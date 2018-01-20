5 dấu hiệu vạch trần người chồng vô trách nhiệm

Phụ nữ yêu 20/01/2018 09:27

Là 1 người vợ, ai mà không mong muốn mình có người chồng yêu thương, có trách nhiệm với gia đình? Thế nhưng, trên thực tế, hầu hết đàn ông sau khi cưới đều bộc lộ rõ bản chất vô trách nhiệm của mình.

Vậy thì bạn có biết cách nhận biết sớm để chỉnh đốn ông xã của mình ngay không?

1. Không chịu kiếm tiền

Không phải ông chồng nào cũng là đại gia, không phải ai cũng cần có thật nhiều tiền nhưng  khi đã có vợ con rồi, người chồng có trách nhiệm thường sẽ rất tập trung vào sự nghiệp kiếm thật nhiều tiền để cho vợ con có 1 cuộc sống tốt đẹp nhất có thể.

Vì chỉ khi anh ta yêu thương vợ con thì mới nỗ lực cố gắng làm cho vợ con sống thật sung túc.

2. Không quan tâm tới con cái

Một người chồng, người cha có trách nhiệm, không thể bỏ qua chuyện con cái. Thậm chí họ phải đặt con cái lên hàng đầu. Chọn cho con những ngôi trường tốt nhất, cho con được hưởng nền giáo dục tốt và luôn chăm lo đời sống tinh thần của con. Một người cha có trách nhiệm sẽ không bao giờ vắng mặt trong kỳ họp phụ huynh ở trường.

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Vì chỉ khi anh ta yêu thương vợ con thì mới nỗ lực cố gắng làm cho vợ con sống thật sung túc - Ảnh Internet

3. Thờ ơ với chuyện sức khỏe của vợ

Khi vợ ốm, nếu chồng có thể mua cho bạn 1 liều thuốc, nấu 1 bát cháo thì đó chính là hạnh phúc. Ngược lại, thấy vợ ốm liệt giường, chồng vẫn xách cặp đi làm, vợ gọi điện về đưa đi viện thì nói rằng bận công việc. Tất cả những cái cớ lúc nào cũng chỉ dùng để ngụy biện, một khi người đó thực sự quan tâm yêu thương bạn thì sẽ không có gì ngăn cản anh ta chăm sóc bạn.

4. Không bao giờ phụ vợ việc nhà

Đàn ông ngày xưa có tư tưởng “đàn ông trên nhà đàn bà xó bếp”. Nhưng đó là tư tưởng đã lỗi thời. Hiện nay, đàn ông giúp vợ giặt quần áo, rửa bát mới đúng là người chồng mẫu mực, người đàn ông chân chính.

5 dấu hiệu vạch trần người chồng vô trách nhiệm - Ảnh 2

Không bao giờ phụ vợ việc nhà - Ảnh Internet

Nếu chồng bạn sẵn sàng đi chợ, nấu cơm, giặt giũ mà không sợ xấu hổ với bạn bè thì quả là ông chồng đáng điểm 10. Còn nếu chồng làm về đến nhà là nhảy lên ghế xem tivi mặc kệ vợ đầu tắt mặt tối thì bạn nên kéo anh ta vào bếp ngay lập tức để tạo thành thói quen cho chồng.

5. Khi mẹ chồng - nàng dâu cãi vã, chồng thường trốn đi để đỡ phiền phức

Chuyện mẹ chồng nàng dâu là câu chuyện muôn thưở không có gia đình nào không xảy ra, không nhiều thì ít. Những người chồng biết thương vợ thường tìm cách giảng hòa cho mẹ và vợ, thường xoa dịu cả 2 bên và tìm hiểu cặn kẽ nguyên do vấn đề để giải quyết ổn thỏa.

Ngược lại, người chồng vô tâm sẽ cho rằng chuyện đó thật phiền phức, chỉ muốn tránh xa mặc kệ mẹ chồng nàng dâu tự giải quyết với nhau. Đó là thái độ sống vô trách nhiệm với gia đình.

Hãy thử xem chồng mình có bao nhiêu yếu tố ở trên nhé, nếu không thì chúc mừng bạn đã có ông chồng chuẩn 10 rồi.

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