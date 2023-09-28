Ăn gì đốt cháy mỡ bụng hiệu quả?

Nếu bạn đã đặt mục tiêu giảm cân cho mình, bạn có thể nhận thấy việc giảm mỡ ở vùng bụng là vô cùng thách thức. Loại mỡ quanh bụng này, còn được gọi là mỡ nội tạng, có thể cứng đầu và rất khó giảm. Tuy nhiên, nó cũng là một trong những loại chất béo nguy hiểm hơn, vì mang quá nhiều chất béo có thể dẫn đến bệnh tật và các biến chứng sức khỏe khác. Nhưng bạn có biết rằng, ngoài 1 kế hoạch tập luyện hợp lý, có một số loại thực phẩm có thể giúp giảm mỡ bụng ?! Vậy ăn gì để đốt cháy mỡ bụng hiệu quả? Hãy cùng chúng tôi tìm câu trả lời chi tiết ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Nếu bạn cần một ít protein nạc để giúp bạn no lâu và hỗ trợ mục tiêu giảm mỡ bụng, thì một ít thịt bò nạc là một lựa chọn dễ dàng và ngon miệng.

Cụ thể, protein giúp bạn no nhanh hơn, tăng cảm giác no sau bữa ăn và hỗ trợ duy trì cơ bắp, điều này có thể dẫn đến quá trình trao đổi chất tăng nhẹ. Nó cũng có tác dụng sinh nhiệt cao, nghĩa là nó đốt cháy nhiều calo hơn trong quá trình tiêu hóa.

2. Sữa chua Hy Lạp

Theo các chuyên gia, sữa chua Hy Lạp là thực phẩm đốt cháy mỡ bụng tuyệt vời vì chứa nhiều protein và ít đường, có thể giúp kiểm soát sự thèm ăn và hỗ trợ duy trì cơ bắp. Cụ thể, trung bình có khoảng 20 gam protein và 7 gam đường trong một hộp sữa chua Hy Lạp ít béo. Ngoài ra, men vi sinh trong sữa chua cũng có thể thúc đẩy hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh hơn - điều có liên quan đến việc kiểm soát cân nặng.

3. Ức gà không da

Nếu bạn đang tìm kiếm một nguồn protein nạc khác có thể giúp bạn đạt được mục tiêu giảm cân, các chuyên gia khuyên bạn hãy thử ức gà. Một miếng ức gà nặng 100gr chỉ có 123 calo và chứa 24 gam protein, giúp bạn tiêu thụ ít thức ăn hơn và ít calo hơn, góp phần giảm mỡ bụng, đồng thời hỗ trợ ổn định lượng đường trong máu.

Bên cạnh đó, protein trong ức gà cũng rất cần thiết để duy trì và xây dựng các mô cơ nạc, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất của bạn, giúp bạn đốt cháy nhiều chất béo hơn, ngay cả khi bạn đang nghỉ ngơi.

4. Yến mạch

Protein rất quan trọng trong việc hỗ trợ giảm mỡ bụng, và chất xơ cũng vậy. Yến mạch là một loại thực phẩm giàu chất xơ (4 gam chất xơ trong 1/2 cốc) và cung cấp đủ năng lượng cho đến bữa ăn tiếp theo của bạn.

Nhờ thành phần chứa nhiều chất xơ beta-glucan và carbohydrate phức tạp, yến mạch cung cấp năng lượng bền vững và có thể giúp kiểm soát cơn đói. Chúng cũng có thể giúp ổn định lượng đường trong máu, giảm khả năng ăn quá nhiều hoặc thèm đường trong những giờ sau bữa ăn.

5. Quả mâm xôi

Khi bạn đang thèm một thứ gì đó ngọt ngào, hơi chua một chút mà vẫn tốt cho sức khỏe, một nắm quả mâm xôi có thể trở thành một món ăn nhẹ tuyệt vời để đốt cháy mỡ bụng.

The Nutrition Twins cho biết: “Quả mâm xôi có vị ngọt, ít calo, không thêm đường, chứa nhiều chất chống oxy hóa để chống lại tình trạng viêm nhiễm - nguyên nhân khiến việc giảm mỡ bụng khó khăn hơn”. Đồng thời, quả mâm xôi cũng có thể hỗ trợ giảm cân vì chúng chứa chất phytochemical cyanidin-3-glucoside (C3G) đã được chứng minh là làm tăng sản xuất adiponectin - có thể tăng cường chuyển hóa chất béo, cũng như leptin - giúp ngăn chặn sự thèm ăn.

6. Chanh vàng

Chanh có lượng calo cực thấp và việc rắc chúng vào thức ăn là một trong những bí quyết để tăng thêm hương vị mà không chứa nhiều calo, nước sốt béo, dầu và nước xốt. Đặc biệt, chanh chứa polyphenol mạnh có thể giúp ngăn chặn sự tích tụ mỡ trong cơ thể và ngăn ngừa béo phì, đồng nghĩa với việc sẽ có ít mỡ hơn ở khắp mọi nơi, kể cả ở vùng bụng.

7. Quả bơ

Bơ là một siêu thực phẩm được biết đến với hàm lượng chất béo lành mạnh cao và tính linh hoạt, là sự bổ sung hoàn hảo cho sinh tố, salad, nước sốt,...

Do thành phần chứa hàm lượng chất béo không bão hòa đơn nên bơ được biết là giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Cụ thể, một nghiên cứu năm 2013 từ Tạp chí Dinh dưỡng cho thấy rằng ăn bơ tươi (chính xác là một nửa quả bơ) khiến bạn ít muốn ăn vặt giữa các bữa ăn hơn. Việc kết hợp bơ vào bánh mì nướng, trứng,...có thể giúp bạn tránh xa việc ăn vặt vô bổ và lượng calo rỗng.

