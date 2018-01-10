Vợ mới sinh 3 ngày mà 1 tay bế con 1 tay cầm điện thoại gửi tin nhắn này khiến bồ của chồng khiếp vía

- Kiểu này anh phải nhốt em ở trong nhà thôi, ra đường có ngày bị gã khác hốt mất.

Hơn 5 năm yêu nhau thì Thùy và Kiên cũng có được một đáp cưới đẹp như mơ, khỏi phải nói giây phút đó Kiên sung sướng như nào khi có được cô vợ xinh đẹp như Thùy. Dù đã là gái có chồng nhưng đi ngoài đường lắm lúc mấy gã đàn ông còn chạy theo xin số của Thùy khiến Kiên lo lắng.

Tất nhiên là Kiên lén lút vì sợ vợ phát hiện ra, cứ vậy anh vừa ngoại tình vừa đóng vai ông chồng tốt. Cho đến một ngày thì Thùy nghe được cuộc điện thoại của bồ hẹn chồng đi nhà nghỉ cô mới điếng người không dám tin. Thùy đau lòng tưởng chết đi được nhưng cô nghĩ đến con, đứa con còn chưa chào đời, vẫn cần lắm tình thương yêu của chồng. Gần đến ngày sinh mà còn ly hôn, đánh ghen thì chẳng ra gì hết cả nên Thùy chỉ khuyên bảo nhẹ nhàng với chồng. Mọi chuyện vỡ lẽ Kiên quỳ xuống khóc lóc.

Được chồng yêu chiều như vậy mà Thùy hạnh phúc lắm, ấy thế nhưng phụ nữ dù có xinh đẹp mỹ miều cỡ nào thì sau khi sinh con cơ thể cũng xấu xí xập xệ đi. Nếu trước đây cơ thể thon gọn thì giờ mang bầu Thùy tăng lên 20 kg trông cô xập xệ vô cùng. Thế nhưng vì con vì chồng thì Thùy chấp nhận khổ sở thế nào cũng được, ấy thế nhưng đàn ông vốn ít hiểu được sự hi sinh thầm lặng đó. Với Kiên cũng vậy, thấy vợ đang xinh đẹp bỗng trở nên xấu xí không kiềm nổi lòng nên anh ra ngoài cặp bồ.

- Em biết từ bao giờ hả Thùy?

- Từ 3 tháng trước.

- Vậy tại sao em lại im lặng chứ?

- Vì em còn yêu anh. Em biết anh ngoại tình chỉ vì phút nông nỗi...anh sẽ sửa sai chứ?

- Anh hứa...anh sẽ chấp dứt với người đàn bà kia. Anh xin lỗi vợ.

Có được câu nói ấy của chồng thì Thùy thấy an lòng, đời người ai cũng mắc sai lầm nên Thùy quyết định cho chồng cơ hội sửa sai. Cứ tưởng mọi chuyện thế là kết thúc, ấy thế nhưng cô bồ của Kiên bị anh đá không cam tâm quay ra chọc phá gia đình Kiên. Cô ta điều tra ra số của Thùy rồi hôm đó vênh váo nhắn tin.

Chị nghĩ anh Kiên sẽ bỏ tôi ư? Không đời nào, tôi xinh đẹp hơn chị thì chẳng có lý do gì mà anh ấy bỏ tôi cả.Ảnh minh họa: Internet

- Chị nghĩ anh Kiên sẽ bỏ tôi ư? Không đời nào, tôi xinh đẹp hơn chị thì chẳng có lý do gì mà anh ấy bỏ tôi cả. Cứ chờ mà xem...rồi tôi sẽ cướp anh ấy đi.

Nghe câu đó đáng ra Thùy phải điên tiết đánh ghen nhưng cô chỉ cười khẩy, Thùy mới sinh 3 ngày ai cũng sợ cô bị trầm cảm sau sinh bởi chuyện của cô bồ. Thế nhưng Thùy bình tĩnh đến lạ, cô một tay ôm con, tay còn lại cầm điện thoại nhắn tin cho bồ với nội dung: "Nếu em giỏi thì đến tận nhà chị giật chồng đi, em nên nhớ khi em mang cơ thể đẹp đẽ của mình quyến rũ thì thằng đàn ông nào chả mê. Nhưng người ta mê em dễ dàng thì em thuộc hạng gái dễ dãi, mà lọai gái như em thì còn lâu chồng chị cưới em về. Em là đàn bà rồi em cũng sẽ sinh con đẻ cái..lúc đó em xấu xí mà bị chồng bỏ thì em sẽ cảm thấy như nào. Sống nên biết tích đức em ạ, chị không muốn nói nhiều đâu".

Đọc xong đoạn tin nhắn đó của Thùy mà cô bồ run sợ, ngay lập tức cắt đứt mọi quan hệ với Kiên luôn. Thế mới nói đàn bà thông minh không phải làm ầm lên để chồng và bồ hưởng lợi mà đàn bà khôn phải biết giữ chồng và dạy cho bồ thôi cái thói cướp chồng người khác.