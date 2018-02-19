Sau khi sinh con xong, nếu chồng nói với bạn những lời này, nghĩa là bạn đã lấy nhầm chồng rồi!

Phụ nữ yêu 19/02/2018 13:09

Người vợ nào cũng mong được chồng yêu chiều ngay cả khi mình xấu xí nhất. Nhưng không mấy ông chồng làm được điều đó.

Để xem chồng của bạn thuộc vào kiểu nào, hãy để ý những lời nói của anh ta sau khi bạn sinh xong nhé. Nếu anh chồng có thốt nên những lời này thì có nghĩa bạn đã cưới nhầm người rồi!

“Anh không bế con được đâu, mệt lắm”

Chăm sóc trẻ con nhất là bé sơ sinh là việc vô cùng khó khăn, vì thế người chồng nhất định phải là người biết yêu thương giúp đỡ vợ lúc ở cữ. Đồng thời phải có trách nhiệm với vợ con trong giai đoạn quan trọng đó. Thế nhưng, khi vợ nhờ vả chồng bế con, mà chồng khó chịu nói rằng: “Không bế được đâu, mệt lắm” thì đó chính là người chồng tồi nhất trên đời.

Trong khi vợ thì ngày nào cũng mệt mỏi vì chăm con, còn chồng thì không chịu nổi tiếng con khóc, không thức khi con ốm thì nghĩa là bạn cưới sai người rồi. Có người chồng như thế, chắc chắn bạn sẽ khổ cả đời.

Sau khi sinh con xong, nếu chồng nói với bạn những lời này, nghĩa là bạn đã lấy nhầm chồng rồi! - Ảnh 1

Có người chồng như thế, chắc chắn bạn sẽ khổ cả đời. - Ảnh Internet

“Đó là mẹ anh, bà cả đời vất vả vì anh, em không được cãi lời mẹ”

Đây là câu nói đặc trưng của những ông chồng tôn sùng mẹ, coi mẹ là nhất và không coi vợ ra gì. Sau khi phụ nữ sinh xong, thường cần có người bên cạnh thấu hiểu và chăm sóc. Đó là quãng thời gian vô cùng nhạy cảm, vì thế có nhiều nàng dâu thỉnh thoảng mâu thuẫn quan điểm nên thường cáu gắt với mẹ chồng.

Thế nhưng thay vì tìm cách hòa giải 2 bên thì chồng chỉ chăm chăm bênh vực mẹ mà không hề nghĩ gì tới vợ. Dù mẹ đúng hay sai thì đối với anh vợ vẫn không bao giờ được ý kiến.

Bản tính đó của người đàn ông vô cùng khó thay đổi, vì thế nếu dính phải người như vậy, bạn thật sự khổ rồi.

“Anh không biết chăm con”

Khi chồng nói thế có nghĩa là anh ta không hề quan tâm tới vợ con, anh ta sẵn sàng để vợ chịu khổ không chút thương xót. Anh ta vốn chỉ coi vợ như là  cô ô sin không hơn không kém.

Không những thế còn là người cha vô trách nhiệm với chính đứa con của mình.

Sau khi sinh con xong, nếu chồng nói với bạn những lời này, nghĩa là bạn đã lấy nhầm chồng rồi! - Ảnh 2

Chị em à, chọn chồng không cần quá đẹp trai, chỉ cần yêu thương mình thì mới có cuộc sống hạnh phúc dài lâu được - Ảnh Internet

“Em đừng có càm ràm suốt ngày nữa, phiền phức lắm, đàn bà gì mà xấu tính”

Bình thường phụ nữ đã hay nói, sau khi sinh con xong thì nhiều thứ thay đổi càng dễ kích động hơn. Làm 1 người chồng tốt phải hiểu và thông cảm cho vợ, đằng này khi bạn chỉ nói 1 câu thì lập tức chồng liền bực bội. Lúc ấy, biết đâu người vợ sẽ dần rơi vào trạng thái trầm cảm ức chế,  sẽ có lúc  người chồng có hối hận cũng không kịp.

“Sinh thêm đứa nữa đi”

Câu này sẽ không có gì cho tới khi nó được nói ngay sau khi vợ vừa sinh con được vài tháng. Có thể vì quá mong muốn có con trai, mà chồng bỏ bê sức khỏe mặc kệ sự sống chết và sự vất vả của vợ, chỉ mong đạt được mục đích của mình. Người phụ nữ thật bất hạnh khi gặp kiểu đàn ông như vậy.

“Ngày nào anh cũng kiếm tiền mệt mỏi, về nhà phải được nghỉ ngơi”.

Đó là tư duy của những ông chồng cổ hủ, luôn coi thường vợ và nghĩ kiếm được vài đồng tiền nuôi vợ con đã là to tát. Từ đó, họ sẽ bắt vợ đảm đương hết mọi việc nhà, chăm con.

Chị em à, chọn chồng không cần quá đẹp trai, chỉ cần yêu thương mình thì mới có cuộc sống hạnh phúc dài lâu được.

7 bí quyết để phụ nữ lấy lòng người đàn ông của mình

7 bí quyết để phụ nữ lấy lòng người đàn ông của mình

Khi ở bên cạnh người đàn ông của mình, người phụ nữ nào cũng muốn được tận hưởng những phút giây thư thái và hạnh phúc. Muốn để chàng luôn dễ chịu khi bên bạn, hãy nắm chắc 7 bí quyết yêu để lấy lòng phái mạnh sau đây:

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