8. Trứng

Như bạn đã biết, protein nạc là một chất bổ sung quan trọng cho bất kỳ kế hoạch ăn uống đốt cháy mỡ bụng nào. Trong khi các loại thực phẩm như thịt bò nạc và thịt gà là những lựa chọn tốt, trứng có thể là một lựa chọn hữu ích khác và có thể ăn vào bất kỳ bữa ăn nào trong ngày.

Cho dù bạn chiên trứng ăn cùng bánh mì nướng hay thêm món trứng luộc chín vào món salad, trứng đều cung cấp một nguồn protein dồi dào và rất ít chất béo. Trong một quả trứng cỡ trung bình, bạn sẽ nhận được gần 6 gam protein với ít hơn 5 gam chất béo. Điều này làm cho nó trở thành một nguồn protein nạc tuyệt vời để giúp giảm mỡ bụng nhiều hơn.

Cùng với hàm lượng protein cao, lòng đỏ trứng còn chứa một lượng lớn chất dinh dưỡng gọi là choline. Theo Tạp chí Động học Con người, việc bổ sung choline có khả năng giúp giảm chỉ số BMI của bạn, đồng thời làm giảm mức độ leptin - một loại hormone gây đói.

9. Cá hồi

Cá hồi là một loại cá béo thơm ngon với hàm lượng axit béo omega-3 tốt cho sức khỏe cao nhất. Theo một nghiên cứu năm 2015 được công bố trên PLoS One, việc bổ sung omega-3 có thể giúp bạn giảm mỡ trong cơ thể và kiểm soát nó tốt hơn sau khi đã giảm cân.

Bạn có thể nấu cá tươi hoặc đông lạnh, thưởng thức miếng cá hồi hun khói trên một miếng bánh mì nướng ngũ cốc nguyên hạt, hoặc ăn cá hồi đóng hộp với một ít bánh quy giòn và rau. Dù bằng cách nào, bạn sẽ được tăng cường chất béo và protein lành mạnh để giúp bạn cảm thấy no và duy trì hoạt động.

10. Hạt diêm mạch

Hạt diêm mạch là một loại ngũ cốc nguyên hạt giàu chất xơ và protein, khiến nó trở thành thực phẩm đốt cháy mỡ bụng hoàn hảo. Trong một cốc diêm mạch nấu chín, bạn sẽ nhận được khoảng 5 gam chất xơ và 8 gam protein, tất cả chỉ có ít hơn 4 gam chất béo. Loại ngũ cốc này cũng là một trong số ít các loại protein hoàn chỉnh có nguồn gốc từ thực vật, nghĩa là nó có tất cả các axit amin mà cơ thể bạn cần - thứ thường được tìm thấy trong protein động vật.

Theo một nghiên cứu năm 2017 được công bố trên tạp chí Current Developments in Nutrition, hạt diêm mạch đã được chứng minh là giúp giảm mỡ bụng, cũng như giảm mức chất béo trung tính trong máu ở những người tham gia được coi là thừa cân hoặc béo phì.

11. Đậu đen

Cùng với việc ăn đủ chất đạm, việc cung cấp đủ chất xơ trong chế độ ăn uống của bạn cũng rất quan trọng để giảm mỡ bụng. Khi bạn cần tăng cường chất xơ, đậu đen là lựa chọn lý tưởng vì chúng cung cấp 8 gam chất xơ trong mỗi nửa cốc, cũng như 8 gam protein. Theo báo cáo được công bố trên tạp chí Nutrients, hàm lượng chất xơ trong đậu và các loại đậu rất hữu ích trong việc giảm cân và tránh tăng cân.

12. Cá ngừ

Cá ngừ — dù đóng hộp, tươi hay đông lạnh — đều là một siêu thực phẩm được biết đến với hàm lượng protein cao và chất béo lành mạnh. Một khẩu phần cá ngừ đóng hộp nặng 100gr cung cấp một lượng khổng lồ 24 gam protein và chỉ 168 calo, đồng thời bao gồm khoảng 9 gam chất béo, hầu hết đều được coi là chất béo không bão hòa đa và đơn lành mạnh.

Nghiên cứu cũng cho thấy mối liên hệ giữa việc ăn cá khi bạn đang nỗ lực giảm cân. Cụ thể, theo một báo cáo được công bố trên Báo cáo Nghiên cứu Dinh dưỡng, bằng chứng cho thấy ăn hải sản nạc (chẳng hạn như cá ngừ), đặc biệt là khi bạn chọn nó thay vì các sản phẩm thịt khác, có thể giúp ngăn ngừa béo phì.

13. Trà xanh

Trà xanh có chứa catechins, được chứng minh là làm tăng sự trao đổi chất và thúc đẩy quá trình oxy hóa chất béo. Bên cạnh đó, hàm lượng caffeine cũng có thể mang lại tác dụng sinh nhiệt nhẹ, có thể giúp bạn thu nhỏ vòng bụng khi kết hợp với chế độ ăn kiêng và tập thể dục đốt cháy calo.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp 13 loại thực phẩm trả lời cho câu hỏi “Ăn gì đốt cháy mỡ bụng hiệu quả?” Bằng việc kết hợp những loại thực phẩm này vào thực đơn, mục tiêu có một vòng bụng thon gọn của bạn sẽ sớm thành hiện thực nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.