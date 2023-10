Top 7 lợi ích sức khỏe của nước chanh và tác dụng phụ nếu tiêu thụ quá nhiều

Chanh là nguồn cung cấp vitamin C, chất xơ hòa tan và các hợp chất thực vật mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe:

1. Hỗ trợ giảm cân

Bạn đang cố gắng giảm số kg thừa? Nước chanh có chứa các đặc tính có thể giúp tăng cường trao đổi chất, giúp bạn duy trì cân nặng khỏe mạnh. Uống nó thường xuyên sẽ giúp bạn cắt giảm lượng calo nạp vào. Cụ thể, các chuyên gia giải thích: Nước chanh cũng bao gồm vitamin C và giàu chất chống oxy hóa, có thể là một lựa chọn lành mạnh để thay thế các loại nước trái cây và đồ uống thể thao có đường, vốn không phải là một lựa chọn lành mạnh cho cơ thể bạn.

2. Ngăn ngừa mất nước

Bạn có biết ngay cả tình trạng mất nước nhẹ cũng có thể dẫn đến các vấn đề như huyết áp cao, nhịp tim và thân nhiệt cao? Mất nước nghiêm trọng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, điều quan trọng là phải giữ nước. Trong khi đó, việc uống nước chanh thường xuyên có thể giúp bạn ngăn ngừa tình trạng mất nước.

3. Giảm tổn thương gốc tự do

Nước chanh là một loại trái cây thuộc họ cam quýt và là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tốt, thành phần quan trọng giúp ngăn chặn các gốc tự do gây tổn thương tế bào dẫn đến ung thư.

4. Hỗ trợ tránh sỏi thận

Nước chanh có chứa axit citric, trong đó có một loại muối gọi là citrate có tác dụng liên kết với canxi và ngăn ngừa hình thành sỏi. Theo Harvard Health, uống nửa cốc nước chanh pha loãng trong nước thường xuyên có thể giúp giảm nguy cơ bị sỏi thận.

5. Cải thiện hệ tiêu hóa

Nước chanh cũng tốt cho hệ tiêu hóa của bạn. Nó chứa axit citric đã được chứng minh là làm tăng tiết axit dạ dày, đây là chất dịch tiêu hóa mà cơ thể bạn sản xuất trong dạ dày để giúp phân hủy và tiêu hóa bữa ăn.

6. Ngăn ngừa thiếu máu

Bạn có cảm thấy kiệt sức hầu hết thời gian không? Bạn có thường xuyên khó thở không? Đây đều là những triệu chứng của bệnh thiếu máu, xảy ra khi các tế bào hồng cầu không thể nhận đủ oxy trong máu. Nước chanh có chứa vitamin C, giúp hấp thu sắt và có thể giúp cơ thể phục hồi chất sắt. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng nước chanh có thể giúp ngăn ngừa bệnh thiếu máu.

7. Tăng cường sức khỏe tim mạch

Chanh có nhiều chất xơ, giúp kiểm soát mức cholesterol và cho phép máu lưu thông tự do đến động mạch, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Cụ thể, một nghiên cứu đăng trên tạp chí Annals of Internal Medicine cho thấy nước chanh rất giàu vitamin C, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Bao nhiêu nước chanh là đủ mỗi ngày?

Thêm nước chanh vào chế độ ăn uống có thể có lợi cho sức khỏe của bạn. Các chuyên gia khuyến nghị nên bổ sung 2-3 quả chanh mỗi ngày để pha nước chanh. Việc tiêu thụ nước chanh thường xuyên có thể giúp tăng cường cơ thể, xương, tăng cường sức khỏe răng miệng, ngăn ngừa thiếu máu và giúp tăng cường sức khỏe tổng thể của tim và não.

Tác dụng phụ của việc uống nước chanh quá nhiều

Nước chanh nói chung là an toàn để uống nhưng nó có thể không phù hợp với một số người. Dưới đây là những tác dụng phụ của nước chanh được chuyên gia giải thích:

- Một số người bị dị ứng với trái cây họ cam quýt nên tránh uống nước chanh. Tốt nhất là bạn nên chú ý đến bất kỳ dấu hiệu dị ứng nào.

- Những người bị chứng đau nửa đầu cũng nên tránh dùng nước chanh.

- Đôi khi, nó làm trầm trọng thêm các vấn đề về dạ dày và do tính chất axit của nó, bạn có thể cảm thấy có tính axit sau khi tiêu thụ.

- Vì nó có tính axit nên nó có thể làm mòn men răng, dẫn đến sâu răng.

Tóm lại, trên đây là câu trả lời chi tiết về “Top 7 lợi ích sức khỏe của nước chanh và tác dụng phụ nếu tiêu thụ quá nhiều”. Với những lợi ích này, các độc giả hãy đưa nước chanh vào chế độ ăn uống mỗi ngày của bạn một cách hợp lý nhé! Hy vọng những thông tin trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc.