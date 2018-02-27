Đừng bao giờ cố chấp yêu một người nếu họ có những biểu hiện này

Phụ nữ yêu 27/02/2018 11:59

Mỗi con người, bên cạnh gia đình và sự nghiệp, ai cũng mong muốn mình có một tình yêu trọn vẹn.

Dành hết thời gian, tình cảm cho người ấy nhưng sẽ thật buồn nếu một ngày nào đó, cây tình yêu họ cùng nhau vun trồng không còn xanh tốt, mà lại dần héo úa lụi tàn. Nếu người yêu của bạn đang có những biểu hiện dưới đây, hãy xem xét lại tình yêu của mình và đưa ra một quyết định đúng đắn cho cả đôi bên.

1. Lạnh nhạt, ít nói chuyện, ít gặp gỡ

Khi một người cảm thấy mỏi mệt trong một mối quan hệ, xu hướng đầu tiên họ sẽ im lặng và không còn muốn gần gũi đối phương. Thời gian đầu yêu nhau bao giờ cũng vui nhất, có thể nói chuyện thâu đêm suốt sáng mà vẫn nhớ mong, chờ đợi. Nhưng khi tình cảm nhạt dần, những tin nhắn cũng sẽ thưa thớt. Người yêu bạn cũng sẽ viện rất nhiều lí do để hạn chế gặp gỡ. Họ có thời gian cho bạn bè, nhưng luôn bận với bạn. Dần dần, bạn sẽ luôn là người phải chạy theo và níu giữ mối quan hệ này.

Nếu cứ mãi phải chạy theo một người đã không còn mặn nồng với mình như thuở ban đầu, bạn thấy có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không?

2. Hay cáu gắt, bắt bẻ, thích kiểm soát

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Kiểm soát, hay cáu gắt là biểu hiện của việc người kia không còn yêu mình như trước - Ảnh: internet

Ai đó sẽ cảm thấy việc người yêu kiểm soát, kiểm tra mọi thứ riêng tư của mình là một cách quan tâm, là vì anh/cô ta yêu mình quá nên không muốn mình có thời gian dành cho người khác. Sai lầm! Hành động đó khiến bạn trong mắt người kia chỉ như một món đồ mà anh ta muốn kiểm soát. Nếu người đó yêu bạn thật sự, họ sẽ cho bạn có không gian riêng của bản thân mình, tự do với sở thích cá nhân của bạn.

Những cuộc cãi nhau ngày càng nhiều hơn cũng là một dấu hiệu cho thấy tình yêu đang trên bờ vực tan vỡ. Có thể trong những câu chuyện hàng ngày, bạn không làm gì sai. Nhưng vì bản thân người kia đang chán chường với tình yêu này nên họ luôn kiếm cớ để dẫn đến tranh cãi để bỏ đi, khiến bạn tổn thương và dần dần rời xa họ. Nếu hàng ngày, thay vì nói những lời yêu đương, làm cho nhau hạnh phúc thì lại là những giây phút căng thẳng, ức chế thì bạn nghĩ xem liệu bạn có thể khiến họ yêu bạn trở lại như trước?

3. Không còn bàn bạc gì về chuyện tương lai

Hôn nhân dù biết là khó khăn, nhưng vẫn là đích đến mà bất cứ cặp đôi nào cũng muốn. Vậy nên thật buồn nếu người yêu của bạn đã thôi không còn nhắc về điều đó nữa. Nếu trước đây họ luôn hào hứng khi nhắc đến mái nhà chung, rằng tên con mình sẽ đặt là gì, sau này chúng mình sẽ ở đây…mà bây giờ thái độ của họ chỉ còn lại sự ngập ngừng, lảng tránh thì hẳn là tình yêu của họ dành cho bạn cũng không còn nhiều nữa rồi.

4. Anh ấy/cô ấy tìm đến người khác tâm sự

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Thay vì tâm sự với bạn, người ta lại chia sẻ tâm tư với một người trung gian - Ảnh: Internet

Người khác ở đây chưa chắc đã là một cô gái/chàng trai hoàn toàn mới. Có thể đó chính là bạn bè, người thân hoặc ai đó mà cả 2 người cùng quen chung. Điều này cho thấy họ không còn cảm thấy bạn là nơi họ có thể chia sẻ buồn vui của mình, cũng không còn thấy tâm hồn của hai người đồng điệu nữa. Thi thoảng, một vài thông tin quan trọng từ người đó đáng ra trước đây bạn sẽ biết đầu tiên, thì bây giờ bạn lại phải nghe qua lời của một người trung gian. 

Kết

Dẫu biết tình yêu có khi lên bổng xuống trầm, nhưng hãy tỉnh táo khi bạn cảm thấy một trong hai người không còn mặn mà nữa. Có thể đâu đó vẫn có người đang đợi bạn đến và cho bạn một cái kết tốt đẹp hơn.

Đàn ông sẽ an tâm ở bên cạnh người phụ nữ có những điều giản dị sau

Đàn ông sẽ an tâm ở bên cạnh người phụ nữ có những điều giản dị sau

Bạn không cần phải quá giỏi giang hay xinh đẹp xuất sắc mới có thể giữ chân người đàn ông của mình. Chỉ cần những điều giản dị này sẽ mang lại hiệu quả không ngờ.

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