Bị cáo Lê Tùng Vân đã bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố từ tháng 4/2024 theo đơn cung cấp thông tin có dấu hiệu tội phạm của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đức Hòa, Long An.