận được với mẹ chồng thì anh ấy cũng dần áp lực và mỏi mệt. Dần dà chồng sẽ cảm thấy nghi ngờ về quyết định cưới bạn và mong muốn vợ sẽ khéo léo cư xử hơn.

Không tự lập tài chính và độc lập trong cuộc sống

Không đàn ông nào có thể nói thẳng rằng anh ấy muốn bạn kiếm tiền về cho gia đình. Dù vậy phải hiểu, bạn chỉ có thể giữ vững vị trí của mình trong lòng chồng khi tự lập tài chính và độc lập trong cuộc sống. Rõ ràng rằng một người vợ có nhan sắc nhưng vẫn chỉ quẩn quanh bếp núc, giỏi chăm con, không ước mơ, không bè bạn thì thế nào cũng khiến chồng chán chê. Đừng trở thành một người hoàn toàn khác với chính mình khi trước chỉ để là hậu phương của chồng. Chồng từng yêu bạn vì là cô gái tích cực, có đam mê, có việc làm, không phải sao?

Do đó, đừng tin một câu “Để anh nuôi em” mà cái gì cũng bằng lòng vì chồng. Vì lắm khi anh ấy cũng không hề biết những chuyện không hay sẽ xảy ra khi bạn chỉ ở nhà làm vợ.

Và dù có con rồi cũng đừng quên chăm chút cho mình. Không cần phải xinh đẹp kiêu sa, chỉ cần đẹp nhất có thể. Phụ nữ đẹp luôn có tiếng nói, phụ nữ đẹp luôn có quà, nhớ nhé!

Kiểm soát chồng, ghen tuông thái quá

Nhiều ông chồng vài lần có thể vì vợ mà nuông chiều sự kiểm soát quản lý của vợ. Nhưng dần dà họ sẽ cảm thấy rất mỏi mệt vì không được tự do. Từ chuyện đi làm giờ giấc thế nào, đến việc nói chuyện với ai, đi với ai, làm gì đều bị vợ quản. Đàn ông trọng tự do hơn bất cứ điều gì, đừng khiến anh ấy cảm thấy ngợp thở trong chính ngôi nhà của mình.

Hơn nữa, phụ nữ ghen tuông quá mức sẽ khiến đàn ông vừa thấy sợ lại thấy chán nản. Đàn ông lại không thích giải thích chuyện không có, vợ càng lấn tới, họ càng thấy vợ không tôn trọng mình. Vợ khôn phải khéo léo, cho chồng khoảng không riêng, cũng nên tin tưởng chồng vừa đủ để tôn trọng nhau.

Hay cằn nhằn, than phiền

Phụ nữ thường chỉ nói nhiều với người họ thương. Thậm chí phụ nữ lại có khi quá nhiều lời, than phiền và đôi khi hơi vị kỷ với chồng. Dù rằng đây là nét tính cách cần có ở vợ để thúc giục chồng lo toan cho gia đình nhiều hơn. Nhưng cái gì quá cũng không tốt, nói nhiều quá, không hài lòng quá cũng sẽ khiến chồng chán.

Vợ khôn không quá dư thừa lời nói để chồng không xem trọng. Vì họ hiểu với đàn ông, nói đủ, nói vừa mới có giá trị, đàn ông vốn không thích dài dòng lắm chuyện. Họ cũng không vì bực dọc bản thân mà làm mất mặt chồng trước người khác. Vì vợ khôn hiểu, nếu mình không để chồng nói, chỉ bắt chồng nghe thứ anh ấy chán ghét thì sẽ có lúc anh ấy tìm đến với người khác để trải lòng.

Coi thường chồng

Đàn ông nào cũng có tự trọng cao, nên không ai thích bị coi thường, nhất là từ người phụ nữ của mình. Nếu vợ luôn nói chồng không làm được việc gì, không lo được cho vợ con, anh ấy làm gì vợ cũng nghĩ vô ích, lại hay so sánh với người khác…thì không chồng nào chịu nổi cả!

Vợ nên hiểu, đã là vợ chồng, chính là đồng cam cộng khổ, cùng chồng qua mọi khó khăn!