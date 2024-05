Số phận 'con trai' Thầy ông nội: Trốn khỏi tịnh thất, tiên phong vạch trần 'thâm cung bí sử' gây choáng của Tịnh thất Bồng Lai

Liên quan đến vụ Tịnh Thất Bồng Lai đang được dư luận quan tâm, ông Lê Tùng Vân (92 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa) đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố vào ngày 19/4 để điều tra về tội loạn luân. Điều này có nghĩa ông Lê Tùng Vân bị khởi tố 3 tội: Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; Loạn luân; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Lê Tùng Vân (tức thầy ông nội) - Ảnh: Dân Trí

Đến ngày ngày 6/5, dẫn tin từ Tuổi Trẻ, Cơ quan ANĐT - Công an tỉnh Long An cho biết vị đã ra quyết định và đang trong quá trình truy tìm 5 người liên quan để phục vụ công tác điều tra.