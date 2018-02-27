Nếu đàn ông đối xử với bạn thế này, nghĩa là anh ấy đã thay lòng rồi!

Phụ nữ yêu 27/02/2018 12:16

Đàn ông, khi họ thay lòng thường hay có những biểu hiện rất rõ rệt, nếu tinh ý 1 chút, bạn sẽ phát hiện ra ngay.

Lạnh nhạt

Sau khi đàn ông đã thay lòng, anh ta nhất định sẽ thờ ơ, lãnh đạm với tất cả những gì xung quanh bạn, dù là bạn hay bạn bè, người thân, công việc của bạn. Anh cũng sẽ không còn hỏi han quan tâm như xưa.

Khi anh ấy đi ra ngoài hoặc ở lại tăng ca, cũng sẽ không còn gọi điện báo cho bạn 1 tiếng nữa. Tới lúc đó, bạn hãy tự cân nhắc rằng mối quan hệ của mình đang đi đến đâu và liệu có thể tiếp tục.

Giả vờ ngốc

Muốn lạnh nhạt thì bước đầu tiên cần giả vờ ngốc. Ví dụ dù anh ấy biết bạn đi làm về rất mệt, vẫn không hề hỏi han 1 câu, dù biết bạn đã bắt đầu nghi ngờ cũng giả vờ không có chuyện gì xảy ra.

Trước kia anh thường xuyên đến đón bạn nhưng giờ nếu bạn không nhắn anh cũng sẽ bơ luôn.

Nếu đàn ông đối xử với bạn thế này, nghĩa là anh ấy đã thay lòng rồi! - Ảnh 1

Muốn lạnh nhạt thì bước đầu tiên cần giả vờ ngốc - Ảnh Internet

Tỏ ra bận rộn

Nếu người đàn ông của bạn hiện giờ luôn bận rộn hết tăng ca lại đi công tác liên tục, không có thời gian ăn cùng nhau 1 bữa cơm hay thậm chí nói chuyện điện thoại được vài câu là anh tắt đi. Đó là minh chứng chắc chắn cho việc anh ta đã thay lòng. Đơn giản không phải vì anh bận mà là do anh ta không muốn nhìn mặt bạn nữa mà thôi.

Về đến nhà là ngủ

Cả ngày đi làm đã không gặp nhau, nếu cứ về tới nhà là chồng lăn ra ngủ thì chứng tỏ anh ấy không còn hứng thú với bạn. Chắc chắn là anh đã thỏa mãn nhu cầu bên ngoài rồi.

Ít nói

Bình thường người đàn ông của bạn luôn cười đùa vui vẻ, nhưng giờ đây cứ về nhà là anh trầm lặng, hỏi gì nói nấy, điều đó có nghĩa anh không còn muốn giao tiếp với bạn. Mà một mối quan hệ không có giao tiếp thì sẽ nhanh chóng tàn lụi

Nếu đàn ông đối xử với bạn thế này, nghĩa là anh ấy đã thay lòng rồi! - Ảnh 2

Khi yêu thương 1 người thực sự, đàn ông sẽ chiều chuộng hết mực và không bao giờ nổi nóng - Ảnh Internet

Hay quên

Mỗi khi tới ngày lễ tết, ngày sinh nhật bạn, anh lại nói rằng anh quên để viện lý do cho việc anh không tặng quà bạn. Đơn giản không phải là quên mà đó là khi người ta không muốn nhớ.

Nếu có tâm để nhớ thì cho dù là bao nhiêu ngày, đàn ông vẫn có thể khắc cốt ghi tâm, 1 khi đã thay lòng, tất cả đều chỉ là lý do để ngụy biện.

Hay nổi nóng

Khi yêu thương 1 người thực sự, đàn ông sẽ chiều chuộng hết mực và không bao giờ nổi nóng. Nhưng nếu người đàn ông của bạn hiện giờ hễ bạn nói ra điều gì là anh lại cau có, nổi nóng, quát tháo bạn thì có nghĩa anh đang muốn phá nát mối quan hệ này.

Khi đó, nhìn thấy bạn là anh cảm thấy bực bội, khó chịu mà không cần lý do gì hết. Đó là do anh đã thay lòng chứ không phải do bạn làm điều gì sai. Bởi vì 1 khi đàn ông đã thay lòng, dù bạn có cố gắng làm tốt đến đâu, cố níu kéo đến đâu thì cũng chỉ khiến anh ta cảm thấy phiền phức.

Hãy chiêm nghiệm xem những điều trên đây có đúng không và người đàn ông của bạn đã có bao nhiêu phần trăm thay lòng rồi?

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