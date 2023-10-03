Tình trạng viêm mãn tính có thể khiến bạn có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường loại 2, thoái hóa thần kinh và một số loại ung thư cao hơn, đồng thời là cả vấn đề về cân nặng của bạn nữa, vì vậy điều quan trọng là phải xử lý tình trạng viêm để giảm nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe này. Mặc dù tập thể dục thường xuyên là một trong những cách hiệu quả nhất để giảm chứng viêm mãn tính, nhưng việc giảm lượng calo nạp vào và tuân theo chế độ ăn uống lành mạnh cũng có thể làm giảm chứng viêm. Vậy đâu là những thực phẩm bạn nên lựa chọn? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về 8 loại thực phẩm chống viêm tốt nhất giúp giảm cân hiệu quả ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Nếu bạn muốn giảm cân, điểm tuyệt vời để bắt đầu là thay đổi chế độ ăn uống của bạn. Và một trong những thay đổi đó là nên ăn nhiều thực phẩm chống viêm.

Top 8 loại thực phẩm chống viêm tốt nhất giúp giảm cân

1. Quả việt quất

Quả việt quất là sự lựa chọn tuyệt vời để giảm cân vì chúng làm giảm viêm và ngăn ngừa tăng cân. Chúng có lượng calo thấp và nhiều chất xơ, giúp thúc đẩy cảm giác no và giảm ăn quá nhiều. Đặc biệt, hàm lượng dinh dưỡng của nó hỗ trợ các mục tiêu giảm cân và sức khỏe tổng thể, bao gồm cả chất chống oxy hóa giúp hỗ trợ giảm mỡ bụng.

2. Cá hồi

Cá hồi là nguồn cung cấp protein tuyệt vời hỗ trợ nỗ lực giảm cân của bạn vì nó cung cấp axit béo omega-3 giúp giảm viêm. Đồng thời, hàm lượng protein cao trong cá hồi giúp tăng cường cảm giác no và điều chỉnh sự thèm ăn trong khi vẫn duy trì khối lượng cơ bắp trong suốt hành trình giảm cân. Không chỉ vậy, cá hồi chứa nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin B12, vitamin D và canxi.

Ngoài ra, theo các chuyên gia, các thực phẩm chứa nhiều protein như cá hồi, thịt gia cầm và trứng là những ví dụ điển hình về thực phẩm chống viêm, vì chúng đòi hỏi nhiều năng lượng hơn từ cơ thể bạn trong quá trình tiêu hóa, do đó đẩy nhanh tốc độ trao đổi chất của bạn.

3. Các loại rau lá xanh

Các loại rau lá xanh như rau chân vịt, cải xoăn và bắp cải chứa đầy các vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin E, folate, sắt, vitamin C, beta carotene và magie. Các chuyên gia cho chúng tôi biết: “Các chất chống oxy hóa trong các loại rau lá xanh này giúp giảm viêm và hàm lượng chất xơ cao giúp điều chỉnh sự thèm ăn để giảm cân”. Chúng có lượng calo tương đối thấp nên việc tiêu thụ sẽ không góp phần làm tăng lượng calo dư thừa trong chế độ ăn của bạn.

4. Quả óc chó

Quả óc chó giàu chất dinh dưỡng, những miếng cắn ngon, giòn này cung cấp chất xơ, protein, khoáng chất, vitamin và chất béo lành mạnh. Trong đó, sự hiện diện của axit béo omega-3 trong quả óc chó giúp giảm tình trạng viêm trong cơ thể để ngăn ngừa tăng cân. Đồng thời, hàm lượng chất xơ và protein cao giúp tăng cảm giác no và giảm cảm giác thèm ăn để ngăn ngừa ăn quá nhiều. Ngoài ra, chất béo lành mạnh của quả óc chó cũng có đặc tính chống viêm và tăng mức cholesterol tốt, giúp tăng cường sức khỏe tim mạch.

5. Cà chua

Một trong những thực phẩm chống viêm tốt nhất để giảm cân là cà chua! Cụ thể, cà chua chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu như vitamin K, kali và folate, giúp tăng cường sức khỏe tổng thể. Đặc biệt, cà chua rất giàu lycopene, một chất chống oxy hóa giúp giảm viêm và hỗ trợ mục tiêu giảm cân. Chúng có lượng calo thấp và nhiều chất xơ hòa tan và không hòa tan, góp phần tạo cảm giác no và hỗ trợ tiêu hóa.

6. Các loại hạt

Các loại hạt là một lựa chọn mua mang đi nhanh chóng và cực kỳ lành mạnh cho lối sống bận rộn. Bạn cũng có thể thêm chúng một cách liền mạch vào các bữa ăn nhẹ và bữa ăn đơn giản. Cụ thể, ăn một số ít các loại hạt sẽ không chỉ ổn định lượng đường trong máu và giúp bạn no giữa các bữa ăn, mà chúng còn là một loại thực phẩm di động hoàn hảo có chứa cả ba loại macro — carbohydrate, protein và chất béo.

7. Thực phẩm cay, như ớt

Đã đến lúc thêm gia vị vào chế độ ăn uống của bạn theo đúng nghĩa đen. Thức ăn cay nóng như ớt và nước sốt cay có thể làm giảm viêm. Cụ thể, một số nghiên cứu cho thấy thực phẩm cay như nước sốt cay có thể tạm thời làm tăng tốc độ trao đổi chất của bạn do capsaicin, một chất hóa học có trong ớt.

8. Quả bơ

Khi nói đến lợi ích sức khỏe, quả bơ có rất nhiều lợi ích. Trên thực tế, với bất kỳ chế độ ăn uống lành mạnh nào, quả bơ là một thành phần không thể thiếu. Theo đó, bơ không chỉ là một trong những thực phẩm thơm ngon mà còn chứa đầy vitamin, khoáng chất, chất xơ và chất béo có lợi cho tim. Chúng giúp bạn no lâu hơn, và chỉ một vài lát sẽ đưa món salad hoặc bánh sandwich đơn giản lên một mức độ hài lòng và hạnh phúc hoàn toàn khác nhằm giúp bạn không cảm thấy đói sau đó, từ đó giúp hạn chế việc ăn quá nhiều đồ ăn nhẹ và đường.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 8 loại thực phẩm chống viêm tốt nhất giúp giảm cân hiệu quả. Bằng việc bổ sung những loại thực phẩm này vào thực đơn, bạn sẽ cải thiện được tình trạng viêm mãn tính, đồng thời có thể quản lý cân nặng của mình tốt hơn nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.