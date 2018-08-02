6 nét tướng đàn bà khổ vì tình: Nhận biết không khó

Tình duyên đối với người phụ nữ rất quan trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của mỗi người. Nếu đàn bà có những nét tướng sau đây sẽ khổ vì tình, ai cũng có thể dễ dàng nhận biết.

1. Môi mỏng Phụ nữ có môi mỏng thường là những người khổ vì tình vì bản tính của họ là thiếu sự nhẫn nại. Hơn nữa họ luôn mong muốn mọi thứ phải như ý của mình. Tuy nhiên nếu có gì không giống như ý muốn họ sẽ khó chịu, chán nản. Bởi vậy trong chuyện tình yêu nếu điều khó khăn, cản trở thì những người phụ nữ môi mỏng sẽ nhanh chóng chán, thất vọng rồi chia tay. Bởi thế họ khá lận đận trong chuyện tình cảm. Môi mỏng là một trong những tướng đàn bà khổ vì tình - Ảnh minh họa: Internet 2. Lông mày rậm Lông mày rậm cũng là một trong tướng đàn bà khổ vì tình dễ nhận thấy. Những người phụ nữ sở hữu lông mày rậm đa phần họ rất chung thủy trong tình yêu. Thế nhưng chung tình đến mức si mê, lụy tình nên rất mù quáng. Họ quá xem trọng tình yêu nên khi có chuyện xảy ra trong cuộc yêu, họ luôn là người chịu tổn thương nhiều nhất. Chuyện tình cảm đã lấy hết lí trí của họ và khiến họ mất phương hướng khi đổ vỡ.

Môi mỏng là nét của tướng đàn bà khổ vì tình - Ảnh minh họa: Internet 3. Miệng nhỏ Người phụ nữ miệng nhỏ là những người rất yêu chiều người đàn ông của mình trong tình yêu. Thêm vào đó với sự nhẹ dạ, cả tin nên họ dễ bị đàn ông lợi dụng. Một khi họ trải qua tổn thương, thất bại trong tình yêu thì họ sẽ mất niềm tin và sợ hãi trong chuyện yêu. Vì thế trong cuộc sống lúc nào họ cũng nơm nớp lo sợ tìm cách để giữ người mình yêu thương. Cảm giác bất an, lo lắng luôn thường trực với những người phụ nữ miệng nhỏ. Bởi vậy mà trong cuộc sống hay tình yêu họ chẳng mấy khi hưởng được hạnh phúc vuông tròn. 4. Gò má cao Người phụ nữ có gò má cao theo nhân tướng học là những cô nàng có cá tính mạnh mẽ, độc lập và quyết đoán. Những người phụ nữ có đặc điểm gò má cao luôn coi trọng và đề cao cái tôi của mình trong cả tình yêu lẫn công việc. Bởi vậy rất khó có người đàn ông nào chấp nhận tính cách này của người phụ nữ mình yêu cả.

Phụ nữ có gò má cao lận đận chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet Bên cạnh đó quan niệm của ông cha ta luôn cho rằng phụ nữ gò má cao có tướng sát phu nên nhiều bậc cha mẹ phản đối, không cho con trai của mình yêu và kết hôn với những người phụ nữ như thế. Bởi vậy phụ nữ có gò má cao là một trong những tướng đàn bà khổ vì tình bởi họ vừa khó kiếm được ý trung nhân vừa ý lại dễ bị trục trặc, đứt gánh trong hôn nhân, tình yêu. 5. Hàm răng không đều Như ông bà ta thường ví “cái răng cái tóc là gốc con người”. Vì thế hàm răng còn là yếu tố thể hiện tính cách, phẩm chất của con người, nhất là với người phụ nữ. Theo đó những người phụ nữ có hàm răng không đều, khấp khểnh thường là người hay giận dữ. Chính điều này khiến họ luôn gặp trở ngại trong cuộc sống và tình yêu. Họ khó tìm kiếm được ý trung nhân như ý mình mong muốn. Do tính cách dễ nóng giận nên thường hay xảy ra cãi vã nảy lửa, mâu thuẫn với người đàn ông. 6. Cằm quá nhọn Có thể thấy cằm nhọn đang là xu hướng thịnh hành hiện nay, thậm chí nhiều người còn tiến hành phẫu thuật để sở hữu cằm nhọn. Tuy nhiên theo nhân tướng học phụ nữ có cằm quá nhọn thường không suôn sẻ trong tình yêu, hôn nhân mà luôn gặp trục trặc, đau khổ. Bởi chiếc cằm quá nhọn thì người phụ nữ thường có số làm thê thiếp và gian xảo, dễ lật mặt. Thế nên họ khó có được cuộc sống hôn nhân viên mãn. *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm



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