Ăn táo có giúp giảm cân không?

1. Táo có ít calo

Táo giúp thúc đẩy quá trình giảm cân vì chúng có lượng calo thấp tự nhiên. Tùy thuộc vào kích cỡ, táo thường cung cấp từ 80 đến 130 calo mỗi quả. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, lượng đường tự nhiên trong táo cũng có thể giúp hạn chế cảm giác thèm đồ ngọt hiệu quả.

2. Táo là nguồn cung chất xơ dồi dào

Như đã đề cập ở trên, cơ chế chính của việc giảm cân là ở việc giảm lượng calo nạp vào. Trong khi đó, thực phẩm giàu chất xơ có thể giúp bạn ăn ít hơn vì chúng tạo cảm giác no.

Táo là một trong những thực phẩm thúc đẩy cảm giác no. Cụ thể, theo USDA, một quả táo chứa 4 đến 5 gam chất xơ, cung cấp khoảng 12% đến 16% lượng chất xơ khuyến nghị hàng ngày của bạn. Từ đó mang lại tác dụng làm no đáng kinh ngạc và có thể giúp kiềm chế cơn đói, giúp bạn dễ dàng duy trì mức calo thấp hơn để giảm cân.

3. Táo giàu chất chống oxy hóa

Một trong những lý do khiến bạn tăng cân có thể là do tình trạng viêm trong cơ thể gia tăng, gây ra các tác động sinh lý khác như kháng insulin, thay đổi quá trình trao đổi chất,... Ăn thực phẩm chống viêm như táo có thể giúp bạn giảm chứng viêm mãn tính, từ đó có khả năng giúp bạn giảm cân.

Cụ thể, táo có lợi ích chống viêm nhờ các chất dinh dưỡng chống oxy hóa. Một đánh giá năm 2022 trên Tạp chí Nghiên cứu Viêm chỉ ra rằng quercetin, một loại flavonoid chống oxy hóa (sắc tố thực vật) có trong táo, có thể có đặc tính chống viêm để ngăn chặn tình trạng kháng insulin và sự phát triển của chứng xơ vữa động mạch.

4. Táo có chứa lượng nước cao

Táo rất ngon ngọt vì hàm lượng nước cao, nước chiếm tới 85% đến 86% trọng lượng của chúng. Cùng với chất xơ, hàm lượng nước trong táo cũng sẽ giúp bạn no lâu và đủ nước, từ đó hỗ trợ kiềm chế cơn thèm ăn.

5. Táo là thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp

Chỉ số đường huyết, một hệ thống xếp hạng tương đối, đo lường tốc độ và mức độ đường trong một số loại thực phẩm làm tăng lượng đường trong máu của bạn. Theo Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ, táo là thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, với chỉ số đường huyết từ 34 đến 38, tùy thuộc vào giống, nghĩa là chúng sẽ không gây ra đột biến lớn về lượng đường trong máu sau khi ăn. Ngoài ra, chế độ ăn kiêng bao gồm thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp có thể bao gồm nhiều thực phẩm bổ dưỡng hơn, như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây và rau, được biết là hỗ trợ giảm cân bền vững.

6. Táo là một món ăn nhẹ tiện lợi

Táo là một món ăn nhẹ nhanh chóng và tiện lợi mà bạn cần phải nhai và nuốt, điều chỉnh nhịp độ để có thể lắng nghe cơ thể mình để nhận biết tín hiệu no. Và do những lợi ích trên, chúng có thể giúp bạn no lâu giữa các bữa ăn và ngăn ngừa ăn quá nhiều.

Những lợi ích tuyệt vời khác của táo

Ngoài việc là loại trái cây tuyệt vời để ăn khi đang cố gắng giảm cân, táo còn có thể mang lại những lợi ích sức khỏe khác, chẳng hạn như:

- Bảo vệ trái tim của bạn

- Tăng cường sức khỏe não bộ

- Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường loại 2

- Chống ung thư

Cách đưa táo vào thực đơn giảm cân lành mạnh của bạn

Táo có những chất dinh dưỡng có lợi mà cơ thể bạn cần, nhưng chỉ ăn táo thôi thì không thể giúp thúc đẩy quá trình giảm cân. Thay vào đó, ăn nhiều loại thực phẩm bao gồm carbohydrate bổ dưỡng, protein và chất béo không bão hòa có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng hợp lý.

Dưới đây là một số mẹo về cách bạn có thể thưởng thức táo như một món ăn nhẹ hoặc kết hợp chúng với các thực phẩm giúp giảm cân:

- Một cách cổ điển để ăn táo là kết hợp chúng với bơ hạt hoặc pho mát để tạo thành một bữa ăn nhẹ no bụng, giàu chất xơ và protein.

- Kết hợp táo với bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng để giúp bạn thiết lập tinh thần trong ngày. Bằng cách này, bạn sẽ có đủ nguồn năng lượng cho đến bữa ăn tiếp theo, từ đó hạn chế cơn thèm ăn hiệu quả.

- Ngoài ra, táo cũng rất hợp khi kết hợp với các món mặn đấy nhé!

Bạn cần bao nhiêu quả táo mỗi ngày để giảm cân?

Không có số lượng táo cụ thể cần thiết mỗi ngày để giảm cân. Tuy nhiên, ăn một hoặc hai quả táo mỗi ngày cùng với chế độ ăn uống cân bằng có thể giúp bạn giảm cân.

Tóm lại, táo có thể hỗ trợ giảm cân vì một số lý do: chúng ít calo, giàu chất chống oxy hóa, chứa chất xơ và có vị ngọt tự nhiên, thúc đẩy cảm giác no và giúp ngăn chặn cảm giác thèm đồ ngọt. Chỉ riêng táo thì không thể giảm cân được, nhưng bạn có thể hỗ trợ mục tiêu của mình bằng cách kết hợp chúng với một chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh. Hy vọng những thông tin trên đây đã giúp quý bạn đọc có được câu trả lời cho câu hỏi “Ăn táo có giúp giảm cân không?” rồi nhé! Chúc quá trình giảm cân của các chị em sớm thu được kết quả và nhanh chóng lấy lại vóc dáng cân đối của mình.