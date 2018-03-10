Chiêu thức đàn ông thường sử dụng để giấu vợ chuyện ngoại tình

Phụ nữ yêu 10/03/2018 15:49

Khi có những mối quan hệ ngoài luồng, đàn ông thường cố gắng che giấu hết mức có thể. Vì thế, chị em phải thật tinh ý để không bị “che mắt” bởi những chiêu thức sau.

Có những đồ dùng dự phòng khi ra bên ngoài

Những phút giây bên nhân tình trôi qua, đàn ông thường chuẩn bị thêm những vật dụng như quần áo, nước hoa để che đi dấu vết ngoại tình của mình. Nếu như anh ta thường xuyên mang theo những vật dụng đó và có hành vi đáng ngờ thì bạn nên tinh ý nhé. Rất có thể anh ta đang che giấu nhân tình sau lưng bạn đấy!

Có một địa chỉ email khác

Theo một số khảo sát, những ông chồng từng ngoại tình thú nhận rằng trong thời gian có mối quan hệ ngoài luồng họ sẽ thường sử dụng một email khác. Và tất nhiên, đó không phải là mail dùng để làm việc hay với mục đích tốt đẹp nào khác. Chính vì thế, nó luôn được che giấu rất kỹ lưỡng để vợ không thể phát hiện ra.

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Chính vì thế, nó luôn được che giấu rất kỹ lưỡng để vợ không thể phát hiện ra - Ảnh: Internet

Còn với địa chỉ email cũ, cho dù người vợ của họ có quản chặt đến mức nào thì cũng không phát hiện ra bất cứ điều gì khả nghi cả. So với việc liên lạc qua lại bằng điện thoại dễ bị phát giác thì những lời đường mật qua địa chỉ email “trời không biết, đất không hay” sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Cài đặt bảo mật riêng tư trên điện thoại

Bạn có biết, điện thoại là nơi che giấu tội lỗi của chồng? Nếu như từ trước đến nay chồng bạn chưa khi nào phải dùng đến bảo mật riêng tư cho điện thoại nhưng bất chợt thời gian gần đây lại làm điều đó. Lý do rất đơn giản đó là vì anh ấy đang cố gắng che giấu những chuyện xấu mình đang làm. Khi đàn ông phạm lỗi, họ càng cảm thấy không an tâm và cố gắng dùng mọi cách để qua mắt vợ mình.

Trong trường hợp này, khi được hỏi thường thì đàn ông sẽ nói vì muốn điện thoại được an toàn hơn và nhiều tài liệu của công ty cần được giấu kín. Nhưng chị em à! Đừng vội tin vào những lời giải thích đó bởi đây là cách che giấu bí mật ngoại tình tài tình nhất!

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Đàn ông luôn cố tìm mọi cách để che đi những giấu vết ngoại tình của mình - Ảnh: Internet

Có một chiếc điện thoại khác

Khi có nhân tình bên ngoài, đàn ông chắc chắn sẽ phải có những tin nhắn, những cuộc gọi tán tỉnh đối phương. Và nếu sử dụng chiếc điện thoại vợ thường thấy sẽ rất dễ bị phát hiện. Đây chính là lý do để đàn ông có một chiếc điện thoại khác.

Họ sẽ che giấu bằng cách nói với vợ rằng đây là điện thoại dùng cho công việc và vợ không nên dùng đến thì tốt hơn. Vì thế, nếu thấy chồng hay gọi điện, nhắn tin nhưng khi kiểm tra thì thấy nhật kí trống không thì nên cảnh giác nhé!

Luôn có một người bạn thân thiết đến lạ lùng

Đa số những người đàn ông có bồ nhí bên ngoài thường có một người bạn rất đỗi thân thiết. Người bạn đó thân thiết một cách lạ lùng và sẵn sàng cho anh ta qua đêm rất nhiều ngày. Người bạn đó cũng sẵn sàng ở bên anh ta dù là ban ngày hay ban đêm khi không có vợ ở bên cạnh. Và sự thật là gì? Sự xuất hiện quá thường xuyên của người bạn này thực chất là chỉ để che giấu cho tội lỗi ngoại tình mà thôi.

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Mỗi con người, bên cạnh gia đình và sự nghiệp, ai cũng mong muốn mình có một tình yêu trọn vẹn.

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Từ khóa:   ngoại tình vợ chồng tình yêu hôn nhân điện thoại

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