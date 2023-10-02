Chuyên gia bật mí 7 siêu thực phẩm tốt nhất cho một chiếc bụng phẳng

Một loại thực phẩm được phân loại là "siêu thực phẩm" sẽ có lợi cho sức khỏe tổng thể của bạn, vì nó chứa đầy các chất dinh dưỡng như vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa, chất xơ và chất béo có lợi cho tim, từ đó có thể tăng cường khả năng hoạt động của cơ thể bạn ở mức tốt nhất. Đồng thời giữ cho lượng đường trong máu của bạn ổn định, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Tất cả những điều này là những yếu tố quan trọng trong việc giảm cân một cách tự nhiên. Vì vậy, nếu bạn đang có mục tiêu giảm cân, hãy bổ sung ngay 7 siêu thực phẩm tốt nhất cho một chiếc bụng phẳng đã được các chuyên gia phê duyệt ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Bơ là nguồn cung cấp dinh dưỡng dồi dào, chứa đầy chất chống oxy hóa, chất xơ và chất béo có lợi cho tim một cách tự nhiên để giúp bạn no lâu và đầy đủ dinh dưỡng. Cụ thể, bơ cung cấp sự kết hợp lý tưởng giữa chất xơ và chất béo lành mạnh, giúp bữa ăn trở nên no hơn nhiều. Điều này có thể giúp bạn kiểm soát cơn đói và tránh thói quen ăn vặt không lành mạnh.

2. Dầu oliu

Cũng giống như bơ, dầu ô liu là nguồn cung cấp chất béo không bão hòa đơn có lợi cho tim, có thể làm tăng cảm giác no và hương vị khi nấu ăn tại nhà của bạn. Đồng thời, các chuyên gia cũng cho biết: “Dầu oliu là thành phần chính của chế độ ăn Địa Trung Hải và đã được nghiên cứu trong nhiều thập kỷ như một thành phần chính góp phần kéo dài tuổi thọ ở các vùng xanh hoặc các khu vực trên thế giới, nơi có tuổi thọ trung bình cao nhất”. Ngoài ra, theo nghiên cứu, tiêu thụ dầu ô liu nguyên chất có liên quan đến việc cải thiện huyết áp và giảm mỡ trong cơ thể.

3. Hạt chia

Hạt Chia là một loại hạt rất được yêu thích trong hành trình giảm cân, bởi vì chúng nở ra trong bụng bạn theo đúng nghĩa đen khi hòa với chất lỏng, từ đó giúp bạn cảm thấy no hơn. Bên cạnh đó, hạt Chia cũng là cung chất xơ dồi dào. Cụ thể, theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 1 ounce hạt chia khô chứa gần 10 gam chất xơ và 100 gam hạt chia cung cấp 34 gam chất xơ.

Ngoài ra, bạn hoàn toàn có thể dễ dàng đưa hạt chia vào chế độ ăn uống của mình bằng cách làm mứt hoặc bánh pudding chia với chúng, hoặc thêm chúng vào yến mạch buổi sáng của bạn, để có một món ăn thơm ngon và dinh dưỡng.

4. Các loại quả mọng

Các loại quả mọng là nguồn cung cấp dinh dưỡng tuyệt vời, thậm chí còn chứa nhiều chất xơ hơn các loại trái cây khác. Trong đó, chất xơ giúp làm chậm quá trình tiêu hóa và giữ cho bạn no, từ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Trong đó, quả việt quất là một lựa chọn lý tưởng nhất vì chúng chứa đầy chất chống oxy hóa, chất xơ và vitamin, là một sự bổ sung tuyệt vời cho chế độ ăn uống của bạn mà không cung cấp thêm nhiều calO. Ngoài hàm lượng chất xơ cao, giúp thúc đẩy cảm giác no, do đó giảm ăn quá nhiều và góp phần giảm cân, các hợp chất có trong quả việt quất cũng hỗ trợ tiêu hóa để thúc đẩy đường ruột khỏe mạnh và tăng cường trao đổi chất.

5. Cá hồi

Tăng lượng cá hồi tiêu thụ có thể hỗ trợ nỗ lực giảm cân của bạn vì nó chứa nhiều protein và giúp bạn kiểm soát cơn đói và cảm giác thèm ăn. Đặc biệt, theo nghiên cứu, ăn cá hồi có thể giúp giảm viêm và chứng viêm mãn tính có liên quan đến tăng cân.

Cụ thể, cá hồi là nguồn cung cấp chất béo omega-3 tuyệt vời giúp giảm viêm và tăng cường sức khỏe tim mạch. Nó cũng chứa các vitamin và khoáng chất thiết yếu bao gồm selen, vitamin B, Vitamin D và kali, rất cần thiết cho quá trình giảm cân và sức khỏe tổng thể của bạn.

6. Sữa chua

Thưởng thức một cốc sữa chua Hy Lạp giàu protein hoặc thêm một ít sữa chua vào bát yến mạch chứa đầy chất xơ có thể đẩy nhanh nỗ lực giảm cân của bạn để có được bụng phẳng. Cụ thể, sữa chua có nhiều canxi, kali và vitamin B. Trong đó, hàm lượng canxi trong sữa chua đóng vai trò điều hòa quá trình chuyển hóa năng lượng, có thể góp phần giảm cân. Bên cạnh đó, sữa chua cũng chứa men vi sinh, giúp thúc đẩy đường ruột và tiêu hóa khỏe mạnh, đồng thời đóng vai trò điều chỉnh sự thèm ăn.

7. Các loại rau lá xanh

Danh sách những siêu thực phẩm tốt nhất có một chiếc bụng phẳng này bao gồm các loại rau lá xanh. Cụ thể, giống như hầu hết các loại rau, rau xanh cung cấp rất nhiều khối lượng và chất dinh dưỡng với rất ít calo — một lợi ích tuyệt vời cho bạn khi giảm hoặc duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Trong đó, các chuyên gia đặc biệt khuyến khích việc thêm rau chân vịt vào thực đơn mỗi ngày của bạn. Loại lá xanh đậm đặc chất dinh dưỡng nhưng không chứa lượng calo cao, nó cũng rất giàu chất xơ, giúp thúc đẩy cảm giác no và giảm cơn đói, có lợi cho việc kiểm soát cân nặng. Không chỉ vậy, thành phần của rau chân vịt còn chứa các vitamin và khoáng chất thiết yếu bao gồm sắt, magie, vitamin A, vitamin C và vitamin K.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp top 7 siêu thực phẩm cho một chiếc bụng phẳng. Bằng cách thêm các siêu thực phẩm đã được các chuyên gia kiểm chứng trên đây vào thực đơn, việc nhanh chóng sở hữu một vòng eo thon gọn là hoàn toàn có thể nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới các quý bạn độc giả.