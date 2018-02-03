Đàn bà cứ nói 4 câu này thì sẽ 'đốt cháy' được đàn ông, cùng xem bạn đã nói những câu nào rồi?

Vì thế, người phụ nữ nếu muốn người đàn ông của mình lúc nào cũng bị "thiêu đốt" vì mình thì hãy thường xuyên nói 4 câu này.

Đôi khi, chỉ bằng những câu nói rất bình thường cũng có thể khiến chồng bạn phải tan chảy. Ví dụ bất ngờ nhắn cho chồng 1 cái tin hoặc khi chồng vừa đi đâu xa về có thể ôm chầm lấy anh nói “Chồng ơi, em nhớ anh quá!"

Đối với người phụ nữ đã có gia đình, người chồng chính là người để họ nương tựa và bất cứ người phụ nữ nào cũng cần sự yêu thương, chiều chuộng từ người đàn ông của mình. Tuy nhiên, dù là phụ nữ thì thỉnh thoảng vẫn nên chủ động 1 chút trong cả lời nói và hành động chứ không phải lúc nào cũng ngồi im chờ đàn ông.

Tuy nhiên, dù là phụ nữ thì thỉnh thoảng vẫn nên chủ động 1 chút trong cả lời nói và hành động - Ảnh Internet

Chỉ cần như thế thôi cũng đủ thiêu đốt trái tim của những chàng trai sắt đá lạnh lùng nhất.

Chồng ơi, em yêu anh

Câu nói này ngỡ như rất bình thường và quen thuộc nhưng trên thực tế người ta thường chỉ nói yêu nhau thời mới bắt đầu quen còn về sau thì rất ít, tới khi cưới nhau về thì hoàn toàn thường không nói câu này nữa vì họ cho rằng như thế là sến súa, không cần thiết.

Thế nhưng, càng ở cạnh nhau lâu thì càng cần phải nói lời yêu thương nhau, điều đó có thể giúp hâm nóng tình cảm rất nhiều đấy, bạn không tin thì hãy thử xem. Khi vợ nói câu “em yêu anh” thì dù chồng có khổ có mệt thế nào cũng sẽ tan biết hết .

Chồng à, cảm ơn anh

Hôn nhân là chuyện của 2 người, 2 người xa lạ không quản giàu nghèo mà cùng nhau về 1 nhà. Vì thế, hãy cảm ơn người chịu cùng bạn đi tới hết cuộc đời. Người phụ nữ biết nói câu “Chồng à, cảm ơn anh” sẽ khiến đàn ông càng yêu thương nhiều hơn.

Đàn ông có lòng tự tôn rất cao, ai cũng muốn được khen ngợi - Ảnh Internet

Bất kể là đàn ông hay đàn bà đều nên học nói câu cảm ơn. Với 1 người đàn ông, nhận được câu cảm ơn của vợ sẽ khiến anh ta có thêm động lực và trách nhiệm với gia đình.

Chồng à, anh giỏi quá

Đàn ông có lòng tự tôn rất cao, ai cũng muốn được khen ngợi, tán dương, đặc biệt lời khen đó lại đến từ người phụ nữu mình yêu thương thì còn gì bằng. Vì vậy, phụ nữ cần học cách khen ngợi người đàn ông của mình. Thay vì trách móc hay cằn nhằn, những lời ngọt ngào sẽ khiến trái tim người đàn ông rung động hơn bao giờ hết.

Hơn nữa, lời khen đó còn là liều thuốc tinh thần rất tốt cho chồng bạn cố gắng nỗ lực hơn nhiều.

Người ta có câu: “Đằng sau mỗi người đàn ông thành đạt là 1 người phụ nữ tuyệt vời”. Khéo léo trong cách ăn nói, nhất định bạn là người phụ nữ mà nhiều chàng trai ao ước và đúng là mẫu người vượng phu ích tử.