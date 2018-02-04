3 cách để chồng tự giác về nhà ngay sau khi tan làm

Tuy nhiên, điều đó không phải không khắc phục được, ngược lại chị em chỉ cần tinh tế 1 chút là có thể kéo chồng về nhà ngay mà không dẫn tới việc anh ta la cà bên ngoài rồi đi với cô này cô kia.

Vì thế, nếu muốn chồng không còn nỗi sợ phải về nhà thì từ hôm nay vợ bỏ ngay tính cằn nhằn, nên vui vẻ tươi cười niềm nở, lúc nào cũng vui tươi dù rơi vào bất kỳ hoàn cảnh nào.

Có nhiều ông chồng sợ về nhà phải nghe những lời cằn nhằn, chì chiết của vợ, thậm chí đó là nỗi ám ảnh của họ. Phụ nữ thường có thói quen nói đi nói lại 1 chuyện không biết chán, than vãn hay kể lể cũng là đặc điểm rất đáng sợ khiến các ông chồng luôn tìm cách tránh xa vợ.

Nhắc nhở có thể bằng nhiều cách khác nhau chứ không nhất thiết là phải cằn nhằn, vì như thế đôi khi lại phản tác dụng. Hãy nhẹ nhàng từ tốn khuyên bảo để chồng sửa đổi nhé các bà vợ.

Riêng việc nhắn tin kiểm soát “anh đang ở đâu?”, “anh đi với ai?” thì tuyệt đối không được làm. Đàn ông ghét nhất là sự kìm kẹp như vậy, nhất định bạn càng nắm chặt họ càng tìm cách thoát ra.

Có nhiều ông chồng sợ về nhà phải nghe những lời cằn nhằn - Ảnh Internet

Luôn chuẩn bị sẵn sàng những món ăn chồng thích

Người ta nói tình yêu đi thông qua cái dạ dày là chưa bao giờ sai. Ai mà không vui sướng khi biết ở nhà đang có người nấu những món mình thích rồi chờ sẵn. Ai mà chẳng muốn ăn ngon và ai nỡ lòng nào để 1 người vợ đảm đang, quan tâm mình như vậy ở nhà 1 mình chứ.

Chắc chắn khi vợ nhắn 1 cái tin “anh chuẩn bị về chưa, hôm nay có món canh cá anh thích đó” thì chồng sẽ tự động mỉm cười và chỉ muốn bay ngay về nhà để thưởng thức mâm cơm vợ làm.

Cho dù bạn nấu ăn không ngon hoặc không có nhiều thời gian thì cũng đừng bắt chồng thường xuyên phải ra tiệm ăn. Hãy tranh thủ nấu những món ăn đơn giản mà anh ấy thích để vợ chồng có thời gian sum họp đầm ấm bên nhau, từ những bữa cơm đó sẽ giúp giữ lửa tình yêu.

Nếu mỗi khi về nhà đều thấy nồi treo bếp lạnh, chắc chắn chẳng ông chồng nào muốn trở về. Ngược lại, chỉ cần họ bước ra đường là “phở” mời chào đầy đường, khả năng cao bạn sẽ mất chồng như chơi.

Người ta nói tình yêu đi thông qua cái dạ dày là chưa bao giờ sai - Ảnh Internet

Luôn có ý thức tự chăm sóc bản thân

Là phụ nữ , dù không xinh đẹp nhưng lúc nào cũng cần ý thức chăm sóc bản thân luôn sạch sẽ, thơm tho để đàn ông luôn muốn tới gần.

Thỉnh thoảng, hãy gây bất ngờ cho chồng bằng cách mặc 1 chiếc váy mới thật sexy, xịt nước hoa mới hay thay đổi mái tóc hoặc cách trang điểm. Chắc hẳn chồng bạn sẽ rất bất ngờ, mỗi ngày anh đều chỉ muốn chạy ngay về nhà bởi sự tò mò “không biết hôm nay vợ sẽ trông thế nào?”.

Từ những điều nho nhỏ đó, giữa vợ chồng sẽ có những cảm xúc mãnh liệt hơn và chuyện chăn gối được diễn ra suôn sẻ, đều đặn hơn.

Có như vậy, lúc nào chồng cũng muốn nhanh chóng trở về nhà sau khi tan làm.