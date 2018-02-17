Vợ thông minh khắc cốt ghi tâm những điều này để luôn được yêu thương trân trọng

Phụ nữ yêu 17/02/2018 14:55

Để được chồng mình yêu thương và trân trọng phụ nữ đừng bao giờ quên những điều sau nhé!

Sống giàu nghị lực

Không chỉ với đàn ông mà tất cả mọi người trong cuộc sống đều đánh giá cao những người phụ nữ sống giàu nghị lực. Trong mắt cánh mày râu, phụ nữ sẽ trở nên rất cuốn hút khi đang tập trung, hăng say làm việc. Mẫu phụ nữ như thế này thường sẽ kèm theo cả tính tự lập cao – một trong những đức tính đàn ông thích nhất ở phụ nữ.

Đoan trang

Bạn có biết, đàn ông thực sự không bao giờ cảm thấy thú vị với một cô gái lả lơi, sẵn sàng làm mọi việc để bản thân được chú ý? Vì thế, tránh và tốt nhất là đừng làm những cách tạo ấn tượng với nam giới theo kiểu cực đoan. Tốt nhất bạn nên học lấy cách làm thế nào để trở thành một người phụ nữ đoan trang. Có như thế mới tạo được ấn tượng tốt đồng thời chiếm trọn trái tim, sự tôn trọng tuyệt đối từ chồng mình.

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Phụ nữ đoan trang sẽ chiếm được sự tôn trọng tuyệt đối từ chồng mình - Ảnh: Internet

Người phụ nữ sống có trách nhiệm và đam mê

Trong một gia đình, không chỉ đàn ông cần có trách nhiệm cao mà phụ nữ cũng cần có đức tính này. “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” là câu nói vô cùng đúng đắn. Một người phụ nữ sống có trách nhiệm là nền tảng giúp gia đình êm ấm và có trên có dưới.

Không gì dễ làm đàn ông thích thú và mê đắm hơn là một người phụ nữ đầy sức sống và không ngừng khát khao theo đuổi đam mê của mình. Một người phụ nữ thông minh là người biết mình muốn gì và lựa chọn những điều nên và không nên thay đổi ở bản thân.

Trung thực, dịu dàng

Đối với người đàn ông, ở bên cạnh người phụ nữ trung thực họ sẽ không phải lo lắng bị phản bội. Dù trong quan hệ vợ chồng hay bất cứ mối quan hệ nào cũng vậy, trung thực luôn giúp cả hai tin tưởng và tôn trọng nhau hơn.

Nếu như sự trung thực là điều đàn ông cần thì sự dịu dàng chính là nét duyên ngầm khiến đàn ông mê đắm ở phụ nữ. Cho nên hãy học cách trở thành một cô gái biết cách cư xử bằng giọng nói nhỏ nhẹ, lễ phép. Đây là điểm cộng rất lớn trong mắt phái mạnh đấy!

Sống có chính kiến

Trong cuộc trò chuyện, đàn ông rất thích và tôn trọng những người phụ nữ có quan điểm rõ ràng. Lúc này, điều hấp dẫn ở phụ nữ đối với đàn ông chính là sẵn sàng bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình với họ bằng sự ứng khẩu nhanh trí.

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Đàn ông rất thích người phụ nữ nói chuyện có chính kiến của riêng mình - Ảnh: Internet

Có niềm đam mê với chuyện chăn gối

Đối với bất cứ người đàn ông “chuẩn men” thì chuyện chăn gối có tầm quan trọng không kém bữa ăn giấc ngủ. Chính vì thế, đương nhiên đàn ông sẽ mong đợi người phụ nữ biết thỏa mãn niềm đam mê đó.

Chín chắn và có sự “trẻ con” đúng lúc

Cuộc sống có rất nhiều điều phải lo lắng và đối mặt cho nên sự chín chắn giúp phụ nữ đối phó với mọi tình huống. Một người phụ nữ muốn đưa ra cách xử trí thông minh, hợp lý trong mọi hoàn cảnh thì nhất thiết phải có sự từng trải, chín chắn trong cả suy nghĩ và hành động.

Tuy nhiên, cũng có những lúc bạn nên thể hiện bản tính trẻ con của mình trong trường hợp cần thiết nhé! Quá mạnh mẽ sẽ làm các chàng cảm thấy mình bị yếu thế. Đôi lúc cũng phải để chàng thể hiện bản lĩnh và khả năng chở che người phụ nữ của mình.

3 điều khiến phụ nữ tổn thương nhất, đàn ông tốt thì sẽ không bao giờ làm

3 điều khiến phụ nữ tổn thương nhất, đàn ông tốt thì sẽ không bao giờ làm

Phụ nữ là những người rất nhạy cảm và dễ tổn thương, vì thế họ cần 1 người đàn ông tinh tế, yêu thương chân thành. Và những người đàn ông tốt thì sẽ tránh xa 3 điều này khi đối xử với phụ nữ, đặc biệt là vợ mình.

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