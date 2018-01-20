Phụ nữ có 4 tính cách này dù xấu xí vẫn nhiều người theo đuổi

Phụ nữ yêu 20/01/2018 09:23

Phụ nữ, không phải lúc nào cũng cần là người đẹp nhất hoặc là người nổi bật nhất. Nhưng trên thực tế,  vẻ đẹp bề ngoài có thể khiến đàn ông thích mắt, nhưng để yêu được thì đó lại là cả 1 quá trình và tính cách vẫn là điều quan trọng nhất.

Vì thế, ngoài việc chăm chút cho ngoại hình, các bạn nữ lúc nào cũng phải nhớ bồi dưỡng cả phẩm chất bên trong con người mình nữa nhé.

Thứ nhất, tri thức và sự tự tin

Một người tự tin lúc nào cũng có sức hút đối với người khác hơn là 1 người rụt rè, nhút nhát. Đặc biệt là phụ nữ, khi họ tự tin là lúc họ đẹp nhất và khiến người đàn ông cảm giác được vẻ đẹp mạnh mẽ từ nội tâm của họ.

Người phụ nữ tự tin sẽ khiến đàn ông cảm thấy an tâm hơn là 1 cô gái lúc nào cũng sợ hãi mọi thứ. Và đương nhiên để tự tin được thì bạn phải trau dồi tri thức, đó là sự tự tin toát lên vẻ đẹp của trí tuệ.

Thứ 2, biết nữ công gia chánh

Đương nhiên, thời đại ngày nay đã khác, không ai ép phụ nữ phải ở trong “xó bếp” 24/24 và phải hội tụ đầy đủ nữ công gia chánh. Nhưng muốn trở thành 1 người vợ, người mẹ tốt thì đương nhiên bạn không thể để chồng con nhịn đói trong chính căn nhà của mình phải không?

Tình yêu của người đàn ông là đi thông qua dạ dày mà. Được ăn 1 bữa thật ngon do chính tay người mình yêu thương nấu cho, thì ai mà không cảm động cơ chứ?

Phụ nữ có 4 tính cách này dù xấu xí vẫn nhiều người theo đuổi - Ảnh 1

Đó là sự tự tin toát lên vẻ đẹp của trí tuệ - Ảnh Internet

Thứ 3, có ý thức độc lập tài chính

Thử nghĩ mà xem, ngay cả bố mẹ và người thân của bạn còn phải sòng phẳng chuyện tiền bạc, huống hồ là với chồng. Mặc dù vợ chồng đương nhiên phải giúp đỡ san sẻ những khó khăn của nhau. Nhưng không ai trên đời này là muốn bị người khác ăn bám cả.

Những người phụ nữ luôn nên có 1 công việc với thu nhập ổn định. Chỉ xin tiền chồng những khi cần thiết hoặc cho những việc quan trọng của gia đình. Có độc lập về tài chính, thì không chỉ là chồng mà tất cả mọi người đều không ai dám coi thường bạn.

Một người phụ nữ không có nghề ngỗng gì, cũng không thể đụng tay đụng chân để làm việc kiếm tiền thì liệu có đàn ông nào muốn cưới làm vợ không? Cho dù bạn đẹp như thế nào nhưng chỉ nằm dài chờ ăn bám thì rất nhanh thôi anh ấy sẽ chán bạn ngay lập tức.

Và cuối cùng là sự tinh tế trong giao tiếp

Một người phụ nữ vô duyên ăn to nói lớn, cười hô hố trước đám đông có thể khiến đàn ông chết mê chết mệt được sao? Đương nhiên câu trả lời là không rồi.

Trong cuộc sống hiện đại, không ai đòi hỏi bạn phải hiền thê thục nữ, đi nhẹ nói khẽ nhưng phải biết  xử lý tình huống 1 cách khéo léo. Giao tiếp thể hiện sự tinh tế, nhạy cảm của người phụ nữ.

Đặc biệt, đàn ông thích phụ nữ hài hước nhưng phải đùa đúng nơi, đúng chỗ, đúng lúc thì nó mới gây nên tiếng cười, còn không thì sẽ trở thành tuýp người vô duyên mà ai cũng ngán ngẩm.

Tóm lại, làm phụ nữ không dễ nhưng cũng không quá khó. Bạn chỉ cần cố gắng hoàn thiện bản thân mình mỗi ngày, tự khắc những điều tốt đẹp sẽ tìm đến.

Đi làm giúp việc bà chủ đã dặn: 'Không được ăn những thứ trên bàn thờ', 1 lần cô ô sin đói quá lỡ lấy gói bánh mở ra ăn thì 3 phút sau đã...

Đi làm giúp việc bà chủ đã dặn: 'Không được ăn những thứ trên bàn thờ', 1 lần cô ô sin đói quá lỡ lấy gói bánh mở ra ăn thì 3 phút sau đã...

"Nếu đói thì cháu có thể ăn mọi thứ trong tủ lạnh. Nhưng cấm cháu không được ăn những thứ trên bàn thờ. Nghe rõ chưa?"

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ có tri thức phụ nữ tự tin phụ nữ độc lập tài chính

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (15/10-16/10/2026), 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

'Đội bóng nữ Kungfu' của Châu Tinh Trì được kỳ vọng đạt doanh thu hơn 240 triệu NDT

Sao quốc tế 35 phút trước
Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Các du khách đã vô cùng kinh hãi khi chứng kiến cảnh một con cá sấu chậm rãi di chuyển trên bãi biển

Video 36 phút trước
Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Từ hot girl mạng đến nữ chính đình đám, Triệu Lộ Tư và Bạch Lộc có gì giống nhau?

Sao quốc tế 39 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần Tài xông đất, 3 con giáp 'rước được núi vàng', sự nghiệp bay cao, thoát khỏi đói nghèo, tiền về đầy két

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Kể từ ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Màn can thiệp của người chồng trước những lời cay nghiệt của mẹ và bí mật đằng sau đó

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Các bình luận viên thể thao hoảng loạn bỏ chạy do một trận động đất lớn xảy

Video 1 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Sự thật đằng sau nhúm lông mèo lạ và chuyến theo dõi chồng của người vợ

Ngoại tình 2 giờ 6 phút trước
Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Đang chơi dù lượn, nam thanh niên rơi xuống đất tử vong thương tâm

Video 2 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này