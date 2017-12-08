Lời nhắn nhủ của người đàn bà từng ly hôn – Phụ nữ nào cũng nên đọc một lần

Dù rằng sẽ có lúc bạn không còn ham muốn như trước thì cũng đừng quên làm chuyện ấy thường xuyên. Vì chuyện chăn gối chính là chìa khóa vàng giúp hôn nhân bớt những mỏi mệt và tổn thương khi vợ chồng mâu thuẫn. Thậm chí khi có cảm giác xa cách với chồng thì cũng cứ trút quần áo mà quấn lấy nhau, chỉ để xác thân gần gũi mà níu kéo lòng dạ nhau.

Hãy cứ nhìn vào những ưu điểm của chồng, đừng chỉ thấy những điều chưa tốt đẹp của anh ấy.

Đừng là người vợ chỉ toàn nghi ngờ và suy nghĩ tiêu cực về chồng và hôn nhân. Vì nếu bạn như thế thì chỉ tự tạo cho mình dự bất an và khó chịu. Khi tình cảm lấn át, chúng ta sẽ không thể có những quyết định đúng đắn. Và điều nên làm vào lúc này chính là xin lời khuyên từ phụ nữ có gia đình giàu kinh nghiệm và tuổi đời hơn.

4. Cứ để chồng có những lúc “thơ thẩn”

Cứ để chồng có những lúc hờ hững đi, đừng quá quan tâm. Vì ngay chính phụ nữ chúng ta cũng vài bận nắng mưa thì cũng đừng trách đàn ông cần những lúc “thơ thẩn” như thế.

5. Bạn không cần phải thay đổi để giúp chồng sửa chữa lỗi lầm

Ai cũng có quan niệm sống và lối đi riêng, đừng ép ai hay ép mình phải thay đổi thế nào.

6. Hãy luôn nói rằng chồng rất giỏi giang và thông minh

Sẽ có nhiều lúc, hãy nhắc chồng điều này để anh ấy biết mình đã có những hành động không hay.

7. Đừng quên rằng đây là người đàn ông mình đã chọn, và đừng coi thường điều này

8. Cười khi chồng nói đùa

Dù rằng câu chuyện chồng kể không hề hài hước tí nào thì cũng cười để động viên và cổ vũ chồng nhé!

9. Hãy tự chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, đừng trách ai khác

Do đó hãy tự kiểm soát và chịu trách nhiệm với những gì mình thể hiện. Cũng hãy để chồng hiểu điều này. Và không trách chồng rằng “Vì anh mà em như thế!”.

10. Hãy làm cho chồng những món thật ngon

Cũng không cần là những món phức tạp cao sang gì, đơn giản nhưng nhanh gọn, dễ thực hiện cũng là đủ rồi. Chỉ cần ngon miệng, chồng thế nào cũng sẽ thấy thích thú.

11. Cho chồng thoải mái nghỉ ngơi khi cần

Cứ lẳng lặng ở bên chồng khi anh ấy mệt mỏi, đôi khi như thế cũng là cách để chồng thấy bạn luôn muốn ở bên động viên chồng.

12. Nhất định đừng cằn nhằn, than phiền quá nhiều khi chồng về nhà

Hãy để chồng về nhà trong tư thế thoải má và dễ chịu nhất trong chính gia đình của mình.

13. Yêu chồng theo cách mà anh ấy cần, chứ không phải là cách bạn muốn anh ấy cần

Trong hôn nhân, vẫn là nên biết cách yêu thế nào cho đúng. Đủ tinh tế và cảm thông để chồng biết bạn yêu anh ấy vì chính anh ấy, và sẽ khiến anh ấy thấy dễ chịu nhất.

14. Hãy luôn khiến mình xinh đẹp nhất có thể

Với đàn ông, phụ nữ bên cạnh càng xinh đẹp và biết chăm chút mình thì họ càng thấy mình đàn ông hơn.

15. Luôn ở bên khi chồng cần

Hãy luôn dành thời gian để thấu hiểu và chia sẽ khi chồng cần.

