Việc loại bỏ phần giữa dư thừa ở vòng eo có thể giống như một cuộc chiến khó khăn. Từ chế độ ăn kiêng, tập thể dục cho đến lựa chọn lối sống lành mạnh toàn diện, việc giảm cân và giảm béo bụng đều cần sự kiên trì và nỗ lực. Bạn không cần thiết phải loại bỏ tất cả những thực phẩm bạn yêu thích nhất hoặc dành vô số thời gian trong phòng tập tạ, nhưng bạn cần phải đưa ra một kế hoạch tập thể dục bền vững phù hợp nhất với mình — và tuân thủ nó. Thực hiện các điều chỉnh trong danh sách mua sắm và biết những gì bạn nên và không nên đưa vào cũng là một điểm tuyệt vời để bắt đầu. Chi tiết như nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về top 7 loại thực phẩm giàu chất béo khiến bạn béo bụng , để tránh xa và cắt giảm ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Ai lại không thích một tô kem sảng khoái vào một ngày hè nóng bức chứ? Tuy các chuyên gia không khuyến nghị bạn phải bỏ hoàn toàn món ăn vặt mát lạnh này, nhưng việc ăn quá nhiều là điều chắc chắn không nên nhé!

Kem là thực phẩm giàu chất béo, nhiều calo, nhiều đường thường được tiêu thụ sau bữa ăn để bổ sung thêm lượng calo cho ngày của bạn. Chính vì vậy, các chuyên gia khuyên bạn chỉ nên ăn món ăn vặt này vào những dịp đặc biệt, và mỗi lần ăn, hãy chọn suất nhỏ nhất nhé! Bằng cách này, bạn sẽ có thể cân bằng về chế độ dinh dưỡng, cân nặng và sức khỏe tổng thể của mình.

2. Pizza

Vị mặn, béo ngậy của một lát bánh pizza thật khó để cưỡng lại, nhưng món ăn giàu chất béo, nhiều carb, béo ngậy này là một lựa chọn không thể không bỏ qua nếu bạn đang muốn giảm mỡ bụng.

Cụ thể, pizza thường được làm từ các loại bột trắng ít chất xơ, và thường được phủ các loại thịt chế biến sẵn có bổ sung natri và chất béo bão hòa. Đây chính là một công thức tăng cân tiêu chuẩn, chưa kể, chúng ta còn thường thưởng thức 2-3 lát pizza cho mỗi lần ăn nữa. May mắn thay, điều này không có nghĩa là bạn không thể thưởng thức pizza. Vừa phải luôn là chìa khóa cho bất kỳ chế độ ăn kiêng bền vững nào và cũng có một số lựa chọn pizza tương đối lành mạnh mà thỉnh thoảng bạn có thể chọn nhé!

3. Bánh quy

Bánh ngọt, bánh rán và bánh quy là những món ăn phổ biến được tìm thấy ở nhiều hộ gia đình. Thường được dùng làm món tráng miệng, chúng bổ sung thêm lượng calo vào lượng calo hàng ngày của bạn mà không cung cấp nhiều giá trị dinh dưỡng. Vì vậy hãy đặt những chiếc bánh quy trở lại vào lọ đựng bánh quy!

Theo đó, các loại bánh này thường được làm từ bột mì trắng, đường và chất béo (bơ hoặc dầu), sẽ làm lượng calo sẽ tăng lên và có thể tích tụ lại ở phần bụng của bạn nếu không được kiểm soát khẩu phần. Bởi một chiếc bánh rán có thể chứa 300 đến 500 calo và vì nó không chứa chất xơ nên bạn rất dễ ăn nhiều hơn một chiếc. Chính vì vậy, thỉnh thoảng hãy hạn chế những món này ở mức ăn vặt và tuân theo việc kiểm soát khẩu phần nhé.

4. Khoai tây chiên

Mặc dù khoai tây chiên kiểu Pháp là món ăn kèm chủ yếu được cung cấp tại nhiều nhà hàng, nhưng chúng được chiên trong dầu và thường chứa nhiều muối. Điều này có nghĩa là có rất nhiều calo, carbohydrate và chất béo, thông thường, khi không kiểm soát khẩu phần ăn, rất có thể dẫn đến tăng cân. Bởi thực phẩm chứa nhiều muối và chất béo thường dẫn đến việc ăn quá nhiều và điều đó sẽ dẫn đến tăng cân.

Ngoài ra, khoai tây chiên kiểu Pháp thường được thưởng thức cùng với các món chiên nhiều chất béo khác như gà rán và bánh mì kẹp thịt. Trong đó, thực phẩm chiên là thứ mà các chuyên gia cảnh báo bạn nên tránh. Bởi thực phẩm chiên ngập dầu hoặc áp chảo trong dầu thường chứa nhiều chất béo chuyển hóa, chất béo bão hòa và calo không tốt cho sức khỏe, đồng thời cũng ít chất dinh dưỡng. Nên hạn chế khoai tây chiên, gà rán và đồ ăn nhẹ chiên rán trong chế độ ăn uống của bạn nếu bạn đang cố gắng giảm mỡ bụng.

5. Đồ ăn nhẹ đã qua chế biến

Rất nhiều đồ ăn nhẹ đóng gói sẵn như bánh quy xoắn, khoai tây chiên và bánh quy chứa đầy chất béo không lành mạnh, chẳng hạn như chất béo chuyển hóa. Một số loại thường chứa quá nhiều muối và đường bổ sung. Các chuyên gia khuyến khích bạn tìm đến những lựa chọn lành mạnh hơn để ăn nhẹ, chẳng hạn như trái cây, các loại hạt hoặc quả hạch.

6. Thịt đã qua chế biến

Chúng ta đang nói về những thứ như xúc xích và thịt xông khói. Những món này thường chứa nhiều natri và chất béo bão hòa, có thể là nguyên nhân chính gây ra mỡ bụng. Ngoài ra, nghiên cứu còn kết nối thịt chế biến sẵn với một số nguy cơ sức khỏe, chẳng hạn như bệnh tiểu đường, bệnh tim và một số dạng ung thư.

7. Đồ uống cà phê có đường

Nhâm nhi một ly latte tại quán cà phê quen thuộc của bạn có vẻ như là một cách dễ dàng để tăng cường năng lượng nhanh chóng và đẩy lùi buổi chiều u ám. Nhưng nhiều đồ uống latte và cà phê có thêm chất béo và đường từ kem, siro và kem tươi, dẫn đến một món đồ uống rất nhiều calo. Và khi chúng ta uống calo, cơ thể chúng ta thường không ghi nhận chúng dưới dạng bữa ăn và cuối cùng là bạn sẽ vô thức uống nhiều hơn. Từ đó nguy cơ tăng cân và đặc biệt là tăng mỡ bụng ở vòng 2 cũng tăng lên rất cao.

Tóm lại, trên đây là chi tiết về top 7 loại thực phẩm giàu chất béo khiến bạn béo bụng. Bằng việc tránh hoặc hạn chế những loại thực phẩm trong danh sách này, quá trình giảm cân và đặc biệt là giảm vòng hai của bạn sẽ diễn ra hiệu quả và suôn sẻ hơn nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.