Theo thông tin từ Tuổi Trẻ, Sở Y tế TP.HCM vừa có văn bản khẩn yêu cầu các đơn vị rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu khám chữa bệnh của 3 người trong vụ án hình sự loạn luân ở Long An. Đây là diễn biến mới nhất của vụ án có liên quan đến ông Lê Tùng Vân (92 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An). Ông Vân mới bị Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố về tội loạn luân.

Ông Lê Tùng Vân - Ảnh: tạp chí Sở hữu trí tuệ Trước đó, Sở Y tế TP.HCM nhận được công văn của Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An về việc yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến vụ án loạn luân phát hiện năm 2021 tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây. Theo đó, quá trình điều tra, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An xác định ba người có liên quan vụ án nêu trên, bao gồm L.T.H.T. và L.T.K.D. (cùng 31 tuổi, đã sinh sống ở ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM và ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây).

V.K.X. (29 tuổi) từng sinh sống ở ấp 2, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai; ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP.HCM và ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây. Căn cứ điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An yêu cầu Sở Y tế TP.HCM cung cấp thông tin, tài liệu từ năm 2006 đến nay về việc ba đương sự nêu trên có khám, chữa bệnh hoặc có khám thai, sinh con tại các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn TP.HCM hay không. Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các bệnh viện (cả ngoài công lập), trung tâm y tế và phòng y tế quận, huyện, TP Thủ Đức phối hợp rà soát, cung cấp thông tin khám chữa bệnh của ba đương sự nêu trên cho Công an tỉnh Long An. Cũng liên quan đến vụ án loạn luân này, Công an Long An đã ra quyết định truy tìm một trong ba đương sự là L.T.K.D., được xác định là con của ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân. Cơ sở Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh: PLO Dẫn tin từ VTC News, trước đó, ngày 5/5, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an tỉnh Long An ra quyết định truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên (31 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An - nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai). Lê Thanh Kỳ Duyên bị Công an tỉnh Long An truy tìm để phục vụ công tác điều tra vụ án loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai. Theo quyết định này, Duyên là con của ông Lê Tùng Vân (92 tuổi) và bà Lê Thu Vân (67 tuổi). Duyên là người liên quan trong vụ án loạn luân mà công an đã khởi tố vào ngày 19/4. Hiện Duyên chưa rõ ở đâu nên công an tổ chức truy tìm để phục vụ điều tra. Hôm 19/4, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Tùng Vân để điều tra về hành vi Loạn luân. Trước đó, qua nguồn tin tố giác có dấu hiệu tội phạm loạn luân của Lê Tùng Vân, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An thụ lý điều tra và có đủ chứng cứ xác định Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột sống trong hộ bà Cao Thị Cúc, ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa.