16. Đừng nói về người đàn ông khác

Đừng dại nói về người đàn ông khác trước mặt chồng, nhất là so sánh anh ấy với người khác. Vì đàn ông nào cũng sẽ không thích, và càng cảm thấy khó chịu.

17. Đón nhận mọi sự bảo bọc của chồng

Hãy để chồng hiểu bạn luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự chở che của anh ấy.

18. Đừng nghe lời khuyên từ những người xa lạ

Chuyện gia đình bạn thế nào, người khác vốn không hiểu được hết. Và nhiều khi vì vậy mà họ giục bạn làm những điều không hay, đổ vỡ thì cũng gia đình bạn chịu.

19. Cho chồng khoảng không riêng

Chồng luôn cần không gian để suy ngẫm và hoàn thiện chính mình.

20. Không có nghĩa bạn nhận hết trách nhiệm hôn nhân và không cần chồng cố gắng gì

Thật sự thì hết thảy chỉ là bạn làm tốt phần trách nhiệm của mình, và chồng cũng nên như thế.

21. Đừng gồng mình, cứ để mình yếu đuối khi muốn

Đừng e dè để chồng biết mình cũng có những cảm xúc và sợ hãi rất phụ nữ. Vì chồng luôn biết bạn đang che giấu điều gì, cả khi bạn thành thật nói với anh ấy. Và hơn hết, nên biết mình sai gì và nói lời xin lỗi khi cần thiết.

22. Cứ để chồng yêu thương bạn theo cách anh ấy muốn, chứ đừng áp đặt, so sánh với điều không thực tế

Ngừng so sánh đi, vì bạn sẽ bỏ lỡ những phút giây hạnh phúc và đẹp đẽ nhất của vợ chồng đấy!

23. Hãy rõ ràng nhất có thể

Cuộc sống hôn nhân luôn cần niềm tin, càng rõ ràng với nhau càng tốt.

24. Đừng làm mất mặt chồng trước mặt nhiều người

Chồng luôn cần người cho anh ấy cảm giác vững vàng, là hậu phương khiến anh ấy yên tâm. Do đó, nếu có mâu thuẫn gì, lớn nhỏ thế nào thì cũng hãy về đến nhà rồi hẵng nói chuyện với nhau. Không ai thích cảm giác bị đám đông nhìn ngó lỗi sai của mình. Và khi đã cùng nhau êm xuôi mọi chuyện rồi thì cứ bỏ qua hết thảy.

25. Luôn nhớ những sở thích, đam mê và ước mơ của nhau

Và vợ chồng cũng nên có một nền tảng chung về sự thủy chung. Từ đó mà cùng nhau trưởng thành, đi tiếp những chặng đường khó khăn với nhau. Cười thật nhiều, yêu thương thật đầy, vậy mà không ai muốn bỏ đi,

26. Kiềm chế cảm xúc, luôn biết mình cần gì, và cố gắng giúp mình tốt hơn

Nhào nặn những động lực của bản thân để lấp đầy những thương tổn mà đối phương gây ra cho mình. Phải hiểu đàn ông dù có hoàn hảo ra sao vẫn có thể là nguồn gốc của mọi niềm đau. Đó là sự không hoàn hảo của con người.

27. Đừng để tiền bạc là vấn đề của hai người

28. Chấp nhận và tôn trọng quá khứ của nhau, vì đó là điều tạo nên hiện tại bây giờ

Còn vướng mắc thì cứ thẳng thắn với nhau và cùng nhau giải quyết. Đừng cứ khi ai sai lại lôi chuyện cũ ra nói, chỉ thêm mâu thuẫn kéo dài.

29. Học cách tha thứ

Đừng giữ mãi một lỗi sai đã cũ của chồng, cứ vậy mà lặp đi lặp lại than phiền.

30. Đừng quên những va chạm cơ thể có sức mạnh thế nào

Đây chính là điều không cần dùng lời nói vẫn có thể bộc lộ tình cảm rõ ràng nhất

31. Hãy luôn luôn chọn yêu thương

Yêu là hành động, đừng chỉ nói, cũng đừng chỉ nghĩ, hãy nhớ điều này!