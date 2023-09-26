Không có gì ngạc nhiên khi tập thể dục thường xuyên đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo hình cho vòng eo săn chắc của bạn. Tuy nhiên, câu nói “cơ bụng được tạo ra trong nhà bếp” tồn tại cũng là có lý do. Cho dù mục tiêu của bạn là có một vòng eo thon gọn hơn hay duy trì cơ bụng 6 múi của mình, thì thực phẩm bạn ăn đều đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành và duy trì cơ bụng săn chắc của bạn nhé! Cụ thể là những thực phẩm dinh dưỡng nào? Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết về 12 loại thực phẩm tốt nhất cho một cơ bụng săn chắc ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Theo các chuyên gia, các nguồn protein nạc như ức gà không da có hàm lượng calo thấp và giàu protein, giúp phục hồi và phát triển cơ bắp.

Cụ thể, khi xây dựng cơ bụng săn chắc, protein nạc là người bạn tốt nhất của bạn. Và với 23 gam protein trên mỗi khẩu phần 100 gam, ức gà chứa đầy chất dinh dưỡng đa lượng mạnh mẽ này, giúp phục hồi và xây dựng cơ bắp của bạn. Ngoài ra, ức gà cũng ít chất béo, nên đây chắc chắn là sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn giảm mỡ bụng.

2. Cá hồi

Cá hồi là siêu thực phẩm nhờ thành phần chứa axit béo omega-3 và hàm lượng protein chất lượng cao. Nghiên cứu cho thấy chất béo lành mạnh có trong các loại cá béo như cá hồi giúp giảm viêm và thúc đẩy vóc dáng thon gọn. Ngoài ra, ăn cá hồi thường xuyên có thể tăng cường trao đổi chất và giúp bạn cảm thấy no lâu hơn.

3. Sữa chua Hy Lạp

Sữa chua Hy Lạp là nguồn cung cấp protein dồi dào với 10 gam protein trên 100gr. Nó cũng giàu men vi sinh hỗ trợ tiêu hóa và giúp duy trì đường ruột khỏe mạnh. Không chỉ vậy, đây cũng là một loại thực phẩm đa năng có thể dễ dàng thưởng thức cùng với trái cây, các loại hạt hoặc mật ong, khiến nó trở thành một món bổ sung ngon miệng cho chế độ ăn uống thân thiện với cơ bụng của bạn.

4. Trứng

Trứng là nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh và chứa các axit amin thiết yếu quan trọng cho sự phát triển cơ bắp. Đồng thời, các nghiên cứu cũng chứng minh rằng trứng giúp bạn cảm thấy no suốt cả ngày, từ đó giảm cảm giác muốn ăn vặt với những món kém lành mạnh hơn. Trong quá trình giảm cân, cảm giác no tăng lên này là rất quan trọng.

5. Các loại rau lá xanh

Các loại rau lá xanh như rau chân vịt, cải xoăn và củ cải có hàm lượng calo thấp nhưng giàu chất dinh dưỡng, bao gồm chất xơ và vitamin. Đặc biệt, các chất phytochemical trong rau lá xanh đã được chứng minh là giúp kiểm soát sự thèm ăn của bạn, hỗ trợ tiêu hóa và cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu để phục hồi cơ bắp.

6. Các loại quả mọng

Quả việt quất, dâu tây và quả mâm xôi không chỉ là “loại kẹo của tự nhiên” - chúng còn ít calo và nhiều chất chống oxy hóa. Điều này làm cho quả mọng trở thành sự lựa chọn tuyệt vời để thỏa mãn cơn thèm ngọt của bạn trong khi vẫn theo kịp mục tiêu về cơ bụng của mình.

7. Yến mạch

Yến mạch là nguồn cung cấp carbohydrate phức hợp và chất xơ tuyệt vời, giúp ổn định lượng đường trong máu và giúp bạn no lâu. Loại ngũ cốc nguyên hạt này là sự lựa chọn lý tưởng cho một bữa sáng thịnh soạn, giúp bạn tràn đầy năng lượng suốt buổi sáng.

8. Diêm mạch

Diêm mạch là một loại protein hoàn chỉnh, nghĩa là nó chứa tất cả 9 axit amin thiết yếu. Loại ngũ cốc nguyên hạt này cũng chứa nhiều chất xơ, khiến nó trở thành sự lựa chọn tuyệt vời để xây dựng cơ bắp và duy trì cân nặng khỏe mạnh.

9. Quả bơ

Bơ có vị béo ngậy, thơm ngon và rất giàu chất béo lành mạnh, đặc biệt là chất béo không bão hòa đơn, có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn và hỗ trợ sức khỏe tổng thể. Cụ thể, theo một nghiên cứu năm 2019, những chất béo này rất cần thiết cho sức khỏe tổng thể và có thể giúp giảm mỡ nội tạng.

10. Các loại hạt

Các loại hạt như hạnh nhân và quả óc chó rất giàu chất béo, protein và chất xơ lành mạnh. Ví dụ, 100 gam hạnh nhân cung cấp 13 gam chất xơ. Các loại hạt là một món ăn nhẹ thỏa mãn có thành phần dinh dưỡng, giúp hỗ trợ tăng trưởng cơ bắp và giúp bạn cảm thấy no giữa các bữa ăn.

11. Các loại đậu

Các loại đậu như đậu lăng chứa nhiều protein và chất xơ, khiến chúng trở thành lựa chọn tuyệt vời để duy trì vóc dáng thon gọn. Một trăm gam đậu lăng cung cấp 29 gam protein thực vật tốt cho sức khỏe. Các loại đậu cũng rất đa năng và có thể được sử dụng trong nhiều món ăn khác nhau.

12. Nước lọc

Uống đủ nước là một khía cạnh thường bị bỏ qua nhưng lại rất quan trọng để đạt được cơ bụng săn chắc. Theo một nghiên cứu năm 2019, nước giúp cơ thể bạn hoạt động tối ưu, hỗ trợ tiêu hóa và có thể ngăn ngừa ăn quá nhiều bằng cách giúp bạn cảm thấy no. Đây là thành phần đơn giản và cần thiết nhất của bất kỳ chế độ ăn kiêng thân thiện với cơ bụng nào.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp chi tiết về 12 loại thực phẩm tốt nhất cho một cơ bụng săn chắc. Bằng việc kết hợp những loại thực phẩm này vào chế độ ăn uống của bạn, việc sở hữu một vóc dáng cân đối và một cơ bụng săn chắc là hoàn toàn có khả năng nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.