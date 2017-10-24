Mẫu phụ nữ khiến đàn ông say đến 'nghiện', mê đến hết thuốc chữa

Phụ nữ yêu 24/10/2017 18:09

Có những mẫu đàn bà chỉ cần nhìn qua đã khiến cánh mày râu mê mẩn và dường như ở họ có những ma lực đặc biệt, hút hồn đàn ông ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đàn bà sở hữu khuôn mặt đẹp

Là đàn ông ai mà chả mong ước được thức dậy mỗi sáng bên cạnh người phụ nữ xinh đẹp. Có thể đây không phải là tiêu chí hàng đầu để những người đàn ông thông minh lựa chọn phụ nữ để kết hôn. Thế nhưng nói gì thì nói đàn ông bao giờ họ cũng mong ước tìm được người phụ nữ xinh đẹp, đẹp mắt và đẹp lòng mình. Chắc chắn một người đàn bà có khuôn mặt đẹp sẽ là lợi thế cho nhiều mối quan hệ.

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Chắc chắn một người đàn bà có khuôn mặt đẹp sẽ là lợi thế cho nhiều mối quan hệ - Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà có thân hình đẹp

Một người đàn ông khi ra ngoài với phụ nữ không những muốn cô ấy xinh đẹp mà còn muốn bản thân được hãnh diện vì cô ấy. Hãnh diện vì những đường cong hoàn hảo, số đo ba vòng chuẩn mực đầy hấp dẫn.

Và thực tế rằng không ít đàn ông khó có thể cưỡng lại sức hút bởi một thân hình hoàn hảo của phụ nữ. Thế nên nếu đàn ông muốn chinh phục bạn vì hình thể của bạn thì đừng vội trách móc bởi như vậy chứng tỏ anh ấy là người đàn ông thực sự, còn bạn là một người phụ nữ hấp dẫn.

Người phụ nữ tinh tế và khéo léo

Một người phụ nữ tinh tế luôn biết mình cần làm gì để phù hợp với tâm trạng của đàn ông. Không nên gặng hỏi khi anh ấy đang mệt mỏi cũng đừng quá vô tâm mà quên mất sự áp lực, căng thẳng trong công việc của anh ấy. Hãy lắng nghe anh ấy, hiểu anh ấy cần gì để sẻ chia và khiến anh ấy tâm phục khẩu phục bạn.

Mẫu phụ nữ khiến đàn ông say đến 'nghiện', mê đến hết thuốc chữa - Ảnh 2
Hãy lắng nghe anh ấy, hiểu anh ấy cần gì để sẻ chia và khiến anh ấy tâm phục khẩu phục bạn - Ảnh minh họa: Internet

Còn người phụ nữ khéo léo sẽ biết dùng những hành động, những cử chỉ yêu thương để chứng tỏ sự quan tâm của mình. Biết cách cư xử với mọi người. Có như vậy chắc chắn người đàn ông sẽ yêu bạn nhiều hơn và không bao giờ muốn rời xa bạn.

Người phụ nữ gợi cảm nhưng không lả lướt

Hãy nhớ rằng người phụ nữ gợi cảm mà lả lướt chắc chắn không thể chinh phục được những người đàn ông chân chính. Bởi đàn ông chân chính họ bị hút hồn bởi vẻ đẹp gợi cảm toát lên sự tự tin với những bộ đồ hợp thời trang, hoàn cảnh. Người phụ nữ có ánh mắt biết nói, cử chỉ lịch thiệp , đáng yêu nhưng vẫn đầy sức hút và gợi cảm. Đây là người phụ nữ mà mọi đàn ông đều mơ ước và bị đánh gục.

Người phụ nữ thông minh, hài hước

Người phụ nữ thông minh và hài hước luôn biết làm chủ mọi câu chuyện với sự dí dỏm, vui vẻ. Bởi thế không một người đàn ông nào có thể từ chối người phụ nữ này.

Người phụ nữ tốt bụng, giàu tình thương

Chắc chắn đàn ông nào cũng tìm kiếm cho mình một người phụ nữ tốt bụng, giàu tình thương để lấy làm vợ. Có như vậy cuộc sống hôn nhân mới tràn đầy hạnh phúc và sự tốt đẹp. Hãy nhớ rằng khi yêu đàn ông có thể yêu người phụ nữ ngổ ngáo, cá tính, mê chải chuốt,… Thế nhưng để lấy làm vợ chắc chắn họ sẽ chọn người phụ nữ sống tình cảm và giàu lòng nhân ái.

Gửi em, người đàn bà muốn giật chồng người...

Gửi em, người đàn bà muốn giật chồng người...

Không, em ơi đừng dại nghĩ mình thông minh hơn đàn ông, nhất là đàn ông có vợ. Họ đủ thông minh để chơi trò tình ái bội bạc sau lưng vợ. Họ đủ khôn ranh để bao biện tội lỗi của mình.

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