Top 7 loại thực phẩm bạn nên hạn chế vì sức khỏe não bộ của mình!

Trong hành trình tìm kiếm sức khỏe tối ưu, chúng ta thường nói về việc chế độ ăn uống ảnh hưởng đến mọi thứ như thế nào từ cân nặng đến khối lượng cơ bắp, nhưng còn vai trò của dinh dưỡng đối với sức khỏe não bộ thì sao? Là trung tâm chỉ huy của cơ thể, bộ não là thứ mà chúng ta không thể bỏ qua khi nói đến sức khỏe của mình, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải biết loại thực phẩm nào đang giúp ích và gây tổn hại cho cơ quan quan trọng này. Hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về 7 loại thực phẩm bạn nên hạn chế vì sức khỏe não bộ của mình ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Các chuyên gia khuyên bạn nên cố gắng tránh thực phẩm và đồ uống chứa nhiều đường: Các loại thực phẩm như bánh quy, kem, bánh ngọt, bánh rán và thậm chí một số loại ngũ cốc cung cấp nhiều đường và không có nhiều chất dinh dưỡng,...

Cụ thể, tiêu thụ quá nhiều thực phẩm và đồ uống có đường có thể dẫn đến lượng đường trong máu tăng đột biến và giảm sút, có thể làm suy giảm chức năng nhận thức theo thời gian. Bạn có ngạc nhiên không khi biết rằng bệnh Alzheimer còn được gọi là 'bệnh tiểu đường loại III'?

2. Chất béo chuyển hóa, giống như đồ chiên ngập dầu

Theo các chuyên gia, những thực phẩm chứa nhiều chất béo chuyển hóa, chẳng hạn như thực phẩm chiên ngập dầu, đồ ăn nhẹ đã qua chế biến và một số loại bơ thực vật có liên quan đến chứng viêm và có thể làm tăng nguy cơ bị suy giảm nhận thức. Bởi viêm là nguyên nhân chung của hầu hết các bệnh liên quan đến tuổi tác, bệnh Alzheimer cũng không ngoại lệ.

3. Thực phẩm chế biến cao

Từ các món bánh yêu thích của bạn đến đồ ăn nhẹ giòn, mặn cho đến nước chấm và nước sốt, bạn nên thận trọng khi xem xét các loại thực phẩm đã qua chế biến kỹ. Bởi nhiều thực phẩm chế biến sẵn chứa nhiều chất phụ gia nhân tạo, chất bảo quản và chất béo không lành mạnh, có thể góp phần làm suy giảm nhận thức khi tiêu thụ thường xuyên.

4. Uống quá nhiều rượu

Mặc dù ly martini ưa thích hoặc hỗn hợp rượu vang yêu thích của bạn có thể là thứ bạn mong đợi sau một tuần làm việc dài, nhưng nó vẫn xứng đáng có một vị trí trong danh sách những món cần tránh. Điều quan trọng là không lạm dụng nó khi uống.

Cụ thể, tiêu thụ rượu nặng có thể dẫn đến tổn thương não liên quan đến rượu và làm suy giảm chức năng nhận thức theo thời gian. Không chỉ vậy, tiêu thụ quá mức có thể dẫn đến suy giảm khả năng phối hợp mãn tính, co giật và một loạt các rối loạn khác có thể khiến bạn phải nhập viện ICU.

5. Thực phẩm giàu natri, như thịt nguội

Các loại thực phẩm có hàm lượng natri cao như bánh mì cuộn, thịt nguội, thịt bò khô, gia vị, nước tương, dưa chua, súp đóng hộp,...có thể rất tàn phá sức khỏe của bạn nói chung.

Chế độ ăn nhiều natri (muối) có thể góp phần gây ra huyết áp cao, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến tim và não. Cụ thể, huyết áp cao gây ra những vết rách vi mô trên thành mạch máu. Kết quả? Xơ vữa động mạch thu hẹp, có nguy cơ gây ra những cơn đột quỵ nhỏ hoặc một cơn tai biến, thay đổi cuộc sống của bạn.

6. Chất làm ngọt nhân tạo

Nếu bạn có xu hướng sử dụng chất làm ngọt nhân tạo trong các cốc cà phê hàng ngày của mình, thì đã đến lúc đánh giá lại thói quen đó. Các chuyên gia cho biết: “Một số nghiên cứu cho thấy chất làm ngọt nhân tạo có thể có tác dụng phụ đối với chức năng nhận thức và quá trình trao đổi chất, mặc dù vẫn cần nghiên cứu thêm”.

7. Tiêu thụ quá nhiều caffeine

Mặc dù tiêu thụ caffeine vừa phải có thể mang lại lợi ích về nhận thức, nhưng việc tiêu thụ quá nhiều caffeine có thể dẫn đến lo lắng, rối loạn giấc ngủ và có khả năng làm suy giảm chức năng não. Như với bất cứ điều gì, tiêu thụ ở mức độ vừa phải chính là chìa khóa.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 7 loại thực phẩm bạn nên hạn chế vì sức khỏe não bộ của mình. Bằng việc tránh và hạn chế những loại thực phẩm kém lành mạnh này trong thực đơn hàng ngày, bạn sẽ duy trì được sự hoạt động hiệu quả nhất của não bộ nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.