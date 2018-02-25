Nhìn vào 5 hành động này là biết chàng không hề yêu bạn thật lòng

Phụ nữ yêu 25/02/2018 12:51

Con gái khi yêu ai cũng mong muốn tìm được 1 người yêu thương mình chân thành. Thế nhưng, không phải ai cũng may mắn có được điều đó.

Vậy làm thế nào để kiểm chứng chàng có yêu bạn thật lòng hay không? Nếu cứ nhìn thấy 5 hành động này của chàng, con gái nên tự biết rằng anh ta chỉ là kẻ lừa dối tình cảm của  bạn mà thôi.

Luôn đòi hỏi chuyện ấy

Tình yêu đương nhiên phải đi kèm tình dục, thế nhưng 1 chàng trai yêu bạn chỉ vì chuyện ấy thì quả thực không tốt chút nào. Và đó là thứ tình cảm anh ta chỉ coi như trò mua vui thỏa mãn khi cần thiết.

Khi anh ta "no xôi chán chè" rồi, nhất định anh ta sẽ "đá bay" bạn để đi kiếm niềm vui mới. Vì thế, khi yêu các cô gái nên cẩn thận với kiểu đàn ông hễ cứ gặp mặt là đòi làm chuyện đó nhé.

Thường xuyên nổi nóng với bạn

Nếu anh ta thương bạn thật lòng, nhất định không bao giờ anh ta nỡ nổi nóng cáu gắt với người mình yêu cả. Đặc biệt nếu điều đó xảy ra thường xuyên, rất có thể đã đến lúc anh ta chán bạn và muốn chấm dứt mối quan hệ này.

Nhìn vào 5 hành động này là biết chàng không hề yêu bạn thật lòng - Ảnh 1

Vậy thì lý do gì để bạn tiếp tục yêu thương 1 kẻ không tôn trọng mình đây? - Ảnh Internet

Một chàng trai nóng tính, có thể gặp được người mình yêu thương thật lòng họ sẽ tự biết kìm chế cơn giận của mình. 

Vậy thì lý do gì để bạn tiếp tục yêu thương 1 kẻ không tôn trọng mình đây?

Không giới thiệu bạn với gia đình và bạn bè

Khi yêu thật lòng, mọi chàng trai đều mong muốn được khoe người yêu mình với cả gia đình và bạn bè hay bất cứ ai.

Còn nếu anh ta chần chừ việc dẫn bạn về ra mắt gia đình, nhất định là có vấn đề. Và điều chắc chắn là chàng không hề yêu bạn thật lòng, không có ý định tiến tới mối quan hệ xa hơn với bạn. Vì thế, anh ta chỉ là đang chơi đùa hoặc lợi dụng bạn mà thôi.

Không bao giờ nói về tương lai

Các cô gái thường có xu hướng suy nghĩ sâu xa cho tương lai, khi gặp được người họ yêu, họ sẽ nghĩ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”. Đó là vì họ yêu thật lòng.

Còn đối với những anh chàng chỉ nói lời yêu mà không bao giờ bàn tính chuyện tương lai của 2 người thì có nghĩa đối với anh ta, bạn không là gì cả. Bạn không có mặt trong tương lai của  chàng và chàng chưa bao giờ có ý định nghiêm túc với bạn.

Nhìn vào 5 hành động này là biết chàng không hề yêu bạn thật lòng - Ảnh 2

Còn nếu anh ta chần chừ việc dẫn bạn về ra mắt gia đình, nhất định là có vấn đề - Ảnh Internet

Nếu thật lòng yêu nhau, ai cũng phải nghĩ tới hạnh phúc trong tương lai, và đương nhiên chỉ người không thật lòng mới lảng tránh vấn đề đó.

Chỉ có mặt khi cần thiết

Vào những ngày lễ, ngày sinh nhật của bạn, chàng chỉ tặng 1 món quà cho có, cho hoàn thành nghĩa vụ chứ không hề có tình ý gì trong đó cả. Đó cũng là 1 biểu hiện của việc yêu giả dối.

Hoặc vào mỗi buổi tối, chàng chỉ chờ bạn về để thỏa mãn cơn thèm khát 1 người bạn tình chứ không bao giờ hỏi han công việc, sức khỏe hay tâm sự về cuộc sống ra sao.

Một người đàn ông như thế, chắc chắn không bao giờ có thể khiến ta hạnh phúc được. Vì thế, con gái khi yêu hãy tỉnh táo nhận rõ đâu là tình cảm chân thành và đâu chỉ là sự giả dối nhất thời.

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