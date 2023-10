Top 6 loại carb “xấu” hỗ trợ giảm cân tốt nhất!

The Nutrition Twins cho biết: “Một củ khoai tây cỡ trung bình chỉ chứa 110 calo, không có chất béo và khiến bạn no bụng nhờ hàm lượng nước và 5 gam chất xơ nếu ăn cả vỏ”. Món này bị mang tiếng xấu vì nó thường được ăn quá nhiều và chiên kỹ (khoai tây chiên) hoặc phết bơ, kem chua hoặc nghiền, bỏ da đánh bông với bơ, kem hoặc sữa đầy đủ chất béo. Tuy nhiên, khi thưởng thức ở dạng tự nhiên, khoai tây có thể thỏa mãn cơn thèm carb như một thành phần lành mạnh của bữa ăn.

Một cách tuyệt vời để đưa khoai tây vào chế độ ăn kiêng giảm cân của bạn là thêm đậu, một ít sữa chua Hy Lạp hoặc một vắt chanh tươi với một chút muối và hạt tiêu, và bạn đã có cho mình một "nguồn cung cấp kali và vitamin C" dồi dào.

Đặc biệt, theo các chuyên gia, bạn sẽ nhận được lợi ích giảm cân thực sự nếu ăn khoai tây nướng sau khi nó nguội vì nó sẽ chứa tinh bột đề kháng giúp giảm cân. Trong đó, tinh bột kháng tiêu hoạt động như một prebiotic nuôi dưỡng men vi sinh trong ruột của bạn, giúp hỗ trợ cải thiện sức khỏe của hệ vi sinh vật. Hệ vi sinh vật càng khỏe mạnh thì càng dễ giảm cân.

2. Ngô (bắp)

Loại carb này là một lựa chọn tuyệt vời để giảm cân vì nó cung cấp nhiều chất xơ và yêu cầu bạn thực sự ăn chậm lại. Thêm vào đó, một bắp ngô chỉ là khoảng 100 calo, với 3 gam chất xơ, sẽ giúp bạn no lâu.

Bên cạnh đó, nhiều nghiên cứu cũng chứng minh về nhiều lợi ích sức khỏe khi ăn ngô thường xuyên, nó làm giảm nguy cơ phát triển các vấn đề sức khỏe mãn tính như bệnh tiểu đường loại 2, bệnh tim mạch và béo phì. Chỉ cần lưu ý đến lượng bơ bạn thêm vào ngô. The Nutrition Twins cảnh báo: “Đó là nguyên nhân khiến ngô có ảnh hưởng xấu đến cân nặng của bạn vì nó thường bổ sung lượng calo nhiều hơn gấp đôi so với khẩu phần ngô (hoặc bỏng ngô) thông thường”.

3. Bánh mì

Không, bạn không hiểu nhầm đâu – bánh mì thực sự có thể tốt cho việc giảm cân! Bởi không phải tất cả bánh mì đều được tạo ra như nhau, cụ thể ở đây là bánh mì nguyên hạt. Một lát bánh mì nguyên hạt chỉ chứa 110 đến 120 calo và có thể ngăn chặn cảm giác thiếu hụt carbohydrate trong hành trình giảm cân của bạn.

Không chỉ vậy, ngũ cốc nguyên hạt còn cung cấp chất dinh dưỡng và chất xơ giúp bạn no lâu. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy những người tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt có nhiều khả năng đạt được và kiểm soát cân nặng hợp lý hơn những người không tiêu thụ bất kỳ loại ngũ cốc nguyên hạt nào.

4. Chuối

Bạn có thể coi chuối chỉ là một loại trái cây chứa nhiều đường, nhưng khi nói đến việc đạt được mục tiêu giảm cân của mình thì việc chọn chuối chưa chín mới là điều đáng quan tâm. Cụ thể, The Nutrition Twins cho biết: “Chuối chưa chín là nguồn cung cấp chất xơ giúp no lâu và ít calo”. Đặc biệt, chuối chưa chín chứa tinh bột kháng tiêu khó tiêu và giúp ngăn chặn sự hấp thụ carbs, điều này rõ ràng rất quan trọng khi giảm cân. Bên cạnh đó, tinh bột kháng tiêu đã được phát hiện là có thể cải thiện độ nhạy insulin, đây là một vấn đề lớn vì tình trạng không nhạy cảm với insulin có liên quan đến tăng cân.

5. Củ dền

Tiếp theo là củ dền, đừng né tránh loại carb này vì nó có hàm lượng đường cao. The Nutrition Twins thực sự gọi củ dền là "những viên ngọc nhỏ ngọt ngào chứa đầy chất dinh dưỡng". Cụ thể, các chất dinh dưỡng trong củ dền hỗ trợ cơ thể bạn trong quá trình giải độc, giúp tăng hiệu suất tập thể dục và chống lại bệnh tật. The Nutrition Twins cũng cho biết thêm: "Một củ dền dài 2 inch chỉ chứa 35 calo, 2,5 gam chất xơ và nhiều nước, từ đó giúp bạn no lâu, ăn ít thực phẩm chứa nhiều calo hơn".

Không chỉ vậy, củ dền cũng là một nguồn cung cấp nitrat tốt, giúp giảm viêm bằng cách giúp loại bỏ các hợp chất có hại khỏi máu của bạn. Ngoài ra, nếu bạn cần thêm một chút năng lượng trong khi tập thể dục để giúp bạn tiến xa hơn, chăm chỉ hơn và đốt cháy nhiều chất béo hơn, chất nitrat có trong củ dền có liên quan đến việc tăng cường hiệu suất thể chất bằng cách giúp ty thể tạo ra nhiều năng lượng hơn trong tế bào.

6. Cà rốt

Các chuyên gia cho biết: “Cà rốt có tác dụng chống lại tình trạng viêm nhiễm do đường gây ra - nguyên nhân khiến việc giảm cân khó khăn hơn và dẫn đến tăng cân.” Hơn nữa, hãy ăn hai củ cà rốt cỡ vừa trước bữa ăn và chỉ với 48 calo, bạn không chỉ nhận được 4 gam chất xơ mà còn cả các chất dinh dưỡng chống viêm như beta carotene, rất quan trọng cho đôi mắt khỏe mạnh và tăng cường khả năng miễn dịch.

Bên cạnh đó, cà rốt cũng chứa hàm lượng nước cao, giúp bạn tăng thêm lượng nước và giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, từ đó giúp bạn sẽ tiêu thụ ít hơn trong bữa ăn tiếp theo, có khả năng tiết kiệm thêm rất nhiều calo.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp top 6 loại carb “xấu” hỗ trợ giảm cân tốt nhất. Bằng việc thêm các loại carb “xấu” này vào thực đơn 1 cách hợp lý, quá trình giảm cân của bạn sẽ sớm thu được kết quả nhanh hơn nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.