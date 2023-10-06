Chế độ ăn kiêng không đường: Nên ăn gì và nên tránh những gì?

Đường thường đơn giản là không thể cưỡng lại được. Đó là điều kỳ diệu đằng sau những món ăn thú vị và niềm đam mê. Mặc dù những thú vui ngon lành này mang lại niềm vui to lớn cho vị giác của chúng ta nhưng chúng cũng tiềm ẩn những biến chứng về sức khỏe , bao gồm tăng cân, tiểu đường và các vấn đề về tim. Nếu bạn đang cố gắng áp dụng chế độ ăn kiêng không đường, bạn có thể tò mò về những thực phẩm có trong thực đơn và những thực phẩm nào nên hạn chế. Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về những gì nên ăn và nên tránh trong chế độ ăn kiêng không đường ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Cắt bỏ lượng đường bổ sung khỏi chế độ ăn uống thường xuyên của bạn có thể làm giảm nguy cơ mắc một số tình trạng sức khỏe như tiểu đường loại 2 và bệnh tim. Nó có thể giúp giảm cân vì đường là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra điều này. Bạn thậm chí có thể nhận thấy sự cải thiện đáng kể về sức khỏe răng miệng và lượng đường trong máu. Nhưng hãy nhớ rằng tránh đường hoàn toàn không tốt cho sức khỏe và có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng. Trong khi thực hiện chế độ ăn kiêng không đường, hãy đảm bảo rằng bạn đang tiêu thụ đường tự nhiên như trái cây và rau quả để không gây hại.

Thực phẩm nên ăn trong chế độ ăn kiêng không đường

Dưới đây là một số thực phẩm bạn có thể thưởng thức trong chế độ ăn kiêng không đường:

1. Trái cây nguyên quả

Mặc dù chế độ ăn kiêng không đường hạn chế lượng đường bổ sung, nhưng nó thường cho phép lượng đường tự nhiên có trong trái cây nguyên quả. Các loại trái cây như quả mọng, táo, cam và lê là những lựa chọn tuyệt vời vì chúng cung cấp các vitamin, khoáng chất và chất xơ thiết yếu.

2. Rau củ

Các loại rau không chứa tinh bột như rau lá xanh, bông cải xanh, súp lơ trắng và ớt chuông có ít đường tự nhiên và chứa nhiều chất dinh dưỡng. Chúng là một phần thiết yếu của chế độ ăn không đường.

3. Protein

Các nguồn protein nạc như thịt gia cầm, cá, thịt nạc, ức gà, đậu phụ, tempeh và các loại đậu (đậu, đậu lăng và đậu xanh) là những lựa chọn tuyệt vời. Protein giúp giữ cho mọi người no và ổn định lượng đường trong máu.

4. Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt như hạt diêm mạch, gạo lứt, yến mạch và các sản phẩm từ lúa mì nguyên hạt (với lượng vừa phải) là lựa chọn tốt hơn ngũ cốc tinh chế vì chúng chứa nhiều chất xơ và ít đường bổ sung hơn.

5. Các loại hạt

Hạnh nhân, quả óc chó, hạt chia và hạt lanh là nguồn cung cấp chất béo, protein và chất xơ lành mạnh. Chúng tạo nên những món ăn nhẹ thỏa mãn và có thể được thêm vào các bữa ăn.

6. Sữa và các sản phẩm thay thế sữa

Sữa bơ không đường, sữa kefir, sữa hạnh nhân hoặc sữa đậu nành không đường là những lựa chọn sữa phù hợp. Điều cần thiết là chọn sản phẩm không thêm đường.

7. Thảo dược và gia vị

Hương vị món ăn bằng các loại thảo mộc và gia vị như húng quế, húng tây và quế sẽ làm tăng hương vị mà không cần thêm đường.

8. Chất béo lành mạnh

Bơ, các loại hạt, dầu ô liu và dầu hạt cải là những nguồn cung cấp chất béo lành mạnh có thể đưa vào chế độ ăn uống một cách điều độ.

Những thực phẩm cần tránh trong chế độ ăn kiêng không đường

Dưới đây là những thực phẩm bạn nên tránh khi thực hiện chế độ ăn kiêng không đường:

1. Đường bổ sung

Nếu bạn đang theo chế độ ăn kiêng không đường, bạn nên tập trung vào việc loại bỏ hoặc cắt bỏ các loại thực phẩm và đồ uống có chứa đường bổ sung. Điều này bao gồm đồ uống có đường như soda, nước ép trái cây, nước tăng lực và cà phê hoặc trà có đường.

2. Đồ ngọt và món tráng miệng

Kẹo, bánh quy, bánh ngọt, kem và các món ăn có đường khác cũng nên tránh. Hãy lựa chọn các sản phẩm thay thế không đường hoặc có vị ngọt tự nhiên nếu bạn muốn thêm đường.

3. Thực phẩm đã qua chế biến

Nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn, bao gồm đồ ăn nhẹ đóng gói, gia vị và nước sốt salad, thường chứa lượng đường bổ sung tiềm ẩn. Điều quan trọng là phải kiểm tra nhãn và chọn sản phẩm không thêm đường hoặc hàm lượng đường tối thiểu. Ví dụ về thực phẩm chế biến sẵn bao gồm đồ ăn nhẹ đóng gói, thức ăn nhanh, bữa ăn đông lạnh, kẹo, bánh ngọt và bánh quy.

4. Bánh mì trắng và ngũ cốc tinh chế

Bánh mì trắng, gạo trắng và các loại ngũ cốc tinh chế khác có thể làm tăng lượng đường trong máu. Lựa chọn ngũ cốc nguyên hạt là lựa chọn tốt hơn.

5. Ngũ cốc ăn sáng có đường

Hầu hết các loại ngũ cốc ăn sáng thương mại đều có nhiều đường bổ sung. Mọi người nên chọn các loại không đường hoặc ít đường và thêm trái cây vào để có vị ngọt.

6. Các loại thịt chế biến

Một số loại thịt chế biến sẵn như xúc xích và thịt xông khói có thể chứa đường bổ sung. Nên chọn các loại thịt chưa qua chế biến hoặc những loại không có chất phụ gia đường.

Tóm lại, trên đây là tổng hợp về những gì nên ăn và nên tránh trong chế độ ăn kiêng không đường. Tuy nhiên, lưu ý rằng, tuân theo chế độ ăn kiêng không đường không có nghĩa là bạn không bao giờ có thể thưởng thức bất cứ thứ gì ngọt ngào nữa. Nhưng chế độ ăn kiêng này có thể giúp bạn kiểm soát cơn thèm đường theo thời gian vì vị giác của bạn có thể thích ứng với lượng đường thấp hơn. Hãy luôn đọc nhãn thực phẩm một cách cẩn thận để duy trì chế độ ăn uống lành mạnh. Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.