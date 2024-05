Mới đây, liên quan đến vụ loạn luân ở Tịnh thất Bồng Lai, dẫn tin từ Dân Trí, ngày 13/5, Công an tỉnh Long An vừa có công văn gửi Sở Y tế TPHCM, yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu một số cá nhân liên quan đến vụ án Loạn luân phát hiện tại Tịnh thất Bồng Lai (ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa).

Sở Y tế TPHCM đã tiếp nhận công văn yêu cầu hỗ trợ từ Công an tỉnh Long An. Sở Y tế đang đề nghị thủ trưởng các bệnh viện (cả ngoài công lập), trung tâm y tế và phòng y tế các quận, huyện, TP Thủ Đức rà soát thông tin.

Công an tỉnh Long An yêu cầu Sở Y tế TPHCM cung cấp thông tin, tài liệu từ năm 2006 đến nay, 3 người trên có khám, chữa bệnh, khám thai hoặc sinh con tại các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn hay không.

Cơ sở Tịnh thất Bồng Lai (tên khác: Thiền am bên bờ vũ trụ) - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ Tiền Phong, ngày 5/5, cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An cho biết, đang thụ lý điều tra vụ án loạn luân phát hiện năm 2021 tại hộ bà Cao Thị Cúc, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây là nơi tự xưng "Tịnh thất Bồng Lai" hay còn gọi "Thiền am bên bờ vũ trụ".

Theo đó, để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cơ quan ANĐT ra quyết định truy tìm người có đặc điểm lai lịch là nữ, tên Lê Thanh Kỳ Duyên, sinh ngày 25/4/1993 (ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), có cha là ông Lê Tùng Vân và mẹ là bà Lê Thu Vân.

Theo quyết định này, Kỳ Duyên là người bị nghi thực hiện tội phạm trong vụ án loạn luân. Người này hiện nay không rõ đang ở đâu. Cơ quan chức năng cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra.

Lê Thanh Kỳ Duyên đang bị cơ quan chức năng truy lùng - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó vào ngày 19/4, Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (SN 1932, ngụ ấp lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) để điều tra, làm rõ hành vi loạn luân.

Lật lại lời khai của nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai

Tháng 7/2022, trong hai phiên sơ thẩm tại Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, lời khai của ông Lê Tùng Vân và các “đệ tử” đã khiến dư luận một phen dậy sóng.

Dẫn tin từ báo Công an TP.HCM, bị cáo 90 tuổi Lê Tùng Vân cho rằng mình độc thân, không theo tôn giáo nào và đang chờ lấy vợ. Đến chiều 21/7/2022, bị cáo Vân còn xưng mình là "nhân tài, tấm gương tốt", "các đệ tử đều rất giỏi".

Nhóm đệ tử của thầy ông nội - Ảnh: Báo Công an TP.HCM

Còn các bị cáo khác thì cho rằng "thích thì cạo trọc đầu", "không cha, không mẹ” và "thích thì mặc áo nâu, áo vàng" như "sư thầy" và cả 6 bị cáo đều không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Cả 6 bị cáo tại phần nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, đều cho rằng bị oan. Chưa hết, các bị cáo còn lộng ngôn rằng: "Sư phụ tôi (bị cáo Lê Tùng Vân) để lại cho đời bộ sách siêu phàm, siêu quần, bách chúng. Bộ sách 4 quyển đó đó đem về cho Việt Nam đạt nhiều giải Nobel", rồi nào là "sư phụ tôi là bậc thầy của vĩ nhân Việt Nam và toàn thế giới", là "nhân tài"

Lê Tùng Vân tại một phiên tòa - Ảnh: Dân Trí

Tại phiên tòa, các bị cáo đều cho rằng mình bị oan, không phạm tội, không vu khống, không bôi nhọ xúc phạm ai... và không thừa nhận hành vi bị truy tố.

Dù nhóm người Tịnh Thất Bồng Lai quanh co chối tội, HĐXX vẫn có đủ chứng cứ để tuyên án, xác định hành vi “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” với cả 6 bị cáo. Theo đó, dẫn tin từ Tạp chí Sở hữu trí tuệ, cuối cùng, Lê Tùng Vân (90 tuổi) nhận án 5 năm tù, Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) cùng 4 năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) 3 năm 6 tháng tù và Cao Thị Cúc (62 tuổi) 3 năm tù.

Hiện, án loạn luân liên quan đến cơ sở này vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.