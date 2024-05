Diễm My - "bốc hơi" không dấu vết

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngày 20/4/2022, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định truy tìm Võ Thị Diễm My (25 tuổi, nguyên quán Quảng Ngãi, đăng ký thường trú P. Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM) để phục vụ điều tra vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công an TP.HCM và Công an tỉnh Long An truy tìm Võ Thị Diễm My nhiều năm nhưng vẫn chưa có kết quả - Ảnh: Thanh Niên

Trước đó, Võ Thị Diễm My cũng bị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định truy tìm vào ngày 1/5/2021 do có quan đến vụ án vu khống. Người tố giác Diễm My vu khống là ông Võ Văn Thắng, cha ruột của Diễm My. Ông Thắng tố giác Võ Thị Diễm My vu khống bản thân ông trong khi Diễm My bỏ nhà đến ở cùng với nhóm người của ông Lê Tùng Vân tại nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai.