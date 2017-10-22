Phụ nữ khi đã trải qua một cơn đau tinh thần do ly hôn, dù đúng dù sai, dù nguyên nhân như thế nào thì họ cũng là người bị tổn thương và thiệt thòi. Nếu bạn không đủ cứng rắn nhìn thẳng về phía trước và mạnh mẽ hiên ngang bước tới chiếc xe máy để bình tĩnh nổ máy thì cũng cố gắng đừng rơi nước mặt trước mặt chồng cũ. Khi đã bước chân đi thì đừng ngoảnh mặt lại phía sau.

Sau tan vỡ phụ nữ thường trống vắng nhưng được tự do. Tự do làm điều mình muốn. Nếu chưa có con thì hãy tham gia một lớp khiêu vũ hay một câu lạc bộ yêu thích. Các hoạt động của bạn bè sẽ đưa bạn ra khỏi sự buồn chán. Thay vì cuối buổi phải đi chợ, dọn dẹp nhà cửa hay nấu ăn thì phụ nữ hãy tụ tập cùng bạn bè nghe nhạc hoặc nói về đề tài mình yêu thích.

Phụ nữ sau ly hôn cũng giống như bị thất tình. Buồn bã, đau khổ nhưng đừng khóc lóc. Cuộc sống của mình là tự mình lựa chọn, khi chọn ly hôn tức là mình đã biết yêu bản thân hơn mà không phải sống vì ai. Phải đau buồn thì mới thấy hết giá trị của hạnh phúc sau này. Cuộc sống chẳng có gì là mãi mãi nên phụ nữ đau buồn ít thôi. Vũ trụ luôn xoay chuyển, hết đêm thì trời sáng, sau cơn mưa trời lại nắng đẹp.

Nếu phụ nữ ly hôn có con thì đứa con chính là nguồn vui và niềm tin yêu của họ. Họ sẽ có động lực để vui sống, để quên đi điều không đáng có trong quá khứ và phải nỗ lực bản thân vì con cái. Bạn sẽ không còn thời gian để buồn khi cùng con chơi và chăm sóc con. Tuy nhiên bạn cũng có thể gửi con cho ông bà để cùng bạn bè đi đâu đó uống cà phê, trà sữa cuối tuần hoặc một mình xem bộ phim võ thuật yêu thích và hò hét vang cả căn phòng để cổ vũ cho nhân vật trong phim.

Một điều nữa, sau ly hôn đừng nghe những bản nhạc buồn, không xem những bộ phim ủy mị, không ngồi một mình nghĩ ngợi về quá khứ…Hãy tìm những người bạn vui vẻ đã lâu không gặp, tâm sự hết với họ và nhờ họ giúp đỡ mình tụ tập bạn bè chém gió, mua sắm. Thay đổi phong cách ăn mặc tươi trẻ và đi làm đẹp. Đừng bao giờ nghĩ đi làm đẹp là để cho chồng cũ nuối tiếc mà nghĩ thay đổi cho mình cảm giác tự tin và tươi vui hơn.

Cứ như thế, bạn thay đổi để phù hợp với cách sống mới lúc nào không biết. Hoặc lên kế hoạch cùng phượt với nhóm bạn để hò hét, cười đùa cho thoải mái. Phụ nữ đừng quên đưa những hình ảnh vui tươi lên Facebook. Mạng xã hội cũng là cách để bạn sẻ chia những niềm vui và giúp bạn bận rộn. Đảm bảo khi nằm xuống giường bạn sẽ chìm nhanh vào giấc ngủ với những ước mơ đẹp.

Phụ nữ bản lĩnh hơn đàn ông là khi buồn không lấy rượu làm bạn. Vì thế sau khi tan vỡ thì phụ nữ vẫn nhà cửa sạch sẽ gọn gàng và có nhiều thời gian để gần gũi gia đình tăng thêm tình ruột thịt. Trước kia vì bận với gia đình riêng ít về thăm bố mẹ, nay độc thân phụ nữ lại trở thành đứa con bé bỏng của bố mẹ mỗi cuối tuần. Điều gắn kết này cũng rất thú vị vì gia đình lại có nhiều dịp bên nhau.

Cũng đừng vì thất bại cuộc hôn nhân này mà căm ghét tất cả đàn ông. Hãy mở lòng mình để thấy quanh ta vẫn còn nhiều đàn ông rất tốt, rất đáng tin tưởng. Nhưng cũng đừng vì muốn trả thù mà lao vào cuộc tình chóng vánh để tự làm mình đau. Phụ nữ ly hôn rồi nên thận trọng suy nghĩ mình sai ở đâu để sửa và biết chọn một người đàn ông khác phù hợp với mình hơn. Tóm lại sau đổ vỡ phụ nữ nên khôn ngoan hơn.

Cách để hồi phục nhanh sau đổ vỡ là đừng đổ lỗi cho người khác, cũng đừng tự đổ lỗi cho chính mình. Trong cuộc sống không có ai hoàn hảo, cứ miên man trong vòng luẩn quẩn ấy thì phụ nữ sẽ không thoát khỏi cái bóng của chính mình. Hãy dán lại màu tường nhà và thay rèm màu tươi sáng. Thay đổi phong cách ăn mặc tươi trẻ đúng mốt, trang điểm nhẹ nhàng (điều mà trước khi chưa ly hôn phụ nữ chưa làm bao giờ vì quá bận bịu). Phụ nữ sẽ thấy cuộc sống mới chỉ bắt đầu và hứa hẹn một tương lai tốt đẹp.

Cách để phụ nữ tự tin hơn sau đổ vỡ là tự chủ về kinh tế. Phụ nữ đi làm để có tiền chi tiêu mà không phải phụ thuộc. Công việc cũng mang lại niềm vui và mối quan hệ đồng nghiệp cũng rất cần thiết để bạn sống khỏe.

Khi phụ nữ ly hôn cũng không tránh khỏi những gièm pha thị phi của người ngoài. Đó là một thiệt thòi cho phụ nữ nhưng đừng vì thế mà co mình lại, sợ hãi bị tổn thương. Hãy dũng cảm ngẩng cao đầu sống thật tốt để cho mọi người thấy cái giá của sự đổ vỡ là mình được sống như chính mình muốn